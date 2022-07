Letalska vozovnica, ki se je zapisala v zgodovino

Kapetanski trak si je ob odsotnosti Gorana Dragića nadel Edo Murić Foto: Fotodiena / Sportida Slovenska košarkarska reprezentanca je lani v Litvi v Kaunasu znova spisala košarkarsko zgodovino in kot ena izmed dvanajstih reprezentanc zaigrala na olimpijskem parketu, ob boku najboljših, kot so reprezentanca ZDA, Francije in Avstralije. Slovenska izbrana vrsta na čelu z Aleksandrom Sekulićem je svoj pohod na OI začela brez zlatega kapetana Gorana Dragića, ki ga je ob odsotnosti nadomestil Edo Murić in svojo nalogo opravljal vestno.

Štiridnevno popotovanje

30. junija je šlo zares. Slovenci so na kvalifikacijskem turnirju v Žalgiris areni na prvi tekmi zaigrali proti reprezentanci Angole in vsem že takoj jasno pokazali, čemu so prišli – po vstopnico za olimpijske igre. Že v prvi četrtini so z rezultatom 33:9 nadigrali afriške prvake, nato pa enak tempo držali skozi celotno tekmo, ki so jo dobili s kar 50 točkami razlike. Junak prve tekme Zoran Dragić je dosegel 16 točk. Zoran Dragić je bil na prvi tekmi najboljši slovenski strelec. Foto: Hendrik Osula/FIBA

Tudi v prvem julijskem dnevu so Slovenci nadaljevali z dobrimi predstavami, na sporedu je bila namreč tekma proti reprezentanci Poljske, ki enostavno ni bila kos Slovencem na krilih Luke Dončića in Klemna Prepeliča. Že po prvem polčasu je bilo jasno, da Slovenci niso pozabili, kaj je njihova naloga, in tekmo zaključili s 35 točkami razlike, s končim rezultatom 112:77, in se tako uvrstili v polfinale turnirja.

V polfinalu proti Južnoameričanom

Mike Tobey je dosegel 27 točk. Foto: Hendrik Osula/FIBA Polfinalni obračun, 3. julij. Zadnja ovira za Slovence pred finalom je reprezentanca Venezuele, ki je tekmo začela suvereno. Po prvem polčasu je bil rezultat dokaj izenačen, Venezuela je za Slovenijo zaostajala zgolj za sedem točk. V drugi polčas pa so varovanci Aleksandra Sekulića v igro stopili kot prerojeni in Južnoameričani niso uspeli dohajati tempa, ki ga je narekovala slovenska izbrana vrsta, v kateri sta najbolj blestela Mike Tobey, ki je tekmo zaključil pri 27 točkah, in Luka Dončić, ki je proti Venezuelcem dosegel 23 točk. Končni rezultat: 98:70 za Slovence, ki so si s to zmago zagotovili nastop v velikem finalu, kjer so jih pričakali gostitelji, ki so vseskozi veljali za favorite.

Končni spopad za "letalsko vozovnico"

Slovenci so v boj vstopili odločno, selektor Aleksander Sekulić je dvoboj začel, kot se za finale spodobi - z najbolj udarno peterko, v kateri so bili Luka Dončić, Zoran Dragić, Jaka Blažič, Vlatko Čančar in Mike Tobey. Reprezentanci sta bili zelo izenačen dvoboj, a prva četrtina je z rezultatom 28:24 pripadla Slovencem. V drugem delu prvega polčasa so tudi Litvanci pokazali, da jih ne gre tako zlahka odpisati in izid pred odhodom na odmor poravnali na 52:52 ter tako poskrbeli, da se je o zmagovalcu ugibalo do konca.

Luka Dončić je bil z 31 točkami junak finalnega obračuna. Foto: Fotodiena / Sportida V začetku drugega polčasa je kljub bučni podpori s tribun reprezentanca Litve morala priznati premoč neustavljivim Slovencem, ki so tretjo četrtino dobili z rezultatom 80:69. Tudi v zadnjem delu so bili Slovenci ves čas vsaj korak pred tekmecem, na koncu pa so se veselili zaslužene zmage z rezultatom 96:85. Luka Dončić, ki se je v finalu ustavil pri 31 točkah, je znova dokazal, da je mož za velike tekme, ob vsem tem pa še poskrbel za kar nekaj potez, ki Litvancem še dolgo niso pustile spati. Ob Dončiću je 18 točk prispeval tudi Vlatko Čančar in 16 Jaka Blažič.

Prišli, tekmovali, zmagali

Tako bi na kratko lahko opisali slovensko predstavo v Kaunasu, kjer smo Slovenci z zmago nad Litvanci tudi dobili svoj 4. julij, ki se je zapisal v slovensko športno zgodovino. Po koncu tekme je reprezentanca Slovenije ponosno dvignila letalsko vozovnico, nagrado, po katero je prišla in jo tudi več kot zasluženo osvojila. Po treh letih se je v deželo na sončni strani Alp znova vrnila košarkarska evforija, ki se je z vrhunskimi predstavami nadaljevala vse do Tokia.