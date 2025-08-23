Kenijska prevlada na Šmarni gori

Trije kenijski tekači na čelu z Richardom Omayo Atuyo (50:21) so bili vrhu tekme na Veliki planini, ki je bila finalna svetovnega pokala gorskih tekačev v disciplini teka navkreber. Med atletinjami je bila prva Finka Susanna Saapunki (1:01:43).

V nedeljo bo Šmarna gora gostila svoj 46. tek, ki bo štel za finale svetovnega pokala v disciplini gor-dol.

Za Atuyo je bil drugi Jospeth Kiprotich, ki je zaostal skoraj za minuto (51:14), tretji je bil Ombogo Philemon Kiriago (52:18). Na sedmem mestu je bil najboljši Slovenec Klemen Španring (53:59).

Timotej Bečan je kot drugi Slovenec zaključil na 16. mestu (55:49), na 26. mestu je končal Tine Žižmond (59:27).

Saapunki je ugnala Italijanko Benedetto Broggi (1:04:32), tretja je bila Britanka Skye Kirsty Dickston (1:04:33). Na 11. mestu je bila Lucija Krkoč (1:07:36), na 19. mestu Anja Mikuž (1:12:53), 26. pa Edita Gashi (1:24:16).

Tekaški klub Šmarnogorska naveza bo v nedeljo tekačem vseh starostnih skupin pripravil štiri proge na 650 m in 2,5 km za mladino, ter teka na pet in 10 km za starejše kategoriji, samo najdaljša pa bo štela za svetovni pokal.

Start pokala bo ob deveti uri v parku policijske šole v Tacnu, preko Grmade pa se bodo tekači povzpeli na Šmarno goro ter premagali 705 m vzpona in 350 m spusta.

