Dončić zadeva s klopi, Glas zaradi bolečin ostal doma #video

V Istanbul, kjer so slovenski košarkarji pred petimi leti postali evropski prvaki, je pripotovalo petnajst košarkarjev. Doma je namreč ostal Gregor Glas. Po sobotni pripravljalni tekmi proti Črni gori je začutil manjše bolečine v hrbtu in zdravniški pregledi so pokazali, da potrebuje mirovanje. Se je pa v Turčiji ekipi pridružil Luka Dončić, ki bo tako selektorju Aleksandru Sekuliću na voljo že za petkovo pripravljalno tekmo proti Turčiji. Že na prvem treningu je zadeval z vseh mogočih položajev, tudi s klopi! Na turnirju v Istanbulu bodo nato v soboto igrali še z Ukrajino.

Gregor Glas je zaradi bolečin v hrbtu moral ostati doma. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Če so na tekmah proti Nizozemski (83:76) in Črni gori (70:52) več priložnosti za dokazovanje dobili mladi upi, bodo zdaj več minut že dobili prvokategorniki. "Ob prihodu v Istanbul smo podoživeli občutke zmagoslavja izpred petih let. To so naše srečno mesto, srečen hotel in dvorana. A to je za nami. Zanima nas prihodnost in vsi smo v reprezentanci z željo, da ta uspeh ponovimo oziroma se mu približamo," iz Turčije sporoča Klemen Prepelič. "Vsekakor so igralci, ki so prišli v zadnjih dneh, ogromna dodana vrednost za reprezentanco. Zadnji selektorjev rez je bil potreben, da se ritem na treningih dviga. Verjamem, da smo s treninga na trening boljši. Tekma proti Turčiji bo prvi resnični pokazatelj, česa smo sposobni v danem trenutku."

Slovenija in Turčija sta doslej odigrali osemnajst medsebojnih tekem. Na enajstih je zmago slavila slovenska izbrana vrsta, na sedmih pa turška. Tudi na zadnjih dveh, ko sta se reprezentanci pomerili v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2019. Proti Ukrajini je Slovenija odigrala sedemnajst tekem in trinajstkrat zmagala.