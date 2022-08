Če želite Dončića, Dragića in druščino spodbujati v živo, boste morali pohiteti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes od 17. ure bodo namreč v prodaji vstopnice za ogled pripravljalne tekme s Hrvaško, ki bo na sporedu 20. avgusta, in kvalifikacijske tekme z Estonijo za uvrstitev na svetovno prvenstvo (25. avgusta). Obe tekmi bodo odigrali v Areni Zlatorog v Celju.

Vstopnice bo mogoče kupiti na prodajnih mestih ter spletni strani Eventima in Petrola.

Slovenski košarkarji, ki se jim bodo v prihodnjih dneh pridružili še Luka Dončić, Goran Dragić, Vlatko Čančar in Mike Tobey, se bodo 12. avgusta v Istanbulu na prijateljski tekmi pomerili s Turčijo, dan pozneje pa še z izbrano vrsto Ukrajine.

Sledita še poslastici v Stožicah proti Srbiji 17. avgusta in v Celju s Hrvaško tri dni kasneje.

Prva tekma evropskega prvenstva Slovence čaka 1. septembra, ko jim bo nasproti stala Litva. V naši skupini so še Madžarska, Bosna in Hercegovina, Nemčija in Francija.

Preberite še: