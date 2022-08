Časa ni več veliko, treba bo stopiti na plin

Slovenska košarkarska reprezentanca se te dni pospešeno pripravlja na kvalifikacije za svetovno in nato tudi evropsko prvenstvo, kjer bodo naši fantje poskušali ubraniti naslov. Za njimi je že teden priprav v Kranjski Gori, od koder so se že preselili v Laško, kjer se bodo pripravljali na tekmi proti Nizozemski in Črni gori.

"Prvi teden je bil posvečen uvajanju, saj smo se po tej kratki pavzi morali vrniti v igro," je prvi del priprav komentiral Jurij Macura. "Pred nami so že pripravljalne tekme in zdaj bomo več časa namenili taktiki, glede na to, kako malo časa nas še loči od pripravljalne tekme z Nizozemsko, pa bomo morali kar pošteno stopiti na plin."

Macura in soigralci na pripravljalnih tekmah ne bodo ničesar prepuščali naključju. Foto: Grega Valančič/Sportida Čeprav bosta tekmi, ki sta na sporedu v četrtek in soboto, na papirju pripravljalni, pa fantje ničesar ne želijo prepuščati naključju, saj se zavedajo pomena naziva evropskih prvakov. "Na prihajajočih tekmah seveda merimo na zmago in kot evropski prvaki ne smemo popuščati," poudarja Macura, ki obenem tekme jemlje kot odlično pripravo in uigravanje reprezentance pred prihajajočim evropskim prvenstvom. "Na teh tekmah bo seveda v ospredju predvsem igra, da ujamemo ritem, ki nas bo nato spremljal na kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in na evropskem prvenstvu."

Tekme proti Nizozemski, Črni gori in nato še Srbiji in Hrvaški bodo odlična priložnost, da se izbranci Aleksandra Sekuliča dokažejo, da ta nanje lahko računa tudi pozneje na velikih tekmah, saj bo na evropskem prvenstvu prostora le za 12 igralcev.

Na evropskem prvenstvu je prostora le za 12 igralcev in seznam še ni narejen. Foto: Vid Ponikvar "Za nas mlajše igralce so takšne tekme zelo pomembne in moramo prijateljske obračune izkoristiti za to, da lahko dokažemo, da lahko igramo na najvišji ravni. Moramo pokazati, da razumemo sistem in se dobro razumemo tako s trenerji kot z drugimi igralci, da bomo kot ekipa imeli dobro kemijo," je še povedal Macura, ki se zaveda konkurence v reprezentanci. "Fantje so res dobri in smo dobri prijatelji, dobro se poznamo in tudi na treningih je ogromno pozitivne konkurence. Jaz osebno si želim dati vse od sebe in se prebiti med 12 igralcev, ki bodo Slovenijo zastopali na evropskem prvenstvu," je še povedal mladi slovenski košarkar, ki svojih ambicij ne skriva. "Če se prebijem med dvanajsterico, ki bo zastopala Slovenijo, bi bila zame izjemna čast."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Če je še pred petimi leti himno poslušal iz domačega naslonjača, bo imel tako letos izjemno priložnost, da se skupaj s preostalimi fanti odpravi v Nemčijo, kjer bodo začeli igrati tekme na evropskem prvenstvu. "Res je nekaj najlepšega, ko se skupaj s trenerji zberemo in na parketu odpojemo himno," je še povedal 22-letnik, ki bo svojo klubsko kariero tudi v prihodnji sezoni nadaljeval v dresu Krke.