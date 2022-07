Zakaj bi Goran Dragić lahko rekel da

Zlati kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić je ljubitelje tega športa v naši majhni deželi razveselil, ko je prekinil reprezentančno upokojitev in zaigral na zadnjih dveh tekmah slovenske izbrane vrste. Naj bi bili zadnji, čeprav so njegove besede v garderobi po koncu dvoboja s Švedsko dvoumne. Pustimo ugibanja, ali bo Gogi zaigral ali ne, za nekaj časa ob stran in se dotaknimo dejstev, zakaj bi lahko.

Ko je Goran Dragić pred petimi leti Slovenijo v Istanbulu pred izjemno lepo slovensko navijaško kuliso popeljal na evropski vrh, je ob velikem veselju plačal davek. Visok davek. Psihološko je bil povsem izčrpan, tudi telesno. Bil je vodja v pravem pomenu besede. Skrbel je, da so fantje verjeli v uspeh na parketu in zunaj njega, pomagal vsega 18-letnemu golobrademu Luki Dončiću, ki se je meteorsko vzpenjal. Vložil je ogromno energije, da je Slovenija osvojila premierno, in to celo zlato člansko košarkarsko medaljo.

Takrat se je upokojil, letos pa pod "pritiski" reprezentančnih kolegov in vodstva Košarkarske zveze Slovenije popustil ter spet oblekel dres Slovenije. Proti Hrvaški in Švedski v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo smo ga spet videli na delu. Slovenski navijači so ga pričakali odprtih rok in dobili upanje, da bi Gogi iz Kosez lahko še enkrat pomagal naši mali državi na evropskem prvenstvu, ki bo od 1. septembra potekalo v Nemčiji.

"Če vam povem po pravici, prisežem, da mi je to zadnjih pet let prav manjkalo. Hvala vam, res, za vse. Jaz res ne vem, kaj se bo zgodilo," so bile njegove besede v slačilnici po tesni zmagi proti Švedski. Kako se bo/je odločil, ve on sam.

Letos se psihološko ne bi tako iztrošil, kot se je pred petimi leti

In zakaj bi starejši od bratov Dragić lahko še igral za reprezentanco? Če gledamo EuroBasket 2017 in 2022, je razlika velika. Res je, da je z vsemi izkušnjami pravi vodja in bi moral še enkrat poveljevati ekipi, vendar ima ob sebi pet let bolj izkušene moštvene kolege in predvsem pet let starejšega Luko Dončića, ki zdaj spada med najboljše košarkarje na svetu. Luka je prvi igralec reprezentance in bo posledično večji del bremena slovenske igre prevzel na svoja pleča. Na parketu je pravi vodja, kot je pri Dallas Mavericks. S tem je dodobra razbremenil Dragića, kar smo lahko videli na zadnjih tekmah s Hrvaško in Švedsko. In nič drugače ne bi bilo na EuroBasketu v Nemčiji, kar bi pomenilo, da se Gogi ne bi iztrošil v takšni meri, kot se je v Istanbulu.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Drugi razlog lahko najdemo v tem, da je imel v zadnji sezoni zelo malo tekem. Po vsem, kar se je oziroma ni zgodilo pri Torontu, je odigral vsega 25 tekem – od tega štiri v končnici z Brooklyn Nets. Glede na njegov karakter je zagotovo lačen tekem. In tekme na EuroBasketu bi mu prišle prav, preden bi skočil k novemu delodajalcu Chicago Bulls, kamor bi prišel v košarkarskem ritmu.

Skupne priprave moštev v ligi NBA se ponavadi začnejo sredi oziroma proti koncu septembra, kar bi pomenilo, da ne bi izpustil tega dela pred začetkom sezone, ki se bo začela 18. oktobra, medtem ko bo finale letošnjega evropskega prvenstva natanko mesec prej. Če bi v sklopu priprav potreboval kakšen dan dodatnega počitka, pa bi mu zagotovo šli na roko tudi pri Košarkarski zvezi Slovenije.

Nova medalja in prva z bratom Zoranom?

Naslednji v vrsti razlogov je kajpak nova medalja. Ko se vrneta še Klemen Prepelič in Vlatko Čančar, bo Slovenija bistveno bolj kakovostna in košarkarski strokovnjaki jo bodo brez kančka dvoma uvrščali med osrednje favorite za novo zlato odličje. Do zdaj je vsaj dvakrat zapored zlato medaljo na EuroBasketu uspelo osvojiti Litvi, Sovjetski zvezi, Jugoslaviji in Španiji.

Če bi Sloveniji uspel veliki met in bi se še enkrat uvrstila na zmagovalni oder, bi se premierno veselil medalje z mlajšim bratom Zoranom Dragićem, kar bi bil svojevrsten dosežek za oba, potem ko je moral Zoki zaradi težav s kolenom izpustiti zlati EuroBasket 2017.

Sicer je res, da je Gogi pred začetkom zadnjega kvalifikacijskega ciklusa rekel, da bo avgusta že v ZDA, a je tudi dejal, da je že končal reprezentančno pot in jo prekinil. Zato slovenski ljubitelji košarke verjamejo, da bi lahko slovenski izbrani vrsti še enkrat, "zadnjič" rekel da.