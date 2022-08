Pravi, da Dončić ne igra obrambe, sam pa je ostal brez EuroBasketa

Hrvaška košarkarska reprezentanca je po porazu s Slovenijo in Finsko kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023 sklenila na zadnjem četrtem mestu skupine C. In morda je tudi zato nekaj velikih sprememb v postavi Hrvaške za septembrsko evropsko prvenstvo. Selektor Damir Mulaomerović je s seznama črtal Dragana Benderja in Anteja Žižića. Zadnji je bil v dneh pred tekmo s Slovenijo kot tudi po njej zelo glasen. Govoril je tudi, da Luka Dončić ni tak strah in trepet, da igra slabo obrambo. Košarkar Dallas Mavericks je bil na tisti tekmi vseeno najboljši posameznik na parketu (21 točk, 10 asistenc in osem skokov), medtem ko je dal Žižić v 13 minutah vsega šest točk.

Ante Žižić Foto: Getty Images Žižić ima za sabo vendarle zelo spoštljivo kariero. Nekdanji član Cibone je bil leta 2016 23. izbor Chicago Bullsov. V ligi NBA je sicer igral za Cleveland Cavaliers (2017–2020). Zadnji dve sezoni je nosil dres Maccabija iz Tel Aviva, v novi sezoni pa bo član turške ekipe Anadolu Efes.

"Žižić je odličen košarkar, a je enak profil igralca kot Ivica Zubac. Zato sem se odločil, da dam prednost Zubcu. Karlo Matković pa je košarkar za prihodnost in tudi po energiji je drugačen tip igralca," je svojo odločitev pojasnil selektor Mulaomerović. Prednost pred izkušenim Žižićem je tako dobil tudi novopečeni član Cedevite Olimpije Karlo Matković. Ljubljanski klub bo tako prvi mesec priprav pogrešal štiri reprezentante. Ob Edu Muriću, Zoranu Dragiću in Matkoviću je to še en hrvaški reprezentant Lovro Gnjidić.

Ante Žižić Foto: Reuters Za mesto v hrvaški ekipi za evropsko prvenstvo se bodo tako potegovali Roko Rogić, Lovro Gnjidić, Ivan Ramljak, Goran Filipović, Roko Prkačin, Mario Hezonja, Toni Perković, Karlo Matković, Mateo Drežnjak, Krunoslav Simon, Dominik Mavra, Pavle Marčinković, Bojan Bogdanović, Ivica Zubac, Dario Šarić in novopečeni naturalizirani Hrvat Jaleen Smith. Na EuroBasketu bodo igrali z Grčijo, Veliko Britanijo, Estonijo, Italijo in Ukrajino.