Nenavadna želja slovenskega reprezentanta

"Upam, da ne bom kapetan," je v smehu na zboru slovenske košarkarske reprezentance predstavnike sedme sile nasmejal Edo Murić in s tem jasno pokazal, da bo kapetanski trak v primeru prihoda v reprezentanco še enkrat več z veseljem prepustil Goranu Dragiću. 30-letni izkušeni slovenski košarkar verjame, da je pred njim in izbrano vrsto novo uspešno reprezentančno poletje.

Slovenska košarkarska reprezentanca je v tem tednu zakorakala v izjemno pomembno obdobje priprav na EuroBasket. Vsaj za zdaj kapetanski trak v Kranjski Gori nosi Edo Murić, ki je v zadnjih letih postal eden izmed temeljev slovenske izbrane vrste. Čeprav je ponosen v vlogi vodje reprezentance, pa upa, da mu bo ta vloga odvzeta. A z razlogom. In ta razlog je Goran Dragić.

"Če bo Gogi v reprezentanci, je težko biti kapetan človeku, ki je vodil reprezentanco 15 let. Gogi je rojeni vodja in z veseljem mu odstopim mesto kapetana, res je odličen košarkar in še boljša oseba. Dokler bo on v reprezentanci, imamo samo enega kapetana in to je on. Vrata so mu vedno na široko odprta, tudi sam to ve in tudi njega mika, da se nam spet pridruži, tako da bomo videli. Upam, da ne bom kapetan (smeh, op. p.). Če pa se bodo stvari razpletle tako, da bom jaz na koncu kapetan, pa bo to zame še enkrat več velika čast," pravi Murić, ki je po kratkem odmoru z veseljem znova oblekel barve reprezentance.

Pripravljen je na delovno poletje. Foto: Vid Ponikvar

"Z glavo sem že povsem v pripravah, zdaj pa se mora odzvati samo še telo. Izkoristil sem odmor in se hkrati pripravil na to, kar nas čaka. Mislim, da so podobno naredili tudi preostali fantje. Pred nami sta dva meseca trdega dela in uživanja. Upam, da bomo po koncu tega obdobja vsi veseli in nasmejani," je ob zboru dejal Murić.

Vlogo kapetana bi z veseljem prepustil Goranu Dragiću. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tudi pred petimi leti je član Cedevite Olimpije prispeval velik delež k zlatu na evropskem prvenstvu. "To obdobje do danes ni minilo tako hitro, vse skupaj je nekoliko upočasnila še korona. Vsi vemo, da je bilo takrat kar nekaj zapletov, tudi naša reprezentanca v kvalifikacijskih obdobjih se je menjala iz okna v okno. Kazali smo različne igre, šli so od dna do vrha. Bil je spodrsljaj v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, pa potem uspešne olimpijske igre. Vse skupaj je bil en vlakec smrti," se spominja Murić.

"Zdaj pa nas čaka evropsko prvenstvo, kjer bomo branili naslov. Vsi vemo, da je težje braniti kot osvojiti, zavedamo pa se tudi, da nas zdaj vsi jemljejo smrtno resno in da smo ena boljših reprezentanc, kar bomo morali dokazati tudi na igrišču. Čakata nas naporna dva meseca, to ni ne prekratko ne predolgo, treba bo maksimalno poprijeti za delo. Povezani smo že tako ali tako, nekaj mlajših fantov nam še prihaja na pomoč. Z veseljem pričakujemo vse, kar nas čaka, bomo videli, kam nas bo pot zanesla," pravi.

Pritiska se ne boji

A slovenski košarkarji so se pet let pozneje znašli v povsem drugačni vlogi. Za razliko od leta 2017 imajo tokrat že v začetku na hrbtu veliko tarčo, saj bodo na EuroBasketu eni izmed glavnih favoritov za nov slovenski uspeh, s tem pa se bodo morali spopasti tudi z nekaj več pritiska in vlogo favorita.

Tudi v prihodnji sezoni bo član Cedevite Olimpije. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Težje nam zaradi tega ne bo. S tem, ko smo osvojili naslov, smo samo pokazali, da zmoremo vse. Dokazali smo, da je zdaj realno nekaj, kar je bilo za nas še pred kratkim nerealno, in da lahko igramo eno najboljših košark na svetu. A zdaj ne smemo zaspati, vsi vemo, da v junijskem ciklu nismo prikazali najboljših predstav, a smo zabeležili dve pomembni zmagi. Treba bo trenirati, igrati in na koncu koncev tudi uživati. Velik dejavnik bo tudi to, ali bomo na evropsko prvenstvo vsi odšli zdravi. Za zdaj si ne belimo glave z vlogo favoritov, naša naloga je le pokazati čim boljše igre. Vemo, da bodo tudi preostale reprezentance zelo močne, a to je le še ena motivacija več. Boljše ko bo prvenstvo, večjo težo bo imelo na koncu, če bomo uspešni," je prepričan Murić.

Rešen klubski status

Slovenski košarkar se je v reprezentančno obdobje podal še toliko bolje razpoložen, saj je že v začetku julija rešil vprašanje klubskega statusa. Tudi v prihodnji sezoni bo nosil zeleno-oranžni dres, saj ostaja v Ljubljani. "Zelo sem vesel, da bom ostal v Olimpiji, tudi menedžerju sem dejal, da je to zame prva in druga in tretja možnost. Nekaj ponudb se je pojavilo, o tem ne bi rad veliko govoril, a sem čakal Olimpijo, ker je to moj dom in še z veliko večjim žarom se borim za ta klub, kot bi se za druge. Želel bi si, da ta klub doseže to, kar mu pripada. Vemo, da nas čaka še dolga pot, a vsi fantje, ki so se nam zdaj pridružili, so pripravljeni dati vse od sebe, tako da sem vesel, da bom ostal del te ekipe, in bom naredil vse, da bom v Ljubljani tudi sklenil kariero," je še dejal Murić.

