Izjemno! Mladi slovenski košarkarji prek Francije v polfinale EP!

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let si je na evropskem prvenstvu v Turčiji priborila polfinale. V današnji četrtfinalni tekmi v Izmirju je z 58:57 odpravila Francijo. V soboto se bo v polfinalu pomerila za boljšim iz dvoboja Turčije in Litve.

Slovenska košarkarska reprezentanca fantov do 18 let je na evropskem prvenstvu v turškem Izmirju odigrala novo dramo. V četrtfinalnem dvoboju proti Franciji je večji del tekme zaostajala, v drugem polčasu pa s srčno in bojevito igro začela tlakovati pot k preobratu.

Slabe pol minute pred koncem tekme je Francija še vodila s 57:55, ko se je Slovenija po minuti odmora podala v napad. Po podaji Nala Belka je trojko šest sekund pred koncem zadel Gašper Škorjanc in Slovenija je vodila 58:57.

Foto: Fiba Europe

V zadnjem napadu Francozi ob dobri slovenski obrambi niso uspeli zadeti in mladi Slovenci se veselijo uvrstitve v polfinale.

Hkrati so si priigrali tudi uvrstitev na svetovno prvenstvo do 19 let, ki bo potekalo prihodnje leto na Madžarskem, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

V sobotnem polfinalu se bodo pomerili z zmagovalcem četrtfinalnega dvoboja med Turčijo in Litvo.

Selekcija Danijela Radosavljevića je po predtekmovanju sicer zasedla drugo mesto v skupini C. S petimi osvojenimi točkami je zaostala le za reprezentanco Srbije, ki jo je doslej tudi edina premagala. V prvi tekmi prvenstva so bili Srbi boljši s 70:52, nato so mladi Slovenci ugnali Češko (68:58) in Grčijo (73:61).



Polfinalni tekmi bosta v soboto, 6. avgusta, finale in tekma za tretje mesto pa v nedeljo, 7. avgusta.

EP U18, četrtfinale: Francija : Slovenija 57:58 (15:7, 16:9, 10:23, 16:19)

Strelci za Slovenijo: Osojnik 8, Zemljić 11, Samar 3, Zulić 6, Lampret, Škorjanc 14, Mivšek 5 (7 skokov), Kočevar, Petrovič 4, Belko 7. Turčija - Litva

Izrael - Srbija

Španija - Italija

Slovenska reprezentanca na EP: Arne Osojnik (Janče), Vukašin Todorović (Cedevita Olimpija), Jan Zemljič (Helios Suns), Črt Čabrilo (Triglav Kranj), Matija Samar (Baloncesto Fuenlabrada, Španija), Alen Zulić (Helios Suns), Luka Lampret (Janče), Gašper Škorjanc (Podčetrtek), Miha Mivšek (Helios Suns, Gašper Kočevar (Cedevita Olimpija), Domen Petrovič (Ajdovščina), Nal Belko (Janče)

Preberite še: