Slovenski junaki že na Švedskem, Dončić izvedel novo čarovnijo #video

Slovensko košarkarsko reprezentanco čaka v nedeljo pomembno gostovanje na Švedskem. To bo zelo čustven večer za Gorana Dragića, saj bo, če si ne bo premislil, zadnjič nastopil v državnem dresu in s tem sklenil bogato reprezentančno kariero. Slovenski košarkarji že pospešeno spoznavajo dvorano Hovat Areno, ki bo najverjetneje polna do zadnjega kotička, prvi zvezdnik Luka Dončić pa je na treningu poskrbel za novo mojstrovino, ki je hitro zaokrožila po spletu.

Izbrance Aleksandra Sekulića čaka še zadnje dejanje v prvem delu kvalifikacij za SP 2023. Nastopili bodo v zelo močni postavi, tako z Luko Dončićem kot tudi Goranom Dragićem, zanimanje za ogled srečanja pa je v Stockholmu tako veliko, da bo dvorana Hovet Arena, ki sprejme okrog osem tisoč gledalcev, najverjetneje razprodana.

Kako je Luka Dončić sede zadel trojko:

Slovenci so danes v popoldanskih urah preizkusili koše na Švedskem, trening pa je z novo mojstrovino začinil kdo drug kot Dončić. Triindvajsetletni Ljubljančan, znan po številnih atraktivnih potezah, katerih se je pred, na in po tekmah lige NBA zbrala že zajetna zbirka, ki je našla svoj odmeven prostor tudi na socialnih omrežjih, je tokrat zadel trojko iz sedečega položaja. Ko je v bližini avt linije, takoj za reklamnimi panoji, spremljal soigralce, kako se ogrevajo, je sede sprožil trojko in bil še kako natančen. Še dokaz več, kaj vse zmore čarovnik, ki prisega na številko 77.

Blažič: Ne smemo se sprostiti

Jaka Blažič bo v nedeljo še zadnjič zaigral na reprezentančni tekmi skupaj z Goranom Dragićem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Dvoboj med Švedsko in Slovenijo se bo začel v nedeljo ob 17. uri, rezultat pa bo kljub temu, da so si branilci evropskega naslova že zagotovili napredovanje v drugi del kvalifikacij, še kako pomemben. V drugi del se namreč prenašajo rezultati vseh tekem uvodnega dela.

Tega se zaveda tudi eden izmed najizkušenejših članov slovenske zasedbe Jaka Blažič. "Potovanje do Stockholma je minilo hitro in brez posebnosti, saj smo imeli čarterski let, tako da smo si lahko na letalu tudi malce odpočili noge. Zavedamo se, kako pomembna je tekma s Švedsko, saj se vse točke iz prvega dela prenašajo v nadaljevanje. Ne smemo se sprostiti. Prikazati moramo enako energijo kot v Stožicah in se domov vrniti z dvema točkama," sporoča 32-letni Gorenjec, ki so mu v četrtek polne tribune dvorane Stožice v en glas zapele in voščile za rojstni dan.

Slovenija bo po izjemni predstavi proti Hrvaški (97:69) naskakovala četrto zmago v kvalifikacijah. Toliko jih ima za zdaj Finska, ki jo v nedeljo čaka gostovanje na Hrvaškem. Tam bodo slovenski sosedi lovili zadnjo priložnost za napredovanje v drugi del, a bodo ob domači zmagi nad Finci potrebovali še pomoč Slovenije, ki bo morala zmagati v Skandinaviji.