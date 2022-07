Slovenski reprezentant na kolenu. "Rekla je da"

27-letni Koprčan, ki je v dresu slovenske izbrane vrste zbral 25 nastopov in je letos iz francoskega Paua prestopil v Dijon, ki prav tako igra v francoski prvi ligi, je zdaj zaročen. Tega se je lotil na povsem klasičen romantičen način, z zaročnim prstanom v rokah in v idiličnem okolju na Kreti je pokleknil pred svojo izbranko Kajo Voglar in prejel pritrdilni odgovor. Tudi njegova srčna izbranka je na Instagramu obeležila srečni dogodek in pripisala: "Najlažji da vseh časov."

Slovenska košarkarska reprezentanca se bo sicer spet zbrala konec julija, pred septembrskim evropskim prvenstvom, na katerem bo branila naslov prvaka iz zgodovinskega EuroBasketa 2017, bo odigrala še dve kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2023. V skupini J Slovenci trenutno zasedajo tretje mesto, za Nemčijo in Finsko, v avgustovskem delu kvalifikacij se bodo pomerili z Estonijo (25. avgust) doma in z Nemčijo (28. avgust) v gosteh.

