Zlati kapetan Goran Dragić je pred petimi leti popeljal slovensko košarkarsko reprezentanco v Istanbulu do zgodovinskega evropskega naslova, v nedeljo pa pomagal Sloveniji do dragocene kvalifikacijske zmage za SP 2023 na Švedskem. Domnevno zadnjo tekmo v državnem dresu je začinil z rekordom, saj je postal najboljši strelec reprezentance vseh časov, po čustvenem dvoboju v Stockholmu pa so sledile besede, po katerih je v srcih slovenskih navijačev znova zaživelo upanje, da bi lahko nastopil tudi na EuroBasketu.

Čivk Košarkarske zveze Slovenije (KZS) se začenja z izrečenimi besedami Gorana Dragića: ''Jaz res ne vem, kaj se bo zgodilo …,'' ob katerih je marsikdo pomislil na možnost, da bi si lahko 36-letni Ljubljančan, priljubljeni Zmaj s Kosez, še premislil, in se odločil za nadaljevanje reprezentančne poti. Kakšna pa je realnost? To ve za zdaj le priljubljeni Gogi.

Če se bo razpletlo v slogu, kakršnega je napovedal zadnje tedne, je potem zlati kapetan s tekmo v Stockholmu že sklenil bogato reprezentančno kariero. Ko pa vidiš njegove besede iz srca, ki jih je namenil soigralcem in strokovnemu vodstvu, ko je spregovoril o sebi in užitkih, ki jih čuti v državnem dresu, pa lahko hitro prideš do spoznanja, da je morda njegova reprezentančna usoda še vedno negotova in ni še vedno potegnil končno črto pod vse reprezentančne dogodke.

Tako čustveno je bilo v četrtek v Ljubljani, ko Luka Dončić ni skrival želje, da bi Goran Dragić nadaljeval reprezentančno kariero tudi po tekmi v Stockholmu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

''Če vam povem po pravici, prisežem, da mi je to zadnjih pet let prav manjkalo,'' je dal vedeti, kako je v zadnjih petih letih pogrešal tako čustvene reprezentančne akcije, hkrati pa si prislužil glasen aplavz soigralcev, ki so mu napol evforični ves čas skandirali. Znano je, kako so reprezentanti napovedali, da želijo starejšega izmed bratov Dragić prepričati k temu, da bi se premislil in zaigral tudi na EuroBasketu. Pa bo res? Gogi je v slačilnici v Stockholmu po svojem začetnem govoru dodal še: "Hvala vam res za vse. Jaz res ne vem, kaj se bo zgodilo,'' je še dodal dolgoletni slovenski legionar v ligi NBA, ki je pred kratkim pojasnjeval, da bo prihodnji konec že v Miamiju. V tem primeru bi odpadla možnost, da bi se takrat pripravljal na EuroBasket z reprezentanco. A usoda je še vedno negotova. Vsaj tako velja sklepati iz sporočila, dvoumnega čivka krovne zveze.

"Tekme, ki jih moraš dobiti, so običajno najtežje"

Po prvotnih napovedih naj Goran Dragić na evropskem prvenstvu ne bi branil lovorike na parketu, bi pa se vživel v vlogo glasnega navijača. Podobno tisti v lanskem poletju, ko je bodril reprezentanco v Litvi na poti na olimpijski turnir. V zadnjem obdobju je večkrat ponovil, kako želi na EuroBasketu stiskati pesti za reprezentanco v Nemčiji in biti zraven, ko bo Slovenija igrala največje tekme.

Koš, s katerim se je Dragić na tekmi v Stockholmu vpisal v zgodovino slovenske košarke:

Piše se zgodovina!



S tem košem je @Goran_Dragic postal najboljši strelec na vseh tekmah #mojtim.



V tretji minuti tekme na 🇸🇪 je za vodstvo 8:5 dosegel svojo 1566 točko in prehitel @LakovicJaka, ki je dolgo časa kraljeval na tej lestvici.



Čestitke, zlati kapetan 🏀🇸🇮💪! pic.twitter.com/HRvcPxFaMV — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) July 3, 2022

Z zelo pomembnim dvobojem pa je imel opravka tudi v nedeljo na Švedskem. Reprezentančno slovo je začinil z novim slovenskim rekordom, saj je postal najboljši strelec v državnem dresu vseh časov, hkrati pa pomagal Sloveniji do dragocene zmage v kvalifikacijah za SP 2023. In to kot drugi strelec Slovenije (20 točk), poskrbel pa je tudi za zadnji točki, ko je bil natančen s črte prostih metov (84:81), in popeljal Slovenijo do prednosti, ki je obveljala tudi po zvoku sirene. Ker je bila to njegova zadnja tekma v državnem dresu, je bilo zadovoljstvo še toliko večje.

Vesel je bil, da se je lahko poslovil z zmago, po dramatičnem srečanju v Stockholmu pa je dejal: "Švedski gledalci so pripravili izjemno vzdušje, ki je njihovo reprezentanco ponesla in ji dala dodatno motivacijo za trdo igro. Tako je tudi izničila našo začetno prednost in ostala do konca v igri. V zaključku smo vendarle pokazali svoje izkušnje in znanja ter dosegli pomembno zmago za nadaljevanje kvalifikacij. Tekme, ki jih moraš dobiti, so običajno najtežje, zato moramo biti zadovoljni in nadaljevati po začrtani poti," je povedal po tesni zmagi na Švedskem, s katero si je Slovenija zagotovila dobro izhodiščno točko v drugem delu kvalifikacij, ki ga bo začela s štirimi zmagami (proti Hrvaški in Švedski) in dvema porazoma (proti Finski).

Sekulić: Zavedali smo se, da tekma ne bo lahka

Aleksander Sekulić bo skušal letos v Nemčiji ponoviti tisto, kar je pred petimi leti s slovensko reprezentanco napravil njegov nekdanji "šef" Igor Kokoškov. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Kaj pa je po napetem dvoboju, v katerem sta Slovenijo do zmage v Skandinaviji popeljala največja zvezdnika Luka Dončić (31 točk) in starejši izmed bratov Dragić (20 točk), ki sta tako dosegla skoraj dve tretjini vseh slovenskih točk, povedal selektor Aleksander Sekulić?

"Na Švedsko smo prišli po dve točki. Izpolnili smo cilj, četudi nismo prikazali svoje najboljše igre. Zavedali smo se, da tekma ne bo lahka, saj ima Švedska čvrsto ekipo, ki igra nepopustljivo do zadnjih sekund. Čeprav smo si na začetku tekme priigrali dvomestno prednost, smo nato precej popustili in dovolili tekmecu, da je diktiral igro. Na koncu smo pokazali, da imamo dovolj kakovostnih igralcev, ki imajo izkušnje in modrost, da so tekmo uspešno pripeljali do konca," se je po poročanju STA zahvalil Goranu Dragiću, ki naj bi še zadnjič v reprezentančni karieri nosil kapetanski trak, Dončiću in ostalim košarkarjem, ki posedujejo tako izkušnje kot tudi modrost, da so spodrezali krila gostiteljem in se razveselili še druge zmage v zgodnjem poletnem terminu.

Kmalu sledi vrhunec sezone, EuroBasket. Poraja se le vprašanje, ki že dolgo buri domišljijo slovenskih navijačev. Ali tudi z Goranom Dragićem na parketu ali brez njega?