Prepelič je nazaj in že zadeva po tekočem traku #video

V ponedeljek so se v okrnjeni zasedbi zbrali v Ljubljani, zdaj že trenirajo v Kranjski Gori. Prvič po poškodbi skupaj z reprezentančnimi kolegi tudi Klemen Prepelič.

Klemen Prepelič je na začetku marca v dresu Valencie utrpel dvojni zlom roke. Tako je izpustil tudi junijsko reprezentančno akcijo, ko so Luka Dončić, Goran Dragić in soigralci dobili obe kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2023. A takrat je "Prle", kot ga kličejo prijatelji, že treniral brez kontakta. Ta torek pa se je priključil pripravam reprezentance na naslednji dve pomembni akciji: konec avgusta kvalifikacijski tekmi za SP 2023 in septembra evropsko prvenstvo, kjer bodo Slovenci branili zlato iz leta 2017.

Prepelič bo pred novinarje predvidoma stopil v drugi polovici tedna, so pa na košarkarski zvezi že objavili Klemnov posnetek s treninga. In Prepelič, kot je to zanj v navadi, zadeva s črte po tekočem traku.