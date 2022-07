"Imamo nekaj neprecenljivega in upam, da bomo to izkoriščali še naprej," je po veliki zmagi nad Hrvaško, s katero so si zagotovili uvrstitev v drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023, poudaril Edo Murić. S takšno igro so mogoče tudi sanje o novem evropskem zlatu. "Upam, da bomo za sabo pustili dinastijo."

"Tega, kar imamo, se ne da kupiti," je po tekmi razlagal Edo Murić. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Z besedami "gremo po evropsko zlato" je Goran Dragić še dodatno podžgal navijaško evforijo po visoki zmagi nad Hrvaško. Z ekipno igro so bili pred petimi leti evropski prvaki in so lahko tudi letos. V napadu so neustavljivi Luka Dončić, Mike Tobey in Goran Dragić, preostali pa dodajo borbenost v obrambi in skoku. "Igralci lahko zmagajo na tekmi, ekipa pa je tista, ki osvaja prvenstva. Tega, kar imamo mi, se ne da niti kupiti, niti narediti. To enostavno živi v ekipi ali pa ne živi. Mi imamo to srečo, da smo majhna država, da smo skupaj od mladih generacij in res nismo zavistni en drugemu, privoščimo si. Igramo vsi za dobro Slovenije, za dobro nas, za dobro te ekipe. Ko se povežeš zunaj igrišča, je veliko lažje tudi na igrišču. Imamo nekaj neprecenljivega in upam, da bomo to izkoriščali še naprej, da se ne bomo ustavili, ali pa bomo zgradili še več. In da bomo za sabo pustili dinastijo," je po tekmi razlagal Edo Murić, ki je dal osem točk in tudi on z zabijanjem na noge dvignil celotno dvorano (polovica navijačev je stala celotno tekmo).

Tobey: Ne bi ga rad tako hitro izpustil

Ne le z Dončićem, Tobey blesti tudi v navezi z Goranom Dragićem. Foto: Vid Ponikvar/Sportida S starejšim od bratov Dragić, ki je v vsega 22 minutah na parketu dal kar 19 točk, bi bile ambicije o novem evropskem zlatu še lažje dosegljive. "Goran mora najprej poskrbeti za osebne stvari. Željo ima veliko. Je že v poznih letih. Urediti mora klubsko prihodnost. Jaz še vedno upam, da bo z nami, ampak nočem pa, da preveč pritiskamo nanj. Moramo biti hvaležni za to, kar je že dal Sloveniji. Ne smemo biti preveč pohlepni, ker Gogi je že zdaj ikona te reprezentance. On je pravi kapetan. On bo ostal zapisan z zlatimi črkami," je o Dragiću govoril Murić. Sploh prvič pa je na uradni tekmi z njim igral Mike Tobey in tudi z njegovo pomočjo tekmo sklenil s 16 točkami in 13 skoki. "Jasno je, da je izjemen talent. Želel bi si, da bi bil z nami dlje. Samo okusil sem igranje z njim. Ne bi ga rad tako hitro izpustil." Kanček upanja, da bi vendarle odšel na evropsko prvenstvo, še obstaja. "Upam, upam. Naredil bom vse, da ga prepričam," je dejal tudi Američan s slovenskim potnim listom.

Hezonja: Ubili so nas

Murić je dal osem točk. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Nad prvo četrtino, ki so jo dobili za kar 25 točk, je bil presenečen tudi Murić. "Nisem verjel, da bo tekma potekala tako. Ključno je bilo, da smo dobro začeli. Da smo pokazali, da se nismo prišli hecat, ampak da smo prišli pustit srce na igrišču. Pokazali smo značaj. Dobili smo osem točk. Hrvati se niso razigrali, mi smo se in tukaj je bilo po mojem mnenju že konec tekme." Opozoril pa je, da morajo neverjetno energijo iz napada večkrat prenesti tudi v obrambo: "Zdi se mi, da se preveč sprostimo, ko malo bolj vodimo. Ves čas moramo biti konstantni v obrambi. To mora biti naš zaščitni znak: agresija, obramba in hitra igra."

"Niso nas presenetili," je po bolečem porazu razlagal Mario Hezonja, češ da Goran Dragić že 20 let prodira na enak način, pa mu je to vseeno uspevalo vso tekmo. "Ubili so nas. Več so tekli. Bolje so skakali. Tobey dela samo eno stvar na terenu, pa nam zabije iz loba petkrat zapored. Smo nezrela ekipa. Moramo delati. Verjamem v vse. Mlajše igralce moramo razviti. Ta postava je nova. Moramo se uigrati. Zubac se je vrnil, Bogdanović je tukaj, jaz sem tu. Moramo se uigrati." Hrvaška ima po petih tekmah prvega dela kvalifikacij le eno zmago in je točko za Švedsko (dve zmagi). Hrvati morajo za preboj v drugi del kvalifikacij v nedeljo premagati Finsko in obenem upati na zmago Slovencev nad Švedi.

Mario Hezonja o Slovencih: "Osvojili so Eurobasket. Zame so motivacija. Meni je bilo vau, da so ga osvojili. Vsaka čast. Vidi se, da so dolgo skupaj. Igrajo kot ekipa. Igrajo vsi za enega, eden za vse in to se vidi na terenu."

Tobey: Čutil si energijo, ljubezen navijačev

"Izjemno, izjemno," je vzdušje v dvorani Stožice opisal Tobey. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Ne le izjemna igra, večer je zaznamovala tudi navijaška kulisa. Kot bi šlo za finale velikega tekmovanja in ne "le" kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo. "Užitek je bilo spet igrati pred slovenskimi navijači. To, kar oni dajo, tega nimajo vsi. In danes so nas ponesli, uživali smo in upam, da bom čim večkrat tako," je poudaril Murić. Sploh prvič pa je navijanje več kot deset tisoč navijačev vseh 40 minut izkusil Tobey. "Izjemno! Izjemno! To je bilo eno najboljših vzdušij, v katerih sem kadarkoli igral. Čutil si energijo, ljubezen navijačev. Izjemni so. Ves čas nas podpirajo. Lani smo energijo in ljubezen čutili vse do Tokia. So velik razlog za naš uspeh," se mu je smejalo. Le nekaj metrov stran so ob njegovi izjavi navijači s tribune vzklikali: "Tobey, Tobey!" In po opravljenih medijskih obveznostih jih je šel še enkrat pozdravit.

