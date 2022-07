Nova prestopna bomba v ligi NBA, Američan se vrača k Dončiću

Pinson spet v Dallas

Kot poroča Adrian Wojnarowski, naj bi se v vrste Dallas Mavericks tudi v novi sezoni vrnil Theo Pinson, ki je po koncu sezone postal prost igralec. Šestindvajsetletni košarkar naj bi z Dallasom podpisal enoletno pogodbo. V pretekli sezoni je za Mavericks, ki so ga v svoje vrste najprej vključili ob težavah s koronavirusom, odigral 19 tekem. Za Dallas je zadnjo tekmo odigral 10. aprila, v povprečju je dosegel 2,5 točke in 1,1 skoka na srečanje. Klub iz Teksasa naj bi si igralca močno želel v ekipi zaradi kemije in ozračja ter velikega razvojnega potenciala.

Dallas let’s run this thang Back!! Got unfinished business!! — Theo pinson (@tpinsonn) July 1, 2022

"Dallas, imamo še nekaj nedokončanega dela," je na Twitterju zapisal Pinson. Pred prihodom v Dallas je bil član New York Knicks, za katere je zaigral na 17 tekmah, na katerih pa ni imel vidnejše vloge. Pred tem je bil tudi član Brooklyna.

Sicer pa so pri Dallasu pred tem za tri leta pripeljali centra JaVala McGeeja, ki je v minuli sezoni igral za Phoenix Suns. McGee se bo na centrskem položaju pridružil Christianu Woodu, ki je pred dnevi prišel iz Houston Rockets za letošnji 26. izbor na naboru ter Bobana Marjanovića, Marquesa Chrissa, Treya Burka in Sterlinga Browna. Je pa Dallas zapustil Jalen Brunson, ki odhaja k New York Knicks.

Gobert zapušča Utah

Za odmeven prestop naj bi v ligi NBA poskrbeli ekipi Minnesote in Utaha. Jazz so k Timberwolves poslali francoskega košarkarja Rudyja Goberta, v nasprotno smer pa potujejo Malik Beasley, Patrick Beverley, Jarred Vanderbilt, Leandro Bolmar, 22. izbor iz nabora Walker Kessler, ob tem pa so Jazz dobili še štiri prve izbore na naborih v letih 2023, 2025, 2027 in 2029.

Rudy Gobert se seli k Minnesoti. Foto: Guliverimage

Gobert je svojo celotno NBA kariero preživel pri Utahu, trikrat je bil izbran za najboljšega obrambnega košarkarja lige, trikrat je nastopil tudi na tekmi All-Star. Tridesetletni Francoz je sicer vstopil v drugo leto petletne pogodbe v vrednosti dobrih 196 milijonov evrov. V prejšnji sezoni je v povprečju dosegal 15,6 točke na tekmo, s 14,7 skoka na tekmo pa je bil najboljši skakalec v ligi. Zdaj bo skupaj s Karlom-Anthonyjem Townsom sestavljal eno boljših centrskih linij v ligi. Minnesota bo ob tem z Gobertom in Townsom tudi edina ekipa lige, ki bo imela v kadru dva igralca z več kot 200 milijonov dolarjev vredno pogodbo.

LaVine ostaja pri Chicagu

Zach LaVine se je s Chicago Bulls dogovoril za petletno maksimalno podaljšanje pogodbe, v kateri bo zaslužil dobrih 206 milijonov evrov. V pretekli sezoni je za Bullse v povprečju dosegal 24,4 točke, 4,5 asistence in 4,6 skoka na tekmo.

Prosti igralec John Wall pa je uradno podpisal z Los Angeles Clippers, in sicer dvoletno pogodbo, vredno 13,5 milijona dolarjev.

Posel Bostona in Indiane

Za menjavo pa sta se dogovorili tudi ekipi Boston Celtics in Indiana Pacers. V Boston po poročanju mreže ESPN prihaja organizator igre Malcolm Brogdon, Indiana pa bo dobila izbor v prvem krogu nabora 2023 ter pet igralcev, med katerimi sta tudi center Daniel Theis in Aaron Nesmith, ki so ga Celtics lani izbrali v prvem krogu nabora. Devetindvajsetletni Brogdon, ki bo tako združil moči z zvezdnikoma Jaylenom Brownom in Jaysonom Tatumom, je na 33 tekmah v prejšnji sezoni povprečno dosegal po 19,1 točke, 5,1 skoka in 5,9 podaje na tekmo.

The Indiana Pacers are trading Malcolm Brodgon to the Boston Celtics, per @wojespn pic.twitter.com/OvbA227jiW — NBA TV (@NBATV) July 1, 2022

Kot smo že poročali, bodo pri Bostonu v prihodnjih dneh ekipi dodali še italijansko krilo Danila Gallinarija, ki čaka na "odpust" pri San Antonio Spurs.