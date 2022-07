Selektor o Dragiću: Ni mu lahko, srce želi, so pa drugi razlogi #video

Selektor Aleksander Sekulić je potegnil črto pod prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 in spregovoril o Goranu Dragiću. Poslovili so se, a vrat v reprezentanco mu ne zapira. "Ni mu lahko. Verjamem, da srce želi, so pa potem tudi drugi razlogi, ki jih ima. A upam, da se bo odločil, da bo pomagal reprezentanci."

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovenska košarkarska reprezentanca je uspešno zaključila tretji ciklus kvalifikacij za SP 2023. Z zmagama proti Hrvaški in Švedski je v drugi del napredovala z 10 točkami. Selektor Aleksander Sekulić je na druženju s sedmo silo po vrnitvi iz Stockholma potegnil črto pod prvi del kvalifikacij: "Ta tri kvalifikacijska okna smo zaključili sorazmerno uspešna. Sorazmerno zato, ker smo izgubili tekmi proti Finski, kar je bilo nepričakovano. A smo s tema dvema tekmama na koncu potrdili preboj v drugi del kvalifikacij in si zagotovili dokaj dobro izhodišče za nastop na svetovnem prvenstvu. Zelo me veseli odziv igralcev, želja vseh, da se priključijo reprezentanci, tudi tistih, ki jih tokrat zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ni bilo zraven." To so Vlatko Čančar, Klemen Prepelič in Žan Mark Šiško. Prva dva se vračata po poškodbi in bosta do začetka priprav na Eurobasket 2022 (25. julija) pripravljena, Šiško pa je tokrat dobil dodaten odmor, saj se mu je klubska sezona zavlekla skoraj do konca junija. "Jaz mislim, da, če bo vse v redu in bodo vsi zdravi, pričakujemo popolno reprezentanco za evropsko prvenstvo."

Edina neznanka je tako Goran Dragić. Uradno je sklenil reprezentančno kariero, a tudi sam priznal, da ga mika nastop na septembrskem evropskem prvenstvu. "Dragiću vrat ne bomo zapirali," je poudaril direktor reprezentance Matej Likar. "Poslovili smo se na Brniku, kjer se vedno poslovimo. Seveda si vsi želimo, da bi še naprej ostal z reprezentanco. Je pa on toliko dal tej reprezentanci, tej državi in je tak igralec, da je treba spoštovati njegovo odločitev. Kakorkoli se bo odločil, je zagotovo pravilno."

Uredil je svoj klubski status (kariero bo nadaljeval pri Chicago Bulls), mora pa avgusta v Miami, da uredi še osebne zadeve. Za selektorja gotovo nekoliko neprijetno, če ne ve, ali mu bo septembra na voljo ali ne. Za avgustovski kvalifikacijski tekmi za SP 2023 mu skoraj gotovo ne bo. "Mislim, da bomo precej prej vedeli, ali bo Goran igral ali ne. Je pa velika razlika, ali je zraven ali ne. Od tega bo odvisna tudi naša taktika. Naredili bomo tako, da bo optimalno za oba primera. Imamo pa seveda tukaj še Luko in še kar nekaj kvalitetnih igralcev. Vsi si želimo, da bi bil Goran zraven, a moramo spoštovati njegovo odločitev, kakršnakoli bo. Jaz sem mu tudi povedal, da ima odprta vrata reprezentanci. Kadarkoli," nam je razlagal Sekulić.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Ni mu lahko. Jaz verjamem, da mu ni lahko. Verjamem, da srce želi, so pa potem tudi drugi razlogi, ki jih ima. Rad bi da mu damo malo miru, da si tudi on spočije, izkoristi čas, ki ga imamo zdaj, da razbistri misli in se s čisto glavo odloči, kaj je najbolje za njega. Jaz pa upam, da se bo odločil, da bo pomagal reprezentanci." Dali mu niso nobenega zadnjega datuma, da jim sporoči dokončno odločitev. "On je rekel, da je zaključil z reprezentanco in ne bom pritiskal na njega glede rokov. Če se pa odloči, da bo igral za reprezentanco, se bomo pa potem dogovorili, kdaj se bo priključil. Časa ima dovolj on, časa imamo dovolj mi. Nima smisla, da bi mu pogojeval z datumi." Bi ga bil pripravljen sprejeti šele na samem začetku eurobasketa, da izpusti celotne priprave? "V te čeje se ne bi preveč spuščal. Jaz mislim, da bomo prej vedeli. Ko bomo vedeli, bodo delali načrte."