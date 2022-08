Luka Dončić je presenetil še samega sebe

Dan pred pripravljalnim obračunom s Srbijo so slovenski košarkarji lahko na treningu v Stožicah občudovali pokal, ki ga bo za zmago na evropskem prvenstvu v zrak dvignil kapetan najboljše ekipe na stari celini. Da bi se lahko ponovila reprezentančna pravljica, je dobra dva tedna pred začetkom evropskega prvenstva prepričan tudi prvi zvezdnik slovenske izbrane vrste Luka Dončić, ki je skupaj s soigralci lačen novega reprezentančnega uspeha, ob tem pa ne beži od vloge favorita in spet dokazuje, da zanj beseda pritisk ne obstaja.

"A je govora o pritisku? Naš cilj je vedno zlata medalja. Kamorkoli gremo, hočemo biti prvi. Kar bo, pač bo. S pritiskom se nič ne spremeni. Leta 2017 ni nihče računal na medaljo, letos je drugače in lepo je videti in vedeti, da se bo vsaka ekipa potrudila, da nas premaga. Spomin na leto 2017 je neverjeten, ne samo tisti finalni dan, ampak celotna izkušnja v Istanbulu je bila spektakularna. Tudi ko smo gledali film o tistem prvenstvu, so mi šle vse dlake pokonci. To so bili neverjetni občutki," se je pet let nazaj proti preteklosti obrnil Dončić, ki je v torek stopil pred predstavnike sedme sile.

Da v slovenski izbrani vrsti vlada izjemno vzdušje, je bilo jasno že pred torkovim popoldanskim treningom, na katerem so slovenski košarkarji pilili formo pred predzadnjim pripravljalnim obračunom, preden bo šlo zares. "Med nami je vedno super kemija, vedno je super vzdušje. Res smo dobra 'klapa', nihče ne izstopa in res vedno znova uživam, ko se vrnem v izbrano vrsto. Nekaj malega k dobremu vzdušje prispevam tudi sam, veliko fantov mi dolguje sklece (smeh, op. p.)," je v smehu sicer redkobeseden kot vedno razlagal Dončić, ki ga na pripravah spremlja eden izmed članov Dallas Mavericks.

"Z Dallasom nimam nikoli nobenih težav glede dogovorov za reprezentanco, vse poteka povsem normalno," je bil jasen Dončić, ki je pred uradnim začetkom treninga spet poskrbel za čarovnijo in brez večjih težav ob navdušenju soigralcev zadel s sredine igrišča.

Tako kot preostale reprezentante ga je razveselila novica, da bo tako kot leta 2017 znova združil moči z Goranom Dragićem, ki je sicer pred dnevi dejal, da bo tokrat vodilna vloga za razliko izpred petih let pripadla Luki. "Tako bo, kot bo rekel Gogi (smeh, op. p.). On je kapetan, on nas je leta 2017 pripeljal do zlate medalje. A pomembnih bo vseh 12 igralcev, vsak bo imel svojo vlogo in bo morala celotna ekipa stati in igrati skupaj," je prepričan zvezdnik lige NBA, ki ob tem ne beži od zvezdniške vloge, pozornosti navijačev je deležen na prav vsakem koraku. "To je del športa, to je del vsega skupaj in s tem nimam težav. Na koncu, ko se bom upokojil, bom z veseljem gledal na te spomine in dogodivščine."

Danes proti velikemu prijatelju

Slovenci se bodo sicer danes na predzadnji pripravljalni tekmi na ponovitvi finala iz leta 2017 pomerili s Srbi. Pred razprodanimi Stožicami se bo tako na parketu trlo zvezdniških imen, med drugim se bo Dončić srečal tudi z velikim prijateljem Nikolo Jokićem. "Veselim se tekme s Srbijo, zagotovo si jo bo ogledalo veliko navijačev. Veselim so novega igranja pred polnimi Stožicami. Verjamem, da bo to res dobra tekma. Proti boljšemu kot igraš, boljše se pripraviš. Vedno je lepo igrati proti Jokiću, tudi zunaj igrišča je izjemen človek. Za zdaj ni bilo še nič zbadanja, skupaj sva spila tudi kavico. Ima res ogromno kvalitet, težko je izpostaviti le eno. Za svojo višino je res odličen pri organizaciji igre. Seveda bi si tudi sam enkrat želel postati MVP lige, a če imam na izbiro to ali šampionski prstan, potem izberem prstan. Upajmo, da bo enkrat," je o svojem srbskem kolegu in ciljih v ligi NBA dejal Dončić.

23-letni član Dallasa se je reprezentanci kot zadnji pridružil pretekli teden, ob zmagi nad Turčijo je 23 točkam dodal še deset skokov. "Moja pripravljenost še ni na vrhunski ravni, bo pa takrat, ko bo to najbolj potrebno – na evropskem prvenstvu. V bistvu sem bil še sam nad sabo pozitivno presenečen, saj sem odigral boljše, kot sem mislil, da bom. A čaka nas še veliko dela, mislim, da imamo še ogromno rezerve v obrambi, temu dajemo tudi največ poudarka na treningih."

"Za zdaj smo odigrali le dve pripravljalni tekmi, tekma s Srbijo bo za nas nov velik izziv, tudi oni so eni izmed favoritov. Po tej tekmi bomo že bolj vedeli, kje smo s trenutno formo." Med favorite na prvenstvu uvršča še Litvo, Francijo, tudi Italijo, Grčijo. "Favoritov je res veliko. Že v prvem delu imamo zahtevno skupino, verjetno najtežjo od vseh. Moramo iti tekmo po tekmo, o tekmecih vnaprej ne razmišljam. Zavedam se svoje vloge v ekipi, a na koncu je pomembna ekipa, na terenu je pet igralcev in na koncu je pomembno, da da vseh tistih pet vse od sebe. Ekipa je res dobra in bomo videli, kaj lahko storimo," je še povedal Dončić.

