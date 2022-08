Mozaik v reprezentanci je sestavljen

Košarkarji slovenske reprezentance so vstopili v tretji teden priprav na kvalifikacije za svetovno prvenstvo in septembrsko evropsko prvenstvo. V Turčiji, kjer bosta v petek in soboto tekmi, bo treniral in morda igral tudi prvi zvezdnik Luka Dončić.

"Novo je to, da smo kompletni. Ekipa je popolna. V miru in optimistično se lahko pripravljamo na izzive, ki so pred nami," je ob snidenju s sedmo silo v One66 hotelu uvodoma dejal selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić.

Na voljo ima še šestnajst košarkarjev, potem ko je po tekmah v Celju naredil rez in črtal štiri mlade igralce. Prvič v sklopu priprav na evropsko prvenstvo in dve kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo, ki bosta pred tem, bo imel na voljo vse razpoložljive sile. Luka Dončić je zadnji, ki se priključi izbrani vrsti in lahko se zgodi, da bo zaigral že v petek ali soboto na turnirju v Turčiji, kjer se bo naša izbrana vrsta obakrat ob 19. uri po slovenskem času pomerila proti Turčiji in Ukrajini.

Z Dončićem še pomeniti

In to v dvorani Sinan Erdem, v kateri so naši košarkarji pred petimi leti spisali zgodovino ter osvojili zlato medaljo na EuroBasketu.

Pred Aleksandrom Sekulićem in njegovim štabom je velika odgovornost, hkrati pa jim pritisk po dobremu rezultatu predstavlja izziv. Foto: Vid Ponikvar

"Z njim se moram še pomeniti, vendar je načrt tak, da bi zaigral. Ekipni trening bo opravil v petek," je prvemu zvezdniku reprezentance dejal Sekulić, ki bo rotiral igralce in skušal uigravati moštvo: "Tako v napadu kakor tudi v obrambi se moramo. Lani smo imeli rezerve v obrambi. Lahko smo še boljši. V napadu pa moramo izkoristiti, da imamo na žogi dva vrhunska kreatorja."

Slovenija bo od 1. septembra v Kölnu začela tlakovati pot proti morebitni novi medalji, katere se bodo podeljevale nato v Berlinu. Stavnice jo uvrščajo na drugo mesto. V našem taboru se zavedajo odgovornosti, hkrati pa tudi vedo, kako močni bodo tekmeci, zato bo treba biti osredotočen že od samega začetka: "Berem in vidim, da se- je kar velik pritisk ustvaril, kar sprejmemo kot izziv. Moramo vedeti, da so druge ekipe tudi dobre. Ne smemo nobenega podcenjevati. Ekipe so vrhunske. Pred nami je velik izziv."

Odločitve so v dobro reprezentance

Na EuroBasket bo lahko odpeljal dvanajsterico košarkarjev, medtem ko bo lahko kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Estoniji (25. avgusta v Celju) in Nemčiji (28. avgusta v Nemčiji) razpolagal s 14 igralci. Zaveda se, da bo težko izbrati končno dvanajsterico, a hkrati tudi, da je to odločitev, ki jo bo moral s štabom sprejeti: "Vse odločitve, ki jih sprejemamo, jih v dobro reprezentance, ekipe. Odločili se bomo z dobrimi nameni."

Kemija bo tudi tokrat zelo pomembna. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prav ti dve kvalifikacijski tekmi predstavljata določen izziv, saj bodo morali dobro formo pokazati že konec avgusta, ko se evropsko prvenstvo še ne bo začelo. Slovenija je v skupini z Nemčijo, Finsko, Izraelom, Švedsko in Estonijo na tretjem mestu, z zmagama pa bi naredila velik korak naprej pri pohodu na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto.

Izkorisititi kreatorja Dončića in Dragića

"Kvalifikacijski tekmi sta majhna neznanka, na kakšen način pristopiti. Jasno je, da moramo iti na polno, ker sta zelo pomembni za nas. Želimo izkoristiti igralce, ki jih imamo tu, da pridemo do dveh zmag. A ne bo lahko. Na roko nam gre, da bomo kombinirali pot na prvenstvo s tekmo z Nemčijo."

Prva zvezdnika reprezentance bosta razumljivo Goran Dragić in Luka Dončić. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Jasno je, okoli katerih dveh igralcev bo igra v napadu najbolj slonela. Luka Dončić in Goran Dragić sta osrednja kreatorja in bosta spravljala v obup tekmečeve obrambe. "Omejiti Luko in Gorana bi bilo neproduktivno. Takšen tip igralca sta, ki lahko kreirata zase in za druge. To moramo izkoristiti. Velikokrat sem poudaril, da nimaš v karieri velikokrat priložnosti trenirati takšne igralce. Posebej pa ne ekipe, ki ima kemijo. Ponosen sem, da sem lahko trener fantom iz domovine," je še dejal Sekulić, ki prav tako že podrobneje preučuje prvega tekmeca naše reprezentance na evropskem prvenstvu Litvo, saj se v vseh ekipah zavedajo pomembnosti uvodnega obračuna na večjih tekmovanjih.

Pripravljalne tekme Petek, 12. avgust 2022, ob 19.00 (SLO čas) - Carigrad

Turčija - Slovenija Sobota, 13. avgust 2022, ob 19.00 (SLO čas) - Carigrad

Slovenija - Ukrajina Sreda, 17. avgust 2022, ob 20,15 - Ljubljana

Slovenija - Srbija Sobota, 20. avgust 2022, ob 20.15 - Celje

Slovenija - Hrvaška

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023 1. krog, četrtek, 25. avgust 2022

Slovenija - Estonija 2. krog, nedelja, 28. avgust 2022

Nemčija - Slovenija Skupina J:

1. Nemčija 5 zmag - 1 poraz

2. Finska 5 - 1

3. Slovenija 4 - 2

4. Izrael 3 - 3

5. Švedska 2 - 4

6. Estonija 2 - 4



*Na prvenstvo se uvrstijo tri najboljše reprezentance. Naša izbrana vrsta bo v drugem delu igrala doma in v gosteh proti Nemčiji, Izraelu in Estoniji.