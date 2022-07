Priprta vrata v ZDA so mu odprla nove velike priložnosti v Evropi

Ko nam kateri izmed košarkarskih strokovnjakov vedno znova zatrdi, da se za prihodnost slovenske košarke ni bati, beseda nanese na tudi na 21-letnega Žigo Samarja, ki se je znašel na širšem seznamu selektorja Aleksandra Sekulića za priprave na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo ter EuroBasket. Mladi novopečeni član berlinske Albe je kljub rosnim letom že dodobra izkušen. Takšen vtis daje Jeseničan tudi pred novinarskim mikrofonom, pred katerega je stopil na ponedeljkovem zboru slovenske izbrane vrste.

"Zelo sem vesel, da sem z reprezentanco. To poletje mi je delo z reprezentanco zaenkrat zelo manjkalo, saj sem bil vsakič do zdaj z mlajšimi selekcijami na reprezentančnih akcijah mlajših ekip. Hkrati je to velik dodatek, da se podružiš s fanti, spremeni se ritem življenja, tako da smo to vsi komaj čakali. Sigurno bo za celotno reprezentanco zaradi branjenja naslova prisotnega več pritiska, sploh če braniš naslov prvaka, a s tem pritiskom je pač treba delati in ga preleviti v motivacijo," je bil novega zbora slovenske izbrane vrste vesel Samar.

Z reprezentanti se pripravlja v Kranjski Gori. Foto: Vid Ponikvar

Sodelovanje na naboru lige NBA

Zadnjo reprezentančno akcijo je bil primoran v celoti izpustiti, saj se je na začetku poletja odpravil čez lužo, kjer je sodeloval na naboru lige NBA. Do nedavnega še član Fuenlabrade je bil sicer v napovedih strokovnjakov in analitikov lige NBA uvrščen v drugi krog nabora, a se to na koncu ni zgodilo, saj na naboru ni zaslišal svojega imena. "V bistvu nisem bil razočaran. Če gledam začetek sezone, nisem niti razmišljal, da bom tako blizu izbora, kot sem bil na koncu. V ZDA sem šel bolj po novo izkušnjo in sem res vesel, da se je zaključila tako, kot se je."

Takoj po koncu klubske sezone se je odpravil v ZDA. "Najprej sem sodeloval na draft combine (meritve, preizkusi, zdravniški pregledi, igra pet na pet … na katerih igralce, ki sodelujejo na naboru, ocenjujejo trenerji NBA, športni direktorji, skavti, preizkusov pa se lahko udeležijo le vabljeni igralci, op. p.). Potem sem imel trening s svojo agencijo, zatem sem teden dni preživel v Dallasu, kjer sem treniral, nato sem potoval po celotnih ZDA in opravljal različne treninge z različnimi ekipami. Čas je hitro minil in pridobil sem veliko izkušenj, spoznal sem res veliko ljudi," pravi Samar.

Samar je bil član tudi vseh mlajših slovenskih reprezentančnih kategorij, leta 2019 je na evropskem prvenstvu do 18 let s Slovenijo osvojil bronasto odličje in bil izbran še v idealno peterko turnirja. Foto: Vid Ponikvar

"Evropski način košarke mi je bližje, ker ga igram že od začetka. Ameriški način je drugačen, a lahko dodajaš nek svoj stil igri, kar je bil tudi moj cilj, da sem se pokazal v svoji luči. Pridobil sem nove izkušnje, nov način razmišljanja, kakšno stvar bom svoji igri še dodal. Zdaj tudi bolj vem, kaj mi ne ugaja," je na novo pridobljene izkušnje opisal Samar.

Selitev v Berlin in evroligo

Po prihodu iz ZDA ni miroval, kaj hitro si je našel novega delodajalca, saj bo kariero nadaljeval pri evroligaški berlinski Albi. Z berlinskim klubom je podpisal štiriletno pogodbo, v kateri bo v prvi sezoni lahko posojen drugim ekipam. "Hotel sem narediti korak naprej, moja velika želja že od malih nog je bila, da bi zaigral v evroligi, tako da je bila Alba logična izbira. Pri Albi v zadnjih letih stalno dokazujejo, da so zelo dobri pri kaljenju mlajših igralcev, veliko igralcev potem naredi še nekaj korakov naprej, tako da nisem imel težav pri odločitvi in sklenitvi pogodbe. Kontaktirali so me tudi iz Cedevite Olimpije, ampak sem se na koncu odločil za Albo," je pojasnil slovenski košarkar.

Sklenil je sodelovanje z berlinsko Albo. Foto: Vid Ponikvar

Zdaj je povsem osredotočen na delo v izbrani vrsti, kjer je debi sicer dočakal konec letošnjega februarja, ko je priložnost dobil ob porazu s Finsko v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, kljub temu je bil eden od vidnejših posameznikov na terenu. Zdaj se veseli nove izkušnje, priložnost bo imel trenirati z Luko Dončićem, morda tudi z Goranom Dragićem in ostalimi izkušenimi reprezentanti. "Želim si čim bolj pomagati reprezentanci, to je moj glavni cilj. Potem bomo videli, kam me, oziroma nas, bo pripeljalo. Veselim se dela z izkušenejšimi fanti, od njih se bom lahko veliko naučil, odprt sem za nasvete, in če jim bom jaz lahko pri čem pomagal, še toliko bolje," pravi.

Spomin na 2017 "Če bi nastopil na evropskem prvenstvu, bi bil to dokaz, da sem na pravi poti." Foto: Grega Valančič/Sportida

Ob osvojenem zlatu Slovenije je bil leta 2017 star 16 let, s slovensko reprezentanco do 16 let je malo pred začetkom zlatega evropskega prvenstva na prvenstvu U16 osvojil deseto mesto in bil ob Gregorju Glasu, ki je zdaj prav tako član izbrane vrste, eden od vodilnih členov takratne reprezentance. "Tisto leto sem bil prvo leto v Madridu. Spomnim se, da smo z reprezentanco do 16 let spremljali nekaj tekem članske reprezentance, nad njimi smo bili vsi navdušeni. Nihče si ni mislil, da bo ekipi uspelo priti tako daleč, iz tekme v tekmo se je potem hitro videlo, kaj se lahko zgodi in na koncu je bilo veselje res nepopisno," se spominja nekdanji član Real Madrida.

O dokončnem seznamu in izboru Aleksandra Sekulića še ne razmišlja, prav tako ne o tem, če se bo na njem znašel. Zdaj je osredotočen le na svoje delo na treningih. "Sigurno bi mi veliko pomenilo, če bi se prebil v dvanajsterico izbrancev. Hočem se dokazovati iz dneva v dan, želim si postati vedno boljši. Vedno si zastavljam neke kratkoročne cilje, ki mi potem pomagajo tudi pri izpolnjevanju dolgoročnih načrtov. Če bi nastopil na evropskem prvenstvu, bi bil to dokaz, da sem na pravi poti. Tudi če ne bom igral, mislim, da to ne bo tragedija, bom pa tako kot vedno dal vse od sebe," je še sklenil Samar.

