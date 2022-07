Sekulić razkril seznam, na njem tudi Goran Dragić

Slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki je danes tudi uradno postal novi trener ruskega Lokomotiv Kubana iz Krasnodarja, je na seznam reprezentantov za pestro košarkarsko poletje uvrstil dvajset imen. Med njimi najdemo tudi zlatega kapetana Gorana Dragića, ki je v zadnjih dneh večkrat poudaril, da še ni sprejel dokončne odločitve o morebitnem nadaljnjem igranju za reprezentanco, Vlatka Čančarja in Klemna Prepeliča, ki sta bila zadnjo reprezentančno akcijo primorana izpustiti zaradi okrevanja po poškodbi, ter Žigo Samarja, ki je pred kratkim postal član berlinske Albe. Na seznamu so še Jaka Blažič, Saša Ciani, Vlatko Čančar, Jakob Lovrenc Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Goran Dragić, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Jurij Macura, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Luka Rupnik, Žiga Samar, Luka Ščuka in Mike Tobey. Nekoliko presenetljivo na seznamu ni člana Bayerna Žana Marka Šiška.

Reprezentanti bodo s pripravami začeli v ponedeljek, 25. junija. Na uvodnih treningih bo strokovni štab pogrešal igralce iz lige NBA, Prepelič, Hrovat in trije člani reprezentance do 20 let se bodo moštvu pridružili z dnevom zamude, nekaj dodatnega oddiha bo prejel tudi Tobey.

"Verjamem, da smo se po napornih sezonah in zadnji reprezentančni aktivnosti uspeli nekoliko odpočiti in bomo vsi skupaj polni novega zagona začeli priprave na zelo specifično košarkarsko poletje. Tik pred evropskim prvenstvom nas čakata še dve kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo, zato bomo morali formo pametno načrtovati in stopnjevati. Tudi zaradi tega smo se s strokovnim štabom odločili, da na spisek igralcev uvrstimo dvajseterico igralcev, saj na uvodu še ne bomo vadili v polni zasedbi. Košarkarska zveza Slovenije je znova poskrbela za vrhunske pogoje za trening, čaka nas šest pripravljalnih tekem in komaj čakam, da začnemo z delom," je ob razkritju seznama povedal Sekulić.

Sekulić se je skupaj s strokovnim štabom odločili, da na spisek igralcev uvrsti dvajseterico igralcev, saj na uvodu še ne bodo vadili v polni zasedbi. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Letošnje košarkarsko poletje bo sila specifično in tudi zahtevno, saj si bosta drug za drugim sledili kar dve različni tekmovanji. Pred začetkom septembrskega EuroBasketa reprezentance namreč čakata še prvi dve tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2023. Slovenska skupina C (Finska, Slovenija in Švedska) se je združila s skupino D (Nemčija, Izrael in Estonija). Vsi rezultati tekem iz prvega dela se prenašajo, vsaka reprezentanca bo tudi v drugem delu odigrala šest tekem, po tri na domačem igrišču in tri v gosteh. Slovenija se bo za uvod 25. avgusta v Celju pomerila proti Estoniji ter 28. avgusta gostovala pri Nemčiji v Münchnu.

Sekulićevi varovanci se bodo iz Münchna neposredno odpravili v Köln, kjer jih 1. septembra že čaka uvodna tekma EuroBasketa, ki bo potekal med 1. in 18. septembrom. Ob 17.15 uri se bodo pomerili z Litvo. Po dnevu premora v dvorani Lanxess, ki sprejme 19 tisoč gledalcev, sledi 3. septembra obračun proti Madžarski (20.30), dan kasneje, torej v nedeljo, 4. septembra, pa še dvoboj proti Bosni in Hercegovini (17.45). Sledi nov dan premora, za konec skupinskega dela pa še dvoboja z gostitelji Nemci (6. september, 20.30) in Francozi (7. september, 17.15).

Luka Dončić se bo reprezentanci pridružil okoli 10. avgusta. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenci bodo med pripravami odigrali šest pripravljalnih tekem. Prvi dve jih čakata že 4. in 6. avgusta, ko se bo v Celju pomerili z Nizozemsko in Črno goro. Na turnirju v Carigradu se bodo 12. in 13. avgusta pomerili s Turčijo in Ukrajino, 17. avgusta pa bo, v ponoviti finala evropskega prvenstva iz leta 2017, v Stožicah na Telemachovem spektaklu gostovala Srbija. Zadnjo pripravljalno tekmo bodo v Celju odigrali 20. avgusta, ko jim bo na drugi strani igrišča stala Hrvaška.

