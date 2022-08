Srbski selektor brez dlake na jeziku spregovoril o slovesu Teodosića

"Iskreno in naravnost sem mu povedal, da mu ne morem, potem kar sem videl na treningih, ponuditi statusa in položaja, ki ga je imel v reprezentanci do zdaj. Rekel sem mu, da se bolj nagibam k igralcem, ki mi lahko daje več v tem trenutku," je o primeru Miloša Teodosića dejal Pešić. Teodosić je sicer v pretekli sezoni nosil dres Virtusa iz Bologne in bil eden izmed ključnih igralcev ob osvojitvi EuroCupa.

"Vsi, ki se ukvarjamo s športom, vemo, da moramo pogosto sprejeti težke odločitve, ne samo v reprezentanci. Takšne odločitve se v klubu in reprezentanci razlikujejo. Vem, da določene odločitve sprožijo močne reakcije, tako ko je bilo to v tem primeru. Kar se mi je zgodilo prvič, je bilo to, da o tej odločitvi sploh nisem imel časa obvestiti ekipe, saj so bili že pred tem vsi portali poplavljeni z novicami o tej temi. Zatem so me klicali vsi kolegi in nikomur se nisem oglasi, saj sem želel ohraniti mir v reprezentanci. Naša naloga je ekipa, čeprav so prišle informacije na dan tako, kot so, vsi vejo, zakaj sem se odločil tako, kot sem se," je še dejal Pešić.

Svetislav Pešić je z odločitvijo dvignil veliko prahu. Foto: Guliverimage

Kljub vsemu odločitev za srbskega stratega ni bila preprosta. "Imela sva kvaliteten pogovor. Odločitev je moja, ni lahko, ne le zato, ker gre za Teodosića, težko bi bilo v primeru vsakega igralca. Mogoče je bil malce presenečen, a to je del športa, tako kot sem že rekel. Veliko pogovorov je bilo na to temo, vemo, da je kapetan in odličen organizator igre, vsi smo mislili, da bo ostal del ekipe kot zamenjava. A on ni bil nikoli igralec s klopi in povedal sem mu, da imam na njegovem položaju boljše košarkarje. Kot sem že večkrat rekel, ekipa ni sestavljena iz 12 najboljših košarkarjev, ampak iz 12 košarkarjev, ki tvorijo najboljšo ekipo. Zahvalil se mi je in jaz sem se zahvalil njemu, ker je novico sprejel na način, kot jo je," je o tej temi še dejal Pešić.

Namesto Teodosića, ki se je od soigralcev v reprezentanci poslovil z zabavo, sta zdaj glavna kandidata za kapetanski trak Nemanja Bjelica in Vladimir Lučić. Srbi so sicer v soboto na prvi pripravljalni tekmi na EuroBasket za zaprtimi vrati z 82:73 ugnali reprezentanco Črne gore, prvi strelec Srbov je bil s 16 točkami zvezdnik Denverja Nikola Jokić.

Preberite še: