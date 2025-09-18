Ob 120-letnici Perutnine Ptuj mesto dobiva novo umetniško pridobitev – skulpturo Kurenta

Perutnina Ptuj, ki letos praznuje 120 let delovanja, je mestu in njegovim prebivalcem danes slovesno predala novo umetniško pridobitev – skulpturo Kurenta. Monumentalno delo, visoko skoraj pet metrov, sta ustvarila lokalna akademska slikarja Tomaž Plavec in Dušan Fišer. Skulptura, ki ponazarja simbol Ptuja, bo krasila krožišče pri Puchovem mostu.

Foto: Perutnina Ptuj

"Leto 2025 je za Perutnino Ptuj posebno. Praznujemo 120 let predanosti, razvoja in rasti – ne le podjetja, ampak tudi skupnosti, v kateri delujemo. Ob tej priložnosti smo želeli mestu nekaj vrniti v obliki trajnega simbola – nekaj, kar odseva srce in dušo Ptuja," je ob predaji dejal David Visenjak, podpredsednik za prodajo in marketing Skupine Perutnina Ptuj. "Kurent je idealen simbol, saj je zaščitni znak naše regije, prinašalec upanja in nove energije in v marsičem ponazarja tudi vrednote Perutnine Ptuj – povezanost z lokalnim okoljem, vztrajnost in odprtost za prihodnost."

David Visenjak se je v svojem nagovoru posebej zahvalil Ani Milošič in Eli Tement, nekdanjima učenkama Osnovne šole Olge Meglič, ki sta z idejo o polepšanju krožišča na Ptuju spodbudili ta projekt. "Naj Kurent ob tej vstopni točki spominja vse, ki prihajajo na Ptuj, da prihajajo v mesto z dušo."

Povezava med industrijo in tradicijo

Na dogodku je spregovorila tudi županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek, ki je poudarila moč povezovanja: "Danes na Ptuju praznujemo dvojno praznovanje – zgodbo podjetja, ki je zaznamovalo življenja številnih generacij, in simbol našega mesta, ki ga poznajo daleč prek naših meja. Perutnina Ptuj ni zgolj podjetje, ampak je del identitete Ptuja – z njo so rasle družine in z njo je Ptuj postal prepoznaven in močan."

Foto: Perutnina Ptuj

Županja je v svojem govoru izpostavila tudi pomen Kurenta kot varuha in simbola mesta: "Kurent nosi v sebi dušo Ptuja. Je varuh dobrega, tisti, ki odganja vse slabo in kliče k nam blagostanje, veselje in novo življenje. Ko se ti dve zgodbi danes srečata v skulpturi kurenta, ki jo Perutnina podarja mestu, dobimo čudovito simbolno povezavo: industrija, ki hrani in zaposluje, se prepleta z obredom, ki varuje in povezuje. Oboje skupaj piše zgodbo Ptuja – mesta, ki zna črpati iz tradicije in graditi prihodnost."

Umetniško delo, ki združuje tradicijo in sodobnost

Skulptura, ki sta jo v bron ulila umetnika Tomaž Plavec in Dušan Fišer, temelji na podrobni študiji in sintezi del priznanih ptujskih umetnikov Franceta Miheliča in Stojana Kerblerja.

Foto: Perutnina Ptuj

"Za osnovo sva si izbrala dinamično, v plesu ujeto podobo kurenta, ki ga je v svojih grafikah upodabljal France Mihelič. Hkrati sva se zanašala na fotografije Stojana Kerblerja, ki so nama služile kot vodilo za realistični videz tradicionalne oprave," je pojasnil Tomaž Plavec. Končna podoba skulpture je stilizirana in modernistično poenostavljena. S svojo vsestransko zavitostjo ustvarja iluzijo gibanja in energije. Široko razprte roke pozdravljajo prišleke, medtem ko prst desne roke diskretno kaže proti mestu. Visoko dvignjena ježevka v levici simbolično poudarja poslanstvo Kurenta.

Naročnik oglasnega sporočila je PERUTNINA PTUJ, D. O. O.