Cedevita Olimpija predstavila še enega novinca

Nov teden in novi prestopi. Tudi tokrat za vas zbiramo podatke s košarkarske tržnice. Američan s slovenskim potnim listom Mike Tobey je novi član Barcelone. Cedevita Olimpija je podpisala pogodbo z Markom Jeremićem in Joshom Adamsom, medtem ko se na posojo v Črno goro odpravlja mladi krilni center Luka Ščuka. Košarkarjem novomeške Krke se je pridružil hrvaški center Mate Vucić.

V Cedevito Olimpijo prihaja ameriški branilec

Na položaju branilca bo košarkarsko ekipo Cedevite Olimpije v prihajajoči sezoni okrepil 30-letni Josh Adams iz ZDA, ki ima izkušnje z igranjem v evroligi in evropskem pokalu, v prejšnji sezoni pa je igral za avstralsko ekipo Tasmania JackJumpers. 188 centimetrov visoki Adams je prejšnjo sezono preživel v Avstraliji, sezono poprej je bil član italijanskega Virtusa iz Bologne, s katerim je osvojil tudi naslov italijanskega državnega prvaka. Adams ima izkušnje tudi z igranjem v elitni evroligi, v kateri je nastopal v dresu turškega Anadolu Efesa.

Svojo univerzitetno pot je preživel na univerzi Wyoming. Leta 2016 ni bil izbran na naboru lige NBA in je poletje preživel v dresu Denver Nuggets, nato je konec julija podpisal pogodbo z ruskim klubom Avtodor Saratov. Po sezoni igranja v Rusiji ga je kariera vodila v turški Anadolu Efes, kjer je zaigral v evroligi, a je tam ostal le do januarja 2018, ko se je preselil v Bešiktaš in dokončal sezono.

Josh je igralec, ki bo s svojo atraktivno igro zagotovo na noge večkrat dvignil vse navijače Zmajev!

Sledila je selitev na Kitajsko k ekipi Shanxi Brave Dragons, v januarju 2019 se je preselil v razvojno Ligo NBA k moštvu Raptors 905. Poleti istega leta je podpisal pogodbo z Unicajo iz Malage, kjer je v španskem državnem prvenstvu dosegal 12,9 točke, 2,2 skoka in 2,2 asistence na obračun, nato se je pred začetkom sezone 2020/21 preselil v italijanski Virtus Segafredo Bologno. Po eni sezoni igranja v Bologni, kjer je osvojil tudi naslov italijanskega državnega prvaka, se je pred začetkom prejšnje sezone pridružil avstralski ekipi Tasmania JackJumpers.

"Hvaležen in navdušen sem, da sem del Cedevite Olimpije. Komaj čakam, da pridem v Ljubljano, da se srečam s soigralci in začnemo z novo sezono. Navdušen sem, da sem del tako odlične organizacije z odličnimi navijači, in komaj čakam, da spoznam vse. Se vidimo kmalu," je povedal Adams, ki se tako po sezoni, ki jo je preživel na Tasmaniji, vrača v Evropo.

"Zadovoljni smo, da se nam bo Josh v novi sezoni pridružil v Ljubljani. Josh je igralec, ki ima željo po napredovanju in dokazovanju, hkrati pa se pozna z večino ekipe, zato menimo, da se bo zelo dobro in hitro vklopil v naše moštvo. Verjamemo, da nam bo v veliko pomoč pri doseganju vseh ciljev, ki si jih bomo zadali za novo tekmovalno sezono," je ob podpisu pogodbe z Adamsom povedal športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović.

Luka Ščuka na posojo v Črno goro

Mladi slovenski košarkar Luka Ščuka bo v prihodnji sezoni kot posojeni član Cedevite Olimpije branil barve Mornarja iz Bara. V tekmovalni sezoni 2021/22 je Luka Ščuka zaigral na osmih tekmah EuroCupa ter v povprečju dosegal 1,4 točke in 1,4 skoka na tekmo. V regionalni ligi je na parket stopil na 14 tekmah, dosegal je 2,2 točke in 1,2 skoka na tekmo. V slovenskem državnem prvenstvu je na 15 tekmah v malo več kot 27 minutah, ki jih je v povprečju preživel na parketu, dosegal 9,9 točke, 5,8 skoka in 1,3 asistence na obračun.

Luka Ščuka bo kot posojeni košarkar igral za Mornar. Foto: Grega Valančič/Sportida

Novomeška Krka poslej s hrvaškim centrom Matejem Vucićem

Košarkarjem novomeške Krke se je pridružil hrvaški center Mate Vucić, so sporočili iz dolenjske ekipe. Štiriindvajsetletni igralec, ki je visok 2,05 metra, je v prejšnji sezoni igral v klubu Široki iz Bosne in Hercegovine in v tamkajšnjem državnem prvenstvu dosegel povprečno po 11,3 točke, 7,6 skoka in 2,2 podaje na tekmo, poroča STA.

Novinec v naših vrstah je Mate Vucić. Dobrodošel.

Vucić je športno pot začel v reški ekipi Kvarner, kjer je igral med letoma 2014 in 2017. Za tem se je za eno sezono preselil v moštvo Bosco Zagreb, od tam pa pred tremi leti v tabor zagrebške Cibone, kjer je ostal leto in pol. Kariero je nadaljeval v Romuniji (SCMU Craiova) ter Bosni in Hercegovini (Široki).

"V Krko prihajam, ker mi je všeč klubska ideja in vizija pod taktirko trenerja Gašperja Okorna. V košarkarskih krogih je znano, da je Krka urejen klub, zato sem prepričan, da je moja odločitev pravilna. Želim si, da bomo v prihajajoči sezoni zdravi in uspešni. Prepričan sem, da se bomo v vseh tekmovanjih borili za vrh," je ob podpisu pogodbe povedal Mate Vucić.

Pangos v Milano

Kanadski košarkar s slovenskimi koreninami Kevin Pangos, ki ima tudi slovenski potni list, je podpisal dvoletno sodelovanje z Olimpio Milanom. Nazadnje je bil 29-letni košarkar član ekipe Cleveland Cavaliers, od koder so ga poslali v ekipo Cleveland Charge, igra v NBA G ligi. Leta 2021 je bil kot član Zenita iz St. Petersburga uvrščen v najboljšo ekipo evrolige. "Vesel sem, da bom igral za tako odličen klub in da bom lahko predstavljal mesto Milano. Komaj čakam, da začnemo z delom in da bom pomagal tej ekipi ter fantom, kolikor bom le lahko," je ob podpisu pogodbe dejal Pangos.

Tobey okrepil Barcelono

Američan s slovenskim potnim listom Mike Tobey, ki se bo v teh dneh pridružil pripravam slovenske izbrane vrste, je ob koncu sezone zapustil vrste Valencie, zdaj pa naj bi imel po poročanju portala Eurohoops že novega delodajalca. Za 27-letnega košarkarja naj bi se sicer zanimali številni evropski velikani, med najbolj zagretimi pa so bili, kot kaže, pri Barceloni, saj naj bi se Tobey po njihovem mnenju dobro vključil v njihov slog igre. Slovenski reprezentant naj bi s španskim klubom že podpisal pogodbo o sodelovanju, poročajo tuji mediji.

Mike Tobey se bo preselil k Barceloni. Foto: Guliverimage

Barcelona si naj bi Tobeyja še toliko bolj želela v svojih vrstah, odkar se je pojavila možnost, da bo moral Nikola Mirotić zaradi poškodbe Ahilove tetive na daljši prisilni oddih.

Tobey ima sicer nekaj izkušenj tudi iz lige NBA, v mlajših selekcijah je bil ameriški reprezentant. Leta 2016 se je prijavil tudi na nabor igralcev za ligo NBA ter se preizkusil v ekipah Utah Jazz in Charlotte Hornets. Z zadnjimi je tudi podpisal profesionalno pogodbo. Sedemindvajsetletni košarkar je lani junija dobil slovenski potni list, od takrat je redni član zasedbe Aleksandra Sekulića, s katero je lani na OI osvojil četrto mesto.

Durant še vedno vroč

Dogajanje na košarkarski tržnici se je v zadnjih tednih umirilo, a še vedno ostaja eno glavnih vprašanj, kje bo kariero nadaljeval član Brooklyna Kevin Durant. Zadnji so se v boj za zvezdnika lige NBA podali še pri Boston Cetlics, ki so po poročanju Adriana Wojnarowskega vzpostavili stik z Brooklynom in začeli pogovore o 12-kratnem udeležencu tekme All Star.

Kje bo kariero nadaljeval Kevin Durant? Foto: Guliverimage

Za ameriškega zvezdnika naj bi se zanimali tudi pri Miami Heat, Phoenix Suns in Toronto Raptors, a nihče izmed naštetih ni pripravljen sprejeti pogojev Brooklyna. V prejšnji sezoni je Durant v povprečju dosegal 29,9 točke, 7,4 skoka in 6,4 asistence na tekmo. Prvak lige NBA v letih 2017 in 2018 naj bi junija pri Nets zahteval prestop.

Srbski reprezentant okrepil Olimpijo

Košarkarski klub Cedevita Olimpija je podpisal pogodbo s srbskim reprezentantom Markom Jeremićem, ki je v zadnjih dveh sezonah nosil dres črnogorskega Mornarja. Za Mornar je Jeremić v sezoni 2021/22 igral na šestih tekmah Fibinega evropskega pokala ter v povprečju dosegal 12,5 točke in dva skoka na obračun. V regionalni ligi ABA je zaigral na 26 tekmah ter dosegal 10,1 točke, 1,8 skoka in 1,2 asistence na tekmo.

V Ljubljano prihaja ostrostrelec Marko Jeremić!



Marko, dobrodošel v Zmajevem gnezdu! 💚🧡#ZmajevoSrce pic.twitter.com/7X1U2zEevL — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) July 26, 2022

Pred igranjem za zasedbo iz Bara je 192 centimetrov visoki in zdaj 30-letni branilec nosil dres ekipe FMP iz Železnika. Z ljubljansko ekipo je Jeremić sklenil pogodbo za sezono 2022/23, z možnostjo podaljšanja še za eno sezono.

"Marko Jeremić velja za pravega ostrostrelca, ki na parketu vedno da vse od sebe. Obenem ima izkušnje z igranjem v regionalni ligi, v prejšnji sezoni se je z Mornarjem predstavil tudi v Fibinem evropskem pokalu, tako da je lahko izkusil igranje v evropskem tekmovanju na klubski ravni. Zadovoljni smo, da se nam je Marko pridružil, saj smo lahko dodali še en kamenček v mozaik naše ekipe za prihodnjo sezono," je za spletno stran kluba dejal športni direktor Sani Bečirović.

Grk se vrača domov

Grški košarkar Georgios Kalaitzakis se po epizodi v ligi NBA vrača v Evropo. Triindvajsetletni košarkar bo v novi sezoni okrepil vrste Panathinaikosa. V prejšnji sezoni je branil barve Oklahome, za katero je v rednem delu sezone na štirih tekmah v povprečju dosegal 17,5 točke, 3,3 skoka in tri asistence na tekmo. Po koncu sezone je postal prost igralec, zdaj pa si je novega delodajalca našel v Atenah.

Krko okrepil mladi Vujadinović

V novi sezoni slovenskega elitnega tekmovanja bo barve novomeške Krke branil tudi 20-letni Srb Branislav Vujadinović, so danes sporočili iz kluba. Vujadinović je v mlajših selekcijah igral za Crveno zvezdo, pa tudi za Partizan in domači Hemofarm Vršac. Že pri 16 letih je odšel v ZDA, kjer je končal študij marketinga in grafičnega dizajna na univerzi Assumption University. Po končanem šolanju se je vrnil v Srbijo, poroča STA.

Miha Lapornik na Slovaško

Osemindvajsetletni slovenski košarkar Miha Lapornik bo v prihodnji sezoni dres Krke zamenjal za dres slovaškega prvaka Patrioti Levice. Lapornik je kariero začel v Laškem, kjer je igral med letoma 2010 in 2015. Potem se je za eno sezono preselil v dres ljubljanske Olimpije, od tod ga je športna pot vodila na tuje. Igral je v Španiji (Bilbao Basket), Romuniji (Cluj), Litvi (Pieno Žvaigždes), pa na Nizozemskem (Heroes Den Bosch) in Madžarskem (DEAC). Nazadnje je nosil dres novomeške Krke.

Lapornik je od leta 2016 tudi občasni slovenski reprezentant. Do danes je zbral 16 nastopov v dresu članske izbrane vrste.

