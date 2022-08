Fiba: Slovenija je prva favoritka

"Lahko aktualni evropski prvaki to ponovijo? Za to je 77 razlogov, Luka Dončić je vrhunski, njegova podporna ekipa pa je več kot dokazala svojo vrednost lani na olimpijskih igrah. Veliko pa bo odvisno tudi od tega, ali bo v ekipi Goran Dragić, potem ko je nedavno prekinil reprezentančni pokoj," so pri Fibi v utemeljitvi prve napovedi pred EP - obenem so sicer opozorili, da ta ni neposredno vezana na jakostno lestvico - zapisali, zakaj Slovenijo vidijo kot prvega favorita.

Prav Luka Dončić naj bi bil po napovedih Fibe glavni adut Slovenije. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pri drugo- in tretje uvrščenih Francozih in Grkih pa so izpostavili navezo Rudy Gobert - Evan Fournier pri Franciji in brate Antetokounmpo pri Grčiji.

V prvi deseterici te napovedi so še Srbija, Litva, Španija, Turčija, Italija, Nemčija in Češka.

Slovenija se bo na predtekmovanju EP, ki se bo 1. septembra začelo v štirih državah, merila z Litvo, Madžarsko, Bosno in Hercegovino, Nemčijo in Francijo.

Tobey in Čančar se bosta reprezentanci priključila v četrtek, medtem ko odločitev Dragića še vedno ostaja neznanka. Foto: Guliverimage Danes pa so iz Košarkarske zveze Slovenije sporočili, da mesec pred EP ekipa začenja drugi del priprav. Opravili jih bodo v Laškem in Celju, izbrance selektorja Aleksandra Sekulića v dvorani Zlatorog v četrtek in soboto čakata tudi prvi pripravljalni tekmi z Nizozemsko in Črno goro.

Kot so sporočili iz KZS, bo v Laškem prve dni še vedno treniralo 16 košarkarjev, v moštvu namreč še ni igralcev iz lige NBA ter Mika Tobeyja. Reprezentanca se bo povečala 4. avgusta, ko se bosta kot prva ekipi pridružila Vlatko Čančar in Tobey.