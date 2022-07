Noro, kakšna zmaga Slovenije na Švedskem! Dragić se je poslovil z rekordom.

Slovenci so na Švedskem.prišli do zmage po hudem boju. Domačine so odpravili s 84:81.

Slovenci so na Švedskem.prišli do zmage po hudem boju. Domačine so odpravili s 84:81. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska košarkarska reprezentanca je prišla na Švedskem do pomembne zmage v kvalifikacijah za SP 2023. Trdožive gostitelje je po dramatični končnici odpravila s tesnih 84:81. "Zlati kapetan" Goran Dragić je reprezentančno kariero sklenil z rekordom, saj je postal najboljši slovenski strelec vseh časov. Dosegel je tudi zadnji točki na dvoboju, skupno pa kar 20. Še več jih je dosegel znova prvovrstni Luka Dončić, ki se je v Stockholmu izkazal z 31 točkami, 10 skoki in 6 asistencami!

Švedska : Slovenija 81:84 (17:22, 41:41, 61:70)

Strelci za Slovenijo: Dončić 31 (met za tri 4/11, met za dve 6/9, prosti meti 7/9), 10 sk., 6 as., 2 ukr. žogi, 5 izg. žog), G. Dragić 20, Z. Dragić 8, Tobey 8, Murić 7, Nikolić 7, Glas 3

Kakšna tekma v Stokcholmu! V dvorani Hovat Arena v Stockholmu se je stiskalo okrog osem tisoč ljubiteljev košarke, med njimi tudi glasna skupina slovenskih navijačev. Malce pred 17. uro sta zadoneli himni Slovenije in Švedske, za še boljšo voljo v slovenskem taboru so tik pred začetkom srečanja poskrbeli skandinavski prireditelji. Iz zvočnikov so se zaslišali takti nepozabne uspešnice Ansambla bratov Avsenik Na Golici.

#mojtim v Stockholmu do težko priigrane zmage 84:81 🏀🇸🇮💪.



V drugi del kvalifikacij s štirimi zmagami in dvema porazoma.



WinForAll | WinForSlovenia@TelemachSi #generalnisponzor



📺 @FIBA pic.twitter.com/andlDn2puc — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) July 3, 2022

Spomin na četrtek, veličastno predstavo proti nemočni Hrvaški (97:69), je povečeval optimizem v slovenskih vrstah, dvoboj pa je obarvan tudi čustveno. Zadnjič je namreč v državnem dresu igral Goran Dragić, Luko Dončića pa je iz prve vrste spremljal prijatelj Dirk Nowitzki. Nato pa se je začel dvoboj, v katerem so se gostitelji odlično upirali favoriziranim evropskim prvakom. Bili so celo tako daleč, da je zadišalo po ogromnem presenečenju! Švedi so se namreč spogledovali celo z zmago! Pa pojdimo po vrsti ...

Dogajanje v prvi četrtini (17:22):

Slovenija je začela dvoboj z začetno peterko Dončić, G. Dragić, Z. Dragić, Murić in Tobey. Uvodni del srečanja je postregel s festivalom uspešnih trojk. Prvo je zadel Goran Dragić, nato je ekspresno vrnil udarec Šved Denzel Andersson, a je bil že v naslednjem napadu za tri točke uspešen tudi Luka Dončić! Slovenija je tako po prvi minuti vodila s 6:3. V nadaljevanju roke košarkarjev niso bile več tako natančne, sledilo je tudi nekaj zgrešenih metov, Slovenija pa je na krilih zvezdnikov lige NBA, Luke in Gorana, povedla z 12:5. To se je zgodilo po zabijanju Mika Tobeyja, ko je asistenco prispeval starejši izmed bratov Dragić, ki se je malce pred tem vpisal v zgodovino, saj je postal najboljši strelec slovenske reprezentance vseh časov in popravil dosežek Jake Lakoviča.

Po prvi minuti odmora na tekmi, ki so jo zahtevali Švedi, so slovenski košarkarji še naprej uspešno polnili koš gostiteljev. Luka Dončić je tako z drugo trojko na tekmi povišal prednost na 15:5. Sloveniji je tako uspel delni rezultat 9:0, s katerim so pobegnili Skandinavcem na dvomestno prednost! Švedi pa se niso predali. Izkoristili so nekaj napak slovenske reprezentance, Ludvig Hakanson pa je dosegel 7 točk in poskrbel, da se je prednost Slovenije stopila na -5 (14:19). S takšno razliko se je tudi končala prva četrtina (17:22), v kateri je Dončić prispeval kar 12 točk, 4 skoke in asistenco.

Kako so skušali nekateri domači navijači zmesti Luko Dončića, ko so mu skandirali, da je "precenjen". Tako mu je v šali zavpil tudi njegov nekdanji soigralec Dirk Nowitzki:

Dirk joining in on the "overrated!" chants to Luka 😂😭#FIBAWC | #WinForAll pic.twitter.com/YYUJRkC4Hu — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) July 3, 2022

Dogajanje v drugi četrtini (41:41):

Le tri minute so bile potrebne, da so Švedi, ki so na krilih glasne podpore občinstva zaigrali kot v transu, po trojki Pelleja Larssona skoraj ujeli Slovenijo (24:25). Pred tem je neverjetno trojko, povsem v slogu LD77 iz lige NBA, v švedskem dresu dosegel Erik Rush in to ravno takrat, ko ga je pokrival zvezdnik Dallasa. Skandinavci, ki so slovenski reprezentanci povzročali ogromno težav že na tekmi v Kopru, so se ponovno izkazali za zelo neugodnega tekmeca. Sprostili so se v napadu, kar so dokazali tudi z nekaj atraktivnimi zabijanji.

Sloveniji se je ustavil met v napadu. Opravka je imela z najbolj kriznimi trenutki, odkar sta se ji pridružila Dončić in G. Dragić. Švedi so v drugi polovici druge četrtine večkrat prevzeli vodstvo, po novi trojki Ludviga Hakansona tudi za +3 (37:34), a je že v naslednjem napadu za izenačenje z uspešnim metom izza velike črte poskrbel Goran Dragić. Ko je po tretji trojki Luke Dončića Slovenija tik pred koncem povedla z 41:39, se je zdelo, da bo Sekulićeva četa je odšla na premor s prednostjo, a je nato zvezdnik Dallas storil napako pri predaji žoge, Švedi pa so po zabijanju Viktorja Gaddeforsa poskrbeli za veliko veselje v dvorani. Prvi polčas se je končal brez zmagovalca (41:41), v Stockholmu se je zgodilo presenečenje!

Luka Dončić je skrbel za dobro voljo na Švedskem. Tako je zapel refren uspešnice skupine Village People YMCA, vse skupaj pa začinil še z znamenito ''koreografijo'' rok:

Luka doing the YMCA dance. How can you hate this man? 🤣#FIBAWC | #WinForAll pic.twitter.com/cjXBZByQEm — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) July 3, 2022

Dogajanje v tretji četrtini (61:70):

Če je uvod prvega polčasa povsem pripadel gostom, pa je bilo nekoliko drugače v drugem delu. Švedi so še naprej povzročali težave, v uvodnih minutah še bili v stiku s Slovenci, nato pa sta zaporedni trojki Zorana Dragića (postal je šele šesti Slovenec, ki se je vpisal med strelce na tekmi) in Eda Murića popeljali goste na 54:49. To pa še ni bilo vse. Da bi se lahko v drugem polčasu na parketu spremljala drugačna pesem, je namignil še najboljši strelec srečanja Luka Dončić, ki se je mojstrsko "sprehodil" skozi obrambo in zabil za otipljivo prednost 56:49.

Mojstrovina Luke Dončića, po kateri je zabil za 56:49:

Luka Doncic is pretty good at basketball 🤷‍♂️#FIBAWC | #WinForAll pic.twitter.com/vVoaZ1z9Ql — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) July 3, 2022

Švedi se niso predajali, še nekajkrat so se približali aktualnim evropskim prvakom, a so Dončić, ki se je lahko pred zadnjo četrtino pohvalil že z 29 točkami, 7 skoki in 5 asistencami, in druščina le ustavili nalete Skandinavcev. Po trojki mladega Gregorja Glasa se je prednost Slovenije povišala na +9 (70:61)! Če je kdo pomislil, da je to dovoljšen kapital za mirnejše nadaljevanje tekme, se je uštel.

Dogajanje v četrti (zadnji) četrtini (81:84):

Slovenija je prvič vstopila v dvoboj tako brez Luke Dončića kot tudi Gorana Dragića. V uvodni minuti in pol ni bilo košev na obeh straneh, nato pa je Aleksej Nikolić s trojko povečal prednost Slovenije na +12! Zadišalo je po lažji poti Sekulićevih izbrancev do tako želene zmage, a so Švedi znova pokazali, da nameravajo danes prodati svojo kožo čim dražje. S petimi zaporednimi točkami so se približali na -7 (66:73). Šest minut pred koncem sta bila tako primorana v igro vstopiti oba najboljša slovenska strelca, Luka in Goran, a tudi to ni pomagalo. Vsaj na začetku.

Gostitelji so znova zapretili (68:73), nato pa se z delnim rezultatom 10:0 povsem približali uspavanim gostom. Dončić je prevzel stvari v svoje roke, z novim košem popeljal Slovenijo v vodstvo s 75:71, a so fanatični Švedi odgovorili odločno, izkoriščali nenatančne mete slovenskih košarkarjev in štiri minute pred koncem izenačili na 75:75! Po nekaj spornih sodniških odločitvah (na obeh straneh) se je tehtnica naenkrat prevesila v korist domačinov. Dobri dve minuti pred koncem so povedli z 79:77, a je odgovoril Zoran Dragić z zlata vredno trojko (79:80) za novo vodstvo. Švedi so s črte prostih metov znova prišli do vodstva (81:80), drama je dosegla nov vrhunec, ko je Goran Dragić zadel v zadnji sekundi slovenskega napada (81:82).

Do konca tekme v Stockholmu še pol minute. #mojtim vodi 82:81, napad za 🇸🇪. pic.twitter.com/mQvXOkbDI3 — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) July 3, 2022

Pol minute pred koncem, ko se je Švedski ponudila nova priložnost za vodstvo, je sledila minuta odmora. Po njej so Švedi storili napako, a si je slednjo pri podaji, to je bila njegova peta izgubljena žoga na srečanju, privoščil tudi Dončić. Švedska na srečo ni izkoristila darila, po zgrešeni trojki, ko so bile do konca le štiri sekunde, pa so gostitelji storili prekršek. Ker še niso bili v bonusu, je sledil nov napad Slovenije. Po sekundi je na črto prostih metov stopil Goran Dragić. Novopečeni slovenski rekorder po številu doseženih točk v državnem dresu je bil natančen, Švedi ob zvoku sirene niso zadeli trojke z velike razdalje, Slovenija pa je po hudem boju zmagala s 84:81 in si še izboljšala možnosti za preboj na SP 2023.

Kako je Luka Dončić pred srečanjem osrečil mlade ljubitelje košarke na Švedskem:

Dragić popravil rekord Lakoviča Goran Dragić je na zadnji reprezentančni tekmi postavil nov mejnik, na katerega je lahko zelo ponosen. Ko je v tretji minuti povedel Slovenijo v vodstvo z 8:5, je dosegel svojo 1566. točko in s tem na večni lestvici strelcev v dresu slovenske članske košarkarske reprezentance prehitel dolgoletnega rekorderja (in nekdanjega soigralca) Jako Lakoviča. Piše se zgodovina!



S tem košem je @Goran_Dragic postal najboljši strelec na vseh tekmah #mojtim.



V tretji minuti tekme na 🇸🇪 je za vodstvo 8:5 dosegel svojo 1566 točko in prehitel @LakovicJaka, ki je dolgo časa kraljeval na tej lestvici.



Čestitke, zlati kapetan 🏀🇸🇮💪! pic.twitter.com/HRvcPxFaMV — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) July 3, 2022

Slovenski košarkarji so si napredovanje v drugi del kvalifikacij - napredujejo prve tri reprezentance - zagotovili že po zmagi nad Hrvaško, a je bila zmaga v Stockholmu še kako dragocena, saj se rezultati iz prvega dela prenašajo v drugi del, izračun iz prejšnjih kvalifikacij pa kaže, da ekipa za uvrstitev na SP potrebuje vsaj sedem zmag.

Slovenija je po šestih obračunih trenutno pri štirih zmagah in dveh porazih. Dvakrat je premagala Hrvaško in Švedsko, dvakrat pa izgubila proti Finski. Z zmago v Stockholmu je pomagala zadnjeuvrščeni Hrvaški, da si z današnjo domačo zmago nad Finci vendarle zagotovi napredovanje v drugi del kvalifikacij.

Nadaljevanje avgusta

Slovence v nadaljevanju kvalifikacij, konec avgusta, novembra letos in februarja 2023, čaka še šest tekem proti Nemčiji, Izraelu, Poljski ali Estoniji. Iz drugega dela se bodo na SP, ki bo septembra prihodnje leto v Indoneziji, na Japonskem in Filipinih, uvrstile tri najboljše reprezentance.