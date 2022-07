Ganljiv prizor iz Švedske! Dončiću zaigralo srce, ko je zagledal prijatelja!

Nekdanji NBA zvezdnik Dirk Nowitzki se je odločil, da si bo v živo ogledal kvalifikacijsko tekmo v Stockholmu. Ni hotel izpustiti priložnosti, da bi spremljal srečanje, v katerem se je švedskim ljubiteljem košarke predstavil Luka Dončić. Poročen je s Švedinjo Jessico Olsson (njena brata dvojčka Marcus in Martin Olsson sta uspešna nogometaša), s katero imata tri otroke.

Dirk and Jessica Nowitzki traveled to Sweden to watch Luka Dončić play in the FIBA World Cup Qualifier game between Slovenia and Sweden. Dončić greets them before the game as he is thrilled with joy. pic.twitter.com/NrIu2C2c08