Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Sreda,
3. 9. 2025,
15.44

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Ptuj PU Maribor policija smrtne žrtve kolesarska nesreča nesreča nesreča

Sreda, 3. 9. 2025, 15.44

53 minut

Po avgustovski prometni nesreči v okolici Ptuja umrla kolesarka

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
slovenska policija | Foto STA

Foto: STA

Po prometni nesreči na območju Ptuja, ki se je zgodila 8. avgusta, je zaradi hudih poškodb v bolnišnici umrla kolesarka, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policija v zvezi z nesrečo še zbira obvestila, soudeleženo voznico avtomobila pa so kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Po doslej zbranih obvestilih je voznica osebnega avtomobila peljala po površini, namenjeni pešcem in kolesarjem, ter pripeljala do križišča z lokalno cesto, kjer je trčila v kolesarko, ki je imela pri vožnji prednost. Hudo poškodovano kolesarko so odpeljali v bolnišnico, so še dodali na policiji.

Prometna nesreča
Novice Kaj se dogaja na Celjskem? V enem dnevu umrlo toliko ljudi kot lani.
Slovenska policija prometna nesreča motor
Novice Huda prometna nesreča pri Bregu pri Litiji: umrl 18-letni voznik avtomobila
Nesreča na Bovškem
Novice Na Bovškem se je smrtno ponesrečil 40-letni "base jump" padalec
Ptuj PU Maribor policija smrtne žrtve kolesarska nesreča nesreča nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.