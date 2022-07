Hrvaški mediji brez milosti do svojih košarkarjev: Polom, sramota, ponižanje ...

Hrvaški mediji so dan po bolečem porazu hrvaških košarkarjev v Stožicah zelo kritični do igre košarkarjev in vodenja hrvaške zveze.

Polom, sramota, ponižanje ... S takimi in podobnimi komentarji hrvaški mediji danes opisujejo boleč poraz hrvaških košarkarjev, ki so včeraj v natrpanih Stožicah na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo leta 2023 z 69:97 izgubili proti reprezentanci Slovenije. Ta je blestela na krilih Luke Dončića in Gorana Dragića, ki je sinoči pred domačimi navijači odigral zadnjo domačo reprezentančno tekmo.

Čeprav so tudi Hrvati v svojih vrstah imeli zvezdnike Bojana Bogdanovića, Ivico Zubca in Maria Hezonjo, jim to ni kaj dosti pomagalo. Sosedje so bili na kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na SP 2023 povsem nemočni proti še vedno aktualnim prvakom Evrope. Končni izid 69:97 je dovolj zgovoren.

Hrvaški mediji večinoma sicer tudi danes prednost namenjajo svoji najmočnejši športni panogi, nogometu, a so se razpisali tudi o sinočnji tekmi. Glede na razplet zelo kritično in brez olepševanja.

"Lahko se tolažimo, da imamo Luko Modrića, a ..."

Najbolj športen hrvaški časnik Sportske novosti je danes objavil kar dva komentarja na temo sinočnje tekme. Novinar Hrvoje Slišković v komentarju z naslovom Debakel ni bil zrežiran v Sloveniji, ampak na Hrvaškem, in to precej pred tem: Dino, Stojko, Joke, ali moramo res biti na dnu? opozarja, da ima hrvaška košarka sistemsko težavo, ki traja že več let.

"Lahko se tolažimo, da je Hrvaška premajhna, da bi imeli dva "wunder Luka", in da se ne smemo vznemirjati, ker nimamo Luke Dončića, saj imamo Luko Modrića, a to bi bilo samo relativiziranje in zanemarjanje resnih tem," piše Slišković in poudarja, da hrvaška reprezentanca nujno potrebuje vrhunskega organizatorja igre.

"Se bodo ljudje na Hrvaški košarkarski zvezi končno spametovali in doumeli, da se brez vrhunskega ali vsaj korektnega organizatorja igre ne moremo niti uvrstiti na svetovno prvenstvo, kaj šele priti do polfinala ali medalje?" se sprašuje Slišković in poziva: "Dino, Stojko, Joke,* ali je res bolje, da tonemo vse globlje v evropski košarki, hkrati pa se trkamo po prsih, češ, mi smo tisti pravi, saj za sveti hrvaški dres ne želimo naturalizirati tujca (Američana)? Brez pravega organizatorja igre bodo naši košarkarji, ki v ligi NBA zaslužijo po deset, 13 in 20 milijonov dolarjev, vse pogosteje videti smešno," je prepričan.



*Strokovni svet za moško košarko pri Hrvaški košarkarski zvezi sestavljajo Dino Rađa, Toni Kukoč, Damir Knjaz, Aramis Naglić, Matej Mamić, Vladimir Anzulović, Ivan Velić in Branimir Longin.

Petrović: Tako ne gre več naprej



O nujnosti vpoklica tujca v hrvaško reprezentanco se je na Twitterju razpisal tudi nekdanji selektor hrvaških košarkarjev Aca Petrović, brat pokojnega košarkarskega virtuoza Dražena Petrovića, ki prav tako meni, da je v reprezentanco treba po najhitrejšem postopku pripeljati tujca, ki bi igral na položaju organizatorja igre, ukiniti strokovni svet, vsa pooblastila prenesti na upravni odpor in predsednika košarkarske zveze, vodstveno strukturo pa organizirati na novo. "Tako ne gre več naprej," opozarja Petrović. Najlakše bi sada bilo masakrirati mrtvaca. No neke stvari bi trebalo napraviti: dovesti po hitnoj proceduri stranca na poziciji playa, ukinuti Stručni savjet te sve ovlasti prebaciti na UO i predsjednika Saveza te nanovo reorganizirati PH na adekvatan način. Ovako dalje ne ide! — Aleksandar Petrović (@petrov_aco) July 1, 2022 O nujnosti vpoklica tujca v hrvaško reprezentanco se je na Twitterju razpisal tudi nekdanji selektor hrvaških košarkarjev, brat pokojnega košarkarskega virtuoza Dražena Petrovića, ki prav tako meni, da je v reprezentanco treba po najhitrejšem postopku pripeljati tujca, ki bi igral na položaju organizatorja igre, ukiniti strokovni svet, vsa pooblastila prenesti na upravni odpor in predsednika košarkarske zveze, vodstveno strukturo pa organizirati na novo. "Tako ne gre več naprej," opozarja Petrović.

Oster je bil tudi novinar spletnega portala 24sata.hr Zdravko Barišić, ki je v komentarju zapisal, da je bolje, da si Hrvati svetovno prvenstvo ogledajo po televiziji. "Da vidimo, kako se igra prava košarka," je okrcal izbrano košarkarsko vrsto Hrvaške. "Kakršnekoli napovedi o tem, kako bodo zaustavili Slovence in Dončića, so v vodo padle že med igranjem himne. V obrambi smo igrali katastrofalno, Dino Rađa pa je samo topo strmel v daljavo," je zapisal Barišić.

Odzivi iz Srbije: Slovenci so Hrvatom dali lekcijo

O porazu hrvaških košarkarjev danes poroča tudi srbski Telegraf, ki meni, da so Slovenci sinoči igrali vesoljsko košarko, Dončić in Dragić pa sta uničila Hrvate.

"Slovenci so v natrpani dvorani Stožice Hrvatom dali lekcijo za veličasten triumf nad sosedi. Potihoma smo pričakovali spektakel in hud boj, saj so tudi Hrvati imeli močne adute s Hezonjo in Bogdanovićem, a je močna slovenska zasedba že po desetih minutah poskrbela za to, da se je tekma spremenila v igro mačke z mišjo," poroča srbski Telegraf.

O tekmi med Slovenijo in Hrvaško se je razpisal tudi srbski Blic, ki je članek o dogajanju v Stožicah naslovil z Luka dominiral, Goran se je poslovil od domačih navijačev – Slovenija pa ponižala Hrvaško.

Hrvati za uvrstitev na svetovno prvenstvo v zadnjem krogu kvalifikacij zdaj nujno potrebujejo zmago nad Finsko, Slovenija pa mora v gosteh premagati Švedsko. Katerikoli drug razplet bo za Hrvate usoden v njihovem lovu za preboj v drugi krog kvalifikacij za SP, kamor vodijo prva tri mesta v skupini.

