Posebna pohvala srbskega selektorja na račun Slovencev

Slovenski košarkarji so z odliko opravili tudi peti pripravljalni preizkus pred evropskim prvenstvom. Slovenci so v Stožicah po podaljšku s 97:92 odpravili reprezentanco Srbije in tako še enkrat več dokazali, da se stvari pred prvenstvom odvijajo v pravo smer. Kljub temu je slovenski strateg Aleksander Sekulić po tekmi opozoril, da je rezerv v slovenski igri še ogromno, ob tem pa je beseda tekla tudi o (ne)igranju Gorana Dragića. Na drugi strani je srbski strateg Svetislav Pešić v prvi vrsti izpostavil in pohvalil slovenski ekipni duh.

Sredin spektakel v Stožicah med Slovenijo in Srbijo je več upravičil pričakovanja košarkarske javnosti in navijačev. Če je nekdo v sredo pogledoval proti igrišču in sedežem ob njem, bi z lahkoto pomislil, da se tekmeca merita na All-Star tekmi, saj se je v Ljubljani trlo zvezdniških imen. Obračun velikih favoritov na bližajočem se EuroBasketu, ki sta si ga med drugim ogledala tudi Novak Đoković in Anthony Randolph, pa se je na koncu po podaljšku na veselje domačih navijačev končal z zmago Slovenije s 97:92.

In čeprav je bil obračun evropskih prvakov in podprvakov v prvi vrsti namenjen testiranju trenutne forme obeh ekip pa ni bila želja po zmagi zato na obeh straneh nič manjša. Na koncu so tako glasno množico v Stožicah razveselili slovenski košarkarji, ki so po letu 2017 še drugič zapored ugnali Srbijo. Slovenci tako po petih pripravljalnih tekmah še na poznajo poraza, še drugo tekmo v tem obdobju pa so dobili po podaljšku in napeti končnici, kar je zagotovo dober obet tudi za naslednje tekme, ko bo šlo zares.

Sekulić: Malce moram biti tudi kritičen, ker na trenutke izvedba ni bila takšna, kot bi si jo želeli. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Želeli bi si, da se takšne tekme na koncu prevesijo v našo korist, da bi to postala stalnica. To zmago smo si priborili z veliko borbenostjo, čeprav smo naredili veliko napak. Malce moram biti tudi kritičen, ker na trenutke izvedba ni bila takšna, kot bi si jo želeli. Morali bomo še veliko delati, res pa je, da so se nam Luka, Tobey in Goran pridružili šele kasneje in smo tudi zaradi tega še nekoliko v zaostanku. A kljub temu smo na tej tekmi vse pomanjkljivosti nadoknadili z veliko mero borbenosti, požrtvovalnostjo in pa kolektivno igro tako v obrambi kot v napadu," je v prvem komentarju po tekmi srečanje ocenil slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Goran Dragić je igral le dobrih pet minut. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nekaj zaskrbljenih pogledov je sicer sprožil Goran Dragić, ki je tekmo začel v prvi peterki, po petih minutah in pol na parketu pa do konca obračuna ni več stopil na parket. Po tekmi so med drugim zaokrožile govorice, da naj bi Gogi utrpel blag udarec v koleno in je zato tudi preventivno dobil nekaj več počitka, da je s slovenskim kapetanom vse v najlepšem redu pa je po tekmi potrdil Sekulić.

"Z Goranom je vse okej. Že pred tekmo je bil plan, da igra pet oziroma šest minut, potem pa ga spočijemo in gledamo naprej. Tak je bil dogovor med štabom, Gogijem in kondicijskim trenerjem že pred tekmo povsem preventivno že iz vidika, da ne bi prišlo do kakšne nepotrebne poškodbe oziroma da tempiramo formo za kasneje," je bil jasen Sekulić.

Težave na centrski liniji

Veliko govora je bilo v sredo v Stožicah tudi o odločitvah sodniške trojice, ki si je nekajkrat s svojimi odločitvami prislužila burne reakcije tako igralcev na parketu kot navijačev na tribunah. Že v prvem polčasu si je tehnično napako prislužil srbski selektor Svetislav Pešić, v drugem polčasu pa je tehnično napako prejel še Sekulić. "Sodniki so opravili svoje delo. Vsi smo si želeli zmage in tu so potem prisotne tudi emocije. Ne bom rekel, da je bilo slabo sojenje, bilo je takšno, kot je. Je pa bilo v tej tekmi prisotnih veliko emocij tako da je bila včasih kakšna reakcija tudi preveč subjektivna," je po koncu dejal slovenski selektor.

Mike Tobey je tekmo končal s petimi osebnimi napakami. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovencem je sicer pričakovano kar nekaj sivih las povzročal Nikola Jokić, ki je bil eden izmed glavnih razlogov, da sta si tako Mike Tobey kot Žiga Dimec hitro nakopala težave z osebnimi napakami. "Tako kot zadnjič proti Turčiji smo tudi zdaj proti Srbiji igrali proti ekipam, ki imata dominantne centre. Na koncu koncev je Jokić MVP lige NBA in ga je res težko zaustaviti, ceno pa smo potem plačali z osebnimi napakami. A reakcija ostalih, tu mislim predvsem Čančarja in Murića, ki sta nadomestila najvišje igralca, je bila izjemna. To nam pokaže na čem moramo še delati v prihodnosti, na čem moramo še graditi in kaj je lahko še boljše," je prepričan Sekulić, ki je bil zadovoljen, da se je kljub vsemu tehtnica na koncu nagnila na slovensko stran.

Odlično vzdušje Stožice so pokale po šivih. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

K uspehu slovenske izbrane vrste je po mnenju marsikoga v dvorani zagotovo pripomogel tudi odličen timski duh, ki že nekaj časa krasi slovensko reprezentanco in o čemer je govora prav na vsaki reprezentančni akciji. "Dobro vzdušje je nekaj kar res krasi to reprezentanco, podobno je bilo tudi lani pa tudi že leta 2017. Nekako to jemljemo že za samoumevno, fantje so res veliki prijatelji tudi zunaj igrišča in potem se to izraža tudi na terenu. Ni nobene sebičnosti, vsak se zaveda svoje vloge in kvalitete, vsi so se podredili Luki kot vodji, ki je zame v tem trenutku najboljši igralec na svetu. Ko vse funkcionira je potem vse lažje. Reprezentance kot je Srbija so zares močne in ko vidiš te igralce, ko pridejo na parket, je prisotnega tudi nekaj strahu, zato vsa čast mojim igralcem, da so zoperstavili tem velikim imenom in dokazali, da smo tudi mi velika reprezentanca," je še dejal Sekulić.

Pešić s pohvalami na račun Slovenije

O ekipnem duhu slovenske reprezentance je po tekmi spregovoril tudi srbski selektor Pešić, ki je dobro ekipno energijo označil kot bistveno pri uspehu. "Pozna se, da naša ekipa ni tako dolgo skupaj, nismo kot Slovenci. Včasih ko gledam košarkarje Slovenije se mi zdi, kot so vsi odrasli na isti ulici, da ves čas trenirajo skupaj, da skupaj jedo kosilo in grejo na tekme. Res so zelo povezani in vse skupaj dobro deluje. Mi smo prvič skupaj, zato potrebujemo nekaj več časa, a delali smo sijajno," je po tekmi dejal Pešić.

"Sloveniji želim vse najboljše na naslednjih tekmah," je dejal Pešić. Foto: Guliverimage

"To je bila za nas prva pripravljalna tekma v javnosti. Bil je pravi spektakel, polna dvorana, odlično navijanje. Res smo uživali. Obe reprezentanci sta dali svoj maksimum, bili sta borbeni. Bilo je nekaj dobrih stvari tako iz naše strani kot iz strani Slovenije. Težko je igrati proti Sloveniji, ki ima štiri odprte igralce, ki so vsi dobri strelci. Težko je zakrpati vse te luknje v obrambi, a mislim, da nam je to kar dobro uspelo, a potem te ta igra v obrambi veliko stane v napadu. Še vedno nismo v ritmu tekem. Zgrešili smo nekaj prostih metov, odprtih metov, a ostajam povsem miren, ker vem, da bomo to v pravi pripravljenosti vse izkoristili. Manjka tudi nekaj svežine, saj smo res trdo trenirali. Čestitke Slovencem, trenerju in igralcem za odlično tekmo. Sloveniji želim vse najboljše na naslednjih tekmah," je še sklenil Pešić.

