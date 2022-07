Mladi slovenski košarkarji do prve zmage na SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

SP v košarki do 17 let

Slovenska košarkarska reprezentanca do 17 let je z zmago začela svetovno prvenstvo v španski Malagi. Slovenija prvič igra v družbi najboljših 16 reprezentanc sveta, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije.

Varovanci selektorja Dejana Gašparina so se za uvod pomerili z reprezentanco Malija in jo premagali s 65:56, v nedeljo pa jih čaka dvoboj z ameriškimi vrstniki, sicer branilci naslova.

Pred nekaj trenutki je z zgodovinskim, krstnim nastopom na svetovnem prvenstvu, zaigrala 🇸🇮 reprezentance do 17 let🔥. Take trenutke imamo kar radi🙌. Pa kmalu sledi še en... 🙂



ZDA v Malagi lovijo še svoj šesti zaporedni naslov v tej starostni kategoriji. Od leta 2010, ko je Mednarodna košarkarska zveza uvedla svetovno prvenstvo do 17 let, naslova prvakov ni osvojila še nobena druga država. Po dnevu premora se bodo Gašparinovi varovanci v torek ob 18.15 za konec skupinskega dela pomerili še Libanonom.

Po odigranih tekmah prvega dela se vsa moštva uvrstijo v osmino finala. Križata se skupini A in B (A1:B4, A2:B3, A3:B2, A4:B1) ter C in D (C1:D4, C2:D3, C3:D2, C4:C1).

Zmagovalci tekem osmine finala se uvrstijo v četrtfinale in nadaljujejo boje za medalje, poraženci pa igrajo tekme za razvrstitev od 9. do 16. mesta.