Mladi Slovenci brez finala, v nedeljo v boj za bron

Slovenska košarkarska reprezentanca je v polfinalu evropskega prvenstva do 18 let v Izmirju v Turčiji izgubila polfinalno tekmo z gostitelji prvenstva. Turki so zmagali z 79:64 in se bodo v nedeljo za zlato udarli s Španci. Ti so bili v prvem polfinalu s 60:38 boljši od Srbov.