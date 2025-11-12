Na Ptuju se soočajo z vse večjim številom podgan, ki povzročajo težave predvsem v okolici doma za starejše in zdravstvenega doma. Pristojni opozarjajo, da je razlog za razmnožitev glodavcev predvsem neustrezno ravnanje z biološkimi odpadki – ti namesto v zabojnikih pogosto končajo kar v kanalizaciji, je poročala TV Slovenija.

Ptujski mestni svetnik Milan Klemenc opozarja, da podgane povzročajo tudi materialno škodo. "Podgane so v stropih, kjer se redno sprehajajo, prežrle so betonske cevi, elektro napeljavo, vodovodne cevi ... Na parkirišču se asfalt že poseda, ker je vse spodjedeno," je povedal. Po njegovih besedah podgane niso težava le v bližini doma upokojencev, temveč tudi na širšem območju, denimo ob Metodovem drevoredu, kjer jih domačini srečujejo vsak dan.

Na Komunali Ptuj, kjer deratizacijo opravijo vsaj štirikrat letno, menijo, da je za širjenje podgan krivo predvsem nepravilno odlaganje hrane. "Nenadzorovano se odmetavajo biološki odpadki, tudi v odplake. To je hrana in pogoj za življenje teh glodavcev," je pojasnil direktor Komunale Janko Širec.

Prebivalcem zato svetuje, naj v stranišča in odtoke ne zlivajo ostankov hrane ali maščob. Te se namreč nabirajo na stenah kanalizacijskih cevi in privabljajo podgane, je še poročala TV Slovenija.