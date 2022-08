G. Dragić in Dončić s tribune pospremila novo zmago Slovenije

Slovenska košarkarska reprezentanca je po petkovi zmagi po podaljšku nad Turčijo danes v Carigradu brez pomoči Luke Dončića in Gorana Dragića, ki sta dobila počitek, premagala še Ukrajino. Slovenci so tako tudi po štirih od šestih pripravljalnih tekem za nadaljevanje kvalifikacij za SP in za septembrski EuroBasket neporaženi.

Pripravljalna tekma, Carigrad: Sobota, 13. 8.:

Ukrajina : Slovenija 82:86 (16.22, 32:40, 54:61)

Sanon 18, Len 13, Skapintsev 10, 8 sk.; Z. Dragić 13, 6 sk., Nikolić 13, Blažič 13, Tobey 12, 7 sk., Dimec 9, Prepelič 9, Hrovat 2, Samar 2, Rupnik 1

Selektor Aleksander Sekulić je glavnima protagonistoma petkove zmage nad Turčijo Luki Dončiću in Goranu Dragiću - Turkom sta skupaj nasula 51 točk - namenil počitek. Ukrajinci so ušli na 5:0, a je bilo to eno redkih vodstev slovenskih tekmecev. Zaostanek je Sekulićevo četo namreč predramil, hitro je ujela tekmeca, bolje nadaljevala, povedla za +7 (17:10) in prvo četrtino dobila z 22:16.

V nadaljevanju je slovenska prednost še narasla, sredi druge četrtine so vodili za 11 (33:22), najbolj razpoložena sta bila Zoran Dragić (8 točk) in Žiga Dimec (7). Ukrajinci so se v nadaljevanju približali na pet točk, a so Slovenci do polčasa prednost zvišali in na odmor odšli pri vodstvu 40:32. Mike Tobey je v prvem polčasu dosegel največ točk, 10.

V tretjem delu so slovenski košarkarji znova povedli z dvomestno prednostjo, v zadnjo četrtino pa vstopili s sedmimi točkami prednosti (61:54), a so jo nasprotniki hitro stopili in se približali zgolj na dve točki razliki, štiri minute pred koncem pa povedli (76:73) prvič po uvodni četrtini (9:7). To je napovedovalo tesno končnico, v kateri so Slovenci najprej z dvema trojkama znova povedli, z delnim izidom 11:0 pa ušli na 84:76 in prednost zadržali do konca.

Zmagali so s 86:82. Največ točk, po 13, so za Slovenijo dosegli Jaka Blažič, Aleksej Nikolić in Zoran Dragić.

Slovenci bodo priprave na bližnje evropsko prvenstvo in kvalifikacije za SP nadaljevali doma, prihodnji teden jih čakata še dve prijateljski tekmi, v sredo s Srbijo v Stožicah in v soboto proti Hrvaški v Celju.

Pripravljalne tekme:



Četrtek, 4. avgust:

Slovenija : Nizozemska 83:76 Sobota, 6. avgust:

Slovenija : Črna gora 70:52



Petek, 12. avgust:

Turčija : Slovenija 103:104 /po podaljšku/



Sobota, 13. avgust 2022, ob 19.00:

Ukrajina : Slovenija 82:86 (16.22, 32:40, 54:61)



Sreda, 17. avgust 2022, ob 20,15 – Ljubljana:

Slovenija - Srbija



Sobota, 20. avgust 2022, ob 20.15 – Celje:

Slovenija - Hrvaška

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023:



1. krog, četrtek, 25. avgust 2022

Slovenija - Estonija 2. krog, nedelja, 28. avgust 2022

Nemčija - Slovenija Skupina J:

1. Nemčija 5 zmag - 1 poraz

2. Finska 5 - 1

3. Slovenija 4 - 2

4. Izrael 3 - 3

5. Švedska 2 - 4

6. Estonija 2 - 4



*Na prvenstvo se uvrstijo tri najboljše reprezentance. Naša izbrana vrsta bo v drugem delu igrala doma in v gosteh proti Nemčiji, Izraelu in Estoniji.