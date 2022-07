Vroč boj s slovenskim pridihom

Slovenci so v zadnjem ciklu prvega dela kvalifikacij lahko računali tudi na pomoč Gorana Dragića in Luke Dončića.

Slovenci so v zadnjem ciklu prvega dela kvalifikacij lahko računali tudi na pomoč Gorana Dragića in Luke Dončića. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V boju za svetovno prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto med 25. avgustom in 10. septembrom gostili Indonezija (Džakarta), Japonska (Okinava) in Filipini (Manila), je vse bolj vroče. Slovenski košarkarji so v zadnjem ciklu zabeležili izredno pomembni zmagi nad Hrvaško in Švedsko in se tako v drugi del tekmovanja, kjer se bodo v družbi še petih reprezentanc borili za vozovnico za svetovno prvenstvo, podajajo s štirimi zmagami in dvema porazoma.

Po šestih odigranih tekmah v prvem delu bosta v skupini J z najboljšega izhodišča začeli Nemčija in Finska, ki imata na svojem računu po pet zmag in en poraz. Slovenija je trenutno tretja z že omenjenim izkupičkom 4-2, sledijo pa ji še Izrael (3-3) ter Švedska in Estonija (obe 2-4). Vsi rezultati iz prvega dela kvalifikacij so se namreč prenesli naprej.

Foto: Vid Ponikvar

Tudi v drugem delu vsako reprezentanco čaka šest tekem, po tri na domačem igrišču in tri v gosteh. Drugi del bo na sporedu 25. in 28. avgusta 2022, torej tik pred začetkom septembrskega evropskega prvenstva. Slovenci se bodo tako že pred začetkom turnirja stare celine najprej udarili z Estonijo doma in nato še z Nemčijo v gosteh. Naslednji cikel jih nato čaka novembra in na koncu še februarja prihodnje leto. Na svetovno prvenstvo, na katerem bo nastopalo 32 reprezentanc, se bo iz evropskega dela kvalifikacij uvrstilo 12 reprezentanc oziroma prva, druga in tretja ekipa iz vsake od štirih skupin drugega dela kvalifikacij.

Slovenski košarkarji bodo po izpolnjenem prvem poletnem cilju zdaj dobili tri tedne zasluženega premora. Konca julija se bodo znova zbrali in nadaljevali priprave na nova vrhunca reprezentančnega dela sezone, v katerem bodo septembra branili tudi evropsko zlato. Tekmi z Estonijo in Nemčijo jim bosta, kljub izjemni pomembnosti, hkrati služili tudi kot priprava na evropsko prvenstvo. Ob tem pa se spet poraja tudi vprašanje o časovnici Fibe in smiselnosti kvalifikacijskega okna tik pred tako velikim tekmovanjem, saj bodo tako selektorji kot igralci pred težko nalogo. Slovenska četa bo 28. junija v kvalifikacijah tako gostovala pri Nemcih, 1. septembra pa bo v Kölnu že igrala prvo tekmo evropskega prvenstva proti Litvi.

Španska izbrana vrsta se bo 7. julija pomerila še z Ukrajino. Foto: FIBA

Na dokončen razpored skupin bo treba počakati do 7. julija, ko bosta zadnjo tekmo kvalifikacij odigrali še Ukrajina in Španija, čeprav je že zdaj jasno, da bodo v skupini G napredovale reprezentance Gruzije, Španije in Ukrajine, tekmovanje pa so že sklenili košarkarji Severne Makedonije. A tako kot vsake kvalifikacije so tudi te postregle z nekaj velikimi presenečenji. Na to je gotovo zelo vplivala Fibina časovnica kvalifikacij, zaradi katere so sploh močnejše reprezentance v prvem in drugem ciklu nastopile s povsem spremenjenimi zasedbami.

Večji presenečenji sta tako izpada Hrvaške in Poljske že po prvem delu. Hrvati so v slovenski skupini C na šestih tekmah zmagali le enkrat, Poljaki pa so se poslovili v skupini, kjer so igrali z Nemčijo, Izraelom in Estonijo. Poleg Poljakov in Hrvatov so se od možnosti za nastop na svetovnem prvenstvu že morali posloviti tudi Slovaki, Portugalci, Bolgari in Makedonci.

Trojka, ki je Bosni in Hercegovini kot zadnji prinesla napredovanje:

Zadnji so si mesto med 24 reprezentancami zagotovili košarkarji Bosne in Hercegovine, ki jim je zmago nad Bolgarijo prinesla trojka Džanana Muse v zadnji sekundi tekme. Zanimiv je tudi podatek, da po koncu prvega kroga evropskih kvalifikacij ni več reprezentance, ki bi imela na svojem računu stoodstoten izkupiček. V dokaj zahtevnem položaju so se znašli tudi evropski podprvaki Srbi, ki so iz skupine A napredovali s tretjega mesta, z izkupičkom treh zmag in treh porazov, v zadnjem krogu pa so izgubili proti Belgiji.

Drugi krog kvalifikacij za SP 2023, skupine: Skupina I:

1. Grčija 3 zmage - 1 poraz

2. Latvija 3 - 1

3. Turčija 2 - 2

4. Belgija 2 - 2

5. Srbija 1 - 3

6. Velika Britanija 1 - 3 *v prvem delu so v skupini B igrale le tri reprezentance, zato so se v skupini A brisali rezultati proti izpadli Slovaški Skupina J:

1. Nemčija 5 zmag - 1 poraz

2. Finska 5 - 1

3. Slovenija 4 - 2

4. Izrael 3 - 3

5. Švedska 2 - 4

6. Estonija 2 - 4 Skupina K:

1. Francija 5 zmag - 1 poraz

2. Litva 5 - 1

3. Črna gora 4 - 2

4. Češka 3 - 3

5. Bosna in Hercegovina 3 - 3

6. Madžarska 3 - 3 Skupina L:

. Italija 3 zmage - 1 poraz

. Islandija 3 - 1

. Nizozemska 0 - 4 *dokončen razpored v skupini L bo znan po tekmi med Ukrajino in Španijo. V drugem delu bodo nastopile še Španija, Ukrajina in Gruzija

Preberite še: