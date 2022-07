Čakanje se nadaljuje

Debelih pet je že, ko je bilo nazadnje na sporedu evropsko prvenstvo, in ves ta čas je Slovenija še vedno aktualni evropski prvak. Vse do 18. septembra bo to, ko bo v Berlinu finale EuroBasketa.

Fotoutrinki z zbora slovenske košarkarske reprezentance (Foto: Vid Ponikvar)

Slovenija bo največje tekmovanje na stari celini začela 1. septembra, ko se bodo pri nas doma odprla šolska vrata, za uvod pa jih čaka skupina v Kölnu, kjer bodo nastopale še reprezentance Francije, Litve, gostiteljice Nemčije, Madžarske ter Bosne in Hercegovine. A bodo morali naši košarkarji pred tem odigrati še dve kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto. Z Estonijo najprej 25. avgusta, tri dni pozneje še z Nemčijo na gostovanju.

Žiga Samar upa, da si bo izboril mesto med dvanajsterico, ki bo odpotovala na evropsko prvenstvo v Nemčijo. Foto: Vid Ponikvar

Dali bodo vse od sebe, da prepričajo Dragića

Praktično je že jasno, kako močna bo zasedba Slovenije. Ogromno se bo vrtelo okoli prvega zvezdnika Luke Dončića, ki bo okoli 10. avgusta prišel na priprave naše reprezentance. Vprašaj je še pri Goranu Dragiću, ki bo od 1. avgusta naprej v Miamiju urejal osebne stvari. Po njegovem slovesu od reprezentančnega dresa po koncu zlatega evropskega prvenstva v Istanbulu leta 2017 mu je srce spet zaigralo na nedavnih dveh tekmah v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ko so ga odgovorni na Košarkarski zvezi Slovenije in reprezentanti prepričali, da je zopet zaigral v dresu z državnim grbom.

Bosta slovenska košarkarska zvezdnika zaigala skupaj na evropskem prvenstvu? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na njegovo potrditev ali zavrnitev bo treba tako počakati na prve avgustovske dni, jasno pa je, da bi si selektor Aleksander Sekulić nadvse želel imeti v svojih vrstah košarkarja njegovega kova: "Na zadnjih dveh tekmah smo videli, kako zelo pomemben je. Dali bomo vse od sebe, da ga prepričamo, da bo lahko igral. V teoriji ne more začeti s treningi pred 3. avgustom. Omejitev ima. Upam, da se bo lahko takrat priključil."

Šiško je zaradi osebnih razlogov izpustil akcijo

Prvi mož stroke se je razgovoril, v kakšni meri bi se spremenil sistem, če bi Gogi zaigral za Slovenijo: "Vsi skupaj se moramo zavedati, da nismo isti kot lani na olimpijskih igrah. Vsi smo se nekoliko spremenili. Vsak je drugačen. Tudi Gogi ne bo takšen kot leta 2017. Vsak bo moral sprejeti svojo vlogo in na ta način pomagati ekipi do najboljšega rezultata. Podrediti se bo treba ekipi. Osnovna ideja je, da smo uspešni na vsaki tekmi. Vsak mora vedeti, tudi v štabu, kakšno nalogo ima. Tako bomo lahko izvlekli maksimum iz ekipe."

Žan Mark Šiško ne bo del reprezentančne akcije. Foto: Guliverimage

Na novinarsko vprašanje, ali bo njegova beležnica ob igranju dvojca Dončić-Dragić kaj tanjša, se je sprva zasmejal: "Zdaj, ko imamo Luko in Gorana, če bo on, bo precej tanjša." Nato je nadaljeval: "Imamo ideje. Videli smo, kaj lahko pričakujemo od njih. Videli smo, kaj nam Gogi lahko da. Zagotovo je veliko idej. Upamo, da bomo čim več idej, ki jih imamo s štabom, uresničili na parketu."

Ko je pred slabim tednom selektor objavil seznam kandidatov za nastop na evropskem prvenstvu, so lahko ljubitelji košarke zastrigli z ušesi, ker na njem niso našli imena Žan Mark Šiško: "Osredotočen sem rad na igralce, ki so tu. Z njim in njegovim agentom sem imel pogovor na to temo. Njegova prošnja je bila, da izpusti to akcijo zaradi osebnih razlogov. Zame je tu zgodba končana. To so osebne stvari. S tistimi se bomo ukvarjali, ki so tu. Imamo dovolj igralcev in verjamem, da bomo lahko to vrzel zapolnili."

Priložnost mladim za morebitno jesensko vključitev

Dvajset igralcev bo imel na voljo Sekulić, ki se je nedavno usedel na klop ruskega Lokomotiv Kubana. O novem delodajalcu se ni želel pretirano pogovarjati, saj je v tem trenutku osredotočen na reprezentančno dogajanje: "Prišlo je do dogovora. Ne bi se rad ukvarjal s tem. Osredotočil bi se na reprezentanco. Je pa velik korak naprej."

Aleksander Sekulić bo imel v naslednjem mesecu veliko dela, da bo uigral košarkarje v slovenski reprezentanci. Foto: Vid Ponikvar

Kaj kmalu bodo prišle na vrsto prve tekme, na katerih bodo priložnost dobili mladi košarkarji, ki si bodo poskušali v tem delu utreti pot za nastopanje v reprezentanci v prihodnje: "Osnovna ideja je, da razmišljamo o jeseni, zimi, ko bomo imeli kvalifikacije. Ko ne bodo vsi na voljo. Dali bomo priložnost mladim, da vidimo, na koga bomo lahko računali, na koga ne."

V prihodnjem mesecu bo osrednja naloga strokovnega štaba, da v reprezentanci vzpostavi hierarhijo, ustvari kemijo, utrdi sisteme, da bo nato pojava na parketu na evropskem prvenstvu takšna, kot si vsi želijo. In ob podpori navijačev, ki jih v našem taboru pričakujejo v Nemčiji v velikem številu, bo še lažje doseči to raven.