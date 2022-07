Dragić in Dončić spet skupaj na dopustu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska košarkarska asa Luka Dončić in Goran Dragić znova dopustujeta skupaj. Tokrat je zlati kapetan delil fotografijo v družbi Saše Dončića. Oba NBA-jevca sta na širšem seznamu selektorjev Aleksandra Sekulića, na katere bi ta lahko računal med pestrim poletjem, katerega vrhunec bo evropsko prvenstvo, na katerem bodo Slovenci branili naslov prvakov stare celine.

Potem ko sta pred dnevi skupaj uživala na Krku v družbi nekdanjega zvezdnika NBA Shaquilla O’Neala, ta je v hrvaškem letovišču zbrane navduševal s svojimi DJ-veščinami, je Goran Dragić tokrat objavil fotografijo z morja, na kateri je v družbi Luke Dončića in njegovega očeta Saše Dončića.

Na širšem seznamu tudi Dragić

Slovenski selektor Aleksander Sekulić je v sredo razkril širši seznam košarkarjev, na katere bi lahko računal v tem pestrem poletju. Med 20-erico je tudi zlati kapetan Dragić, ki je v zadnjih dneh večkrat poudaril, da še ni sprejel dokončne odločitve o morebitnem nadaljnjem igranju za reprezentanco.

Slovenci se bodo zbrali v ponedeljek, a Sekulić bo moral na NBA-jevca še nekoliko počakati. Klemen Prepelič, Gregor Hrovat in trije člani reprezentance do 20 let se bodo moštvu pridružili z dnevom zamude, nekaj dodatnega oddiha bo prejel tudi Mike Tobey.

Sekulićevo četo 25. in 28. avgusta čakata uvodni tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2023, že 1. septembra pa se začne težko pričakovani EuroBasket, na katerem bodo Slovenci branili naslov evropskih prvakov iz Carigrada.