Po prometni nesreči na območju Ptuja, ki se je zgodila 8. avgusta, je zaradi hudih poškodb v bolnišnici umrla kolesarka, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policija v zvezi z nesrečo še zbira obvestila, soudeleženo voznico avtomobila pa so kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Po doslej zbranih obvestilih je voznica osebnega avtomobila peljala po površini, namenjeni pešcem in kolesarjem, ter pripeljala do križišča z lokalno cesto, kjer je trčila v kolesarko, ki je imela pri vožnji prednost. Hudo poškodovano kolesarko so odpeljali v bolnišnico, so še dodali na policiji.