Slovenija brez najboljših tesno ugnala Nizozemsko #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Deseti dan priprav na septembrsko evropsko prvenstvo so slovenski košarkarji dočakali prvi test. V celjski dvorani Zlatorog so se pomerili z Nizozemci in jih premagali s 83:76.

Slovenija je nastopila brez večine najboljših igralcev, manjkali so vsi trije NBA-jevci, Luka Dončić, Goran Dragić in Vlatko Čančar, prav tako Edo Murić in Zoran Dragić, s strani pa je tekmo spremljal tudi Mike Tobey, ki se je tako kot Čančar reprezentanci pridružil nekaj ur pred tekmo.

Selektor Aleksander Sekulić je priložnost za igro ponudil vsem štirinajstih igralcev na klopi (med strelce se ni vpisal le Luka Rupnik), zmago pa si je Slovenije zagotovila šele v zadnjih desetih minutah, ki jih je dobila z rezultatom 24:19.

V prvem polčasu je Slovenija trojke metala 1:16, prvo je zadela šele v 18. minuti, tako da je Nizozemska v prvi četrtini vodila z desetimi točkami prednosti (19:9). Do drugega vodstva po začetnih 2:0 je Slovenija prišla šele ob zaključku tretje četrtine (59:57).

V zadnjem delu je Slovenija v 36. minuti povedla z 69:63 in končnici suvereno prišla do zmage.

Najboljši strelci pa so bili Žiga Dimec z dvanajstimi točkami, Klemen Prepelič z enajstimi in Aleksej Nikolić ter Gregor Hrovat, ki sta jih dosegla po deset. Z naskokm najboljši strelec tekme pa je bil Nizozemec Worthy De Jong, ki je dosegel 27 točk, tem pa dodal še sedem skokov.

Fotogalerija s tekme (Sportida):

1 / 46 2 / 46 3 / 46 4 / 46 5 / 46 6 / 46 7 / 46 8 / 46 9 / 46 10 / 46 11 / 46 12 / 46 13 / 46 14 / 46 15 / 46 16 / 46 17 / 46 18 / 46 19 / 46 20 / 46 21 / 46 22 / 46 23 / 46 24 / 46 25 / 46 26 / 46 27 / 46 28 / 46 29 / 46 30 / 46 31 / 46 32 / 46 33 / 46 34 / 46 35 / 46 36 / 46 37 / 46 38 / 46 39 / 46 40 / 46 41 / 46 42 / 46 43 / 46 44 / 46 45 / 46 46 / 46

Slovenija bo v pripravah na EuroBasket ter dve kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2023 odigrala šest prijateljskih tekem. V soboto se bo v Celju prav tako ob 20.15 srečala še s Črno goro. Naslednji teden jo čaka turnir v Istanbulu, kjer se bo merila s Turčijo in Ukrajino, poslastici pa sledita 17. ter 20. avgusta. Najprej bo v razprodanih Stožicah gostovala Srbija, nato pa v dvorani Zlatorog še Hrvaška.

Pripravljalna tekma, Celje (Zlatorog): Četrtek, 4. avgust:

Slovenija : Nizozemska 83:76 (59:57, 39:42, 21:25)

Dimec 12, 6 sk., Prepelič 11, 5 sk., Nikolič in Hrovat po 10; De Jong 27, 7 sk., Van Der Vuurst De Vries 11, 7 as., Post 9, 7 sk.

Eden od šesterice mladih upov slovenske košarke, ki so rojeni po letu 2000 in sodelujejo na pripravah, je Gregor Glas. Tole je povedal pred četrtkovo tekmo, na kateri je dosegel pet točk: "Priprave potekajo po pričakovanjih. Spremlja nas super energija, zelo dobro smo se ujeli in vsi skupaj se veselimo teh prvih tekem. Vsekakor se bomo osredotočili bolj na našo igro, kot na igro nasprotnika. Verjamem, da bomo potegnili veliko koristnih stvari, ki nam bodo dale smernice za nadaljnje delo."

O pripravah s člansko reprezentanca Žiga Samar, Luka Ščuka in Robert Jurković: