STA

Sobota,
23. 8. 2025,
22.57

22 minut

Velika planina gorski tek

Sobota, 23. 8. 2025, 22.57

22 minut

Tek na Veliko planino

Kenijska prevlada na Šmarni gori

STA

Velika planina | Veliko planino so danes zasedli gorski tekači. | Foto Nebojša Tejić/STA

Veliko planino so danes zasedli gorski tekači.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Trije kenijski tekači na čelu z Richardom Omayo Atuyo (50:21) so bili vrhu tekme na Veliki planini, ki je bila finalna svetovnega pokala gorskih tekačev v disciplini teka navkreber. Med atletinjami je bila prva Finka Susanna Saapunki (1:01:43).

V nedeljo bo Šmarna gora gostila svoj 46. tek, ki bo štel za finale svetovnega pokala v disciplini gor-dol.

Za Atuyo je bil drugi Jospeth Kiprotich, ki je zaostal skoraj za minuto (51:14), tretji je bil Ombogo Philemon Kiriago (52:18). Na sedmem mestu je bil najboljši Slovenec Klemen Španring (53:59).

Timotej Bečan je kot drugi Slovenec zaključil na 16. mestu (55:49), na 26. mestu je končal Tine Žižmond (59:27).

Saapunki je ugnala Italijanko Benedetto Broggi (1:04:32), tretja je bila Britanka Skye Kirsty Dickston (1:04:33). Na 11. mestu je bila Lucija Krkoč (1:07:36), na 19. mestu Anja Mikuž (1:12:53), 26. pa Edita Gashi (1:24:16).

Tekaški klub Šmarnogorska naveza bo v nedeljo tekačem vseh starostnih skupin pripravil štiri proge na 650 m in 2,5 km za mladino, ter teka na pet in 10 km za starejše kategoriji, samo najdaljša pa bo štela za svetovni pokal.

Start pokala bo ob deveti uri v parku policijske šole v Tacnu, preko Grmade pa se bodo tekači povzpeli na Šmarno goro ter premagali 705 m vzpona in 350 m spusta.

Velika planina gorski tek
