Slovenci so se ob Dragićevem domačem slovesu znesli nad Hrvati

Slovenska košarkarska reprezentanca je na spektaklu v razprodanih Stožicah zanesljivo premagala Hrvaško (97:69) in vknjižila pomembno zmago v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Luka Dončić se je približal trojnemu dvojčku (21 točk, deset podaj, osem skokov), Goran Dragić, za katerega je bila to zadnja domača reprezentančna tekma, je dodal 19 točk, Mike Tobey pa 16 točkam še 13 skokov. Vodilni v skupini C Finci so na prvi tekmi dneva s 85:69 premagali Švede, pri katerih bodo Slovenci v nedeljo odigrali zadnjo tekmo prvega dela kvalifikacij.

Danes v Stožicah poteka pravi košarkarski praznik, navijači so se pred dvorano začeli zbirati že dobri dve uri in pol pred tekmo, dvorana pa je bila praktično napolnjena že dobrih 45 minut pred prvim sodniškim metom. Slovenski navijači so bili že pol ure pred začetkom na nogah, ob spektaklu organizatorjev, ob katerem ni manjkal nastop harmonikarjev, ob spremljavi katerih so slovenski navijači na nogah zapeli ponarodelo V dolini tihi, in grafični podobi z modro-belimi listi papirja ob slovenski himni, ob kateri se je v dvorani izrisal napis Slovenija in moj tim, pa je bilo vzdušje v dvorani naravnost peklensko.

Slovenska izbrana vrsta je tekmo v nabito polnih Stožicah in v zares izjemnem vzdušju proti Hrvaški odprla z najmočnejšo postavo. Aleksander Sekulić, ki je zunaj dvanajsterice tokrat pustil Luko Rupnika, je med začetnih pet košarkarjev uvrstil povratnika Gorana Dragića, Luko Dončića, Zorana Dragića, Eda Murića in Mika Tobeyja. Slovensko točkovno biro je le po dobrih 15 sekundah tekme s trojko prvi odprl Murić, pri Hrvatih pa je s košem za dve odgovoril Mateo Drežnjak. Sledilo je nekaj raztrgane igre z obeh strani, Slovenci pa so postopoma dodajali na plin. Po treh minutah in pol igre je ob erupciji slovenskih navijačev prvo trojko na tekmi zadel Dončić in Slovenijo povedel v vodstvo z 12:6.

Goran Dragić igra zadnjo reprezentančno tekmo na domačem terenu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenski košarkarji so tudi v nadaljevanju prve četrtine leteli na krilih neverjetno bučne podpore navijačev, po dveh zadetih prostih metih Dončića pa je Slovenija slabih pet minut pred koncem prve četrtine prvič na srečanju povedla z dvomestno prednostjo (17:6). Tudi v nadaljevanju so se slovenski košarkarji naravnost poigravali s Hrvati, ki od zaostanka s 6:7 kar šest minut in pol niso dosegli koša. Na drugi strani je Slovenija z vseh strani polnila koš Hrvatov, po alley-oopu Dončića in Tobeyja je zasedba Aleksandra Sekulića povedla že s 27:6, ob koncu prve četrtine pa je bil rezultat 33:8. Dončić je v prvi četrtini dosegel enajst točk, Goran Dragić jih je dodal devet, Tobey pa šest.

Navijači Dončića nagradili z vzkliki "MVP, MVP, MVP!"

Tudi na začetku drugih desetih minut smo večino časa spremljali igro mačke z mišjo, nekaj odmora si je na začetku druge četrtine prislužil Dončić, slovenski zasedbi pa je uspešno ob slovesu od domačih navijačev poveljeval Goran Dragić. Hrvati so sicer nato izkoristili nekaj neuspešnih napadov Slovenije, v drugem delu druge četrtine se jim je odprl tudi met za tri, eno izmed štirih trojk je slabo minuto in pol pred koncem zadel Mario Hezonja, ki je bil s 15 točkami in šestimi skoki najučinkovitejši igralec gostov, in zaostanek Hrvaške stopil na 14 točk (35:49). Luka Dončić je v prvi četrtini dosegel 11 točk. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ta je sicer največ znašal kar 27 točk. Malo pred koncem druge četrtine je stvari na svoje mesto z izjemnim zabijanjem postavil Dončić, ki je s tem ob vzklikih navijačev "MVP, MVP, MVP!" postavil tudi končni izid prvega polčasa (54:35). Z 18 točkami (6/7 za 2, 1/4 za 3) je bil v prvem polčasu najboljši strelec Goran Dragić, Dončić jih je dodal 13 (šest skokov), Tobey pa je desetim točkam dodal še sedem skokov.

Slovenci tudi v tretji četrtini navduševali glasne Stožice

Začetek drugega polčasa je bil preslikava prvega, takoj ob uvodu v tretjo četrtino je za novo navdušenje z novo akcijo, ki se je končala z zabijanjem, poskrbela naveza Dončić-Tobey. Tako kot Dončić ob koncu prvega polčasa si je vzklike "MVP!" v sredini tretje četrtine prislužil še zlati kapetan Goran Dragić, ki se je dobrih pet minut pred koncem tretjega dela ob bučnem aplavzu in vodstvu Slovenije s 67:44 usedel na klop. Prednost Slovenije se je tri minute pred koncem tretje četrtine po košu in zadetem dodatnem prostem metu Hezonje po dolgem času spustila pod 20 točk (67:50). Že v naslednjem hrvaškem napadu pa je živce povsem izgubil član Utah Jazz Bojan Bogdanović, ki si je prislužil tehnično napako, Slovenci pa so do konca tretjega dela prednost znova povišali (76:51).

Po treh delih srečanja je bil z 18 točkami v slovenski reprezentanci najučinkovitejši Dončić (5/12 met iz igre), Goran Dragić je dosegel točko manj, Tobey je že v tretji četrtini dosegel trojni dvojček (156 točk, 11 skokov).

Slovenci so slavili s 97.69. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Sekulić je zadnjo četrtino začel z nekoliko premešano zasedbo, ki pa je še naprej suvereno držala vse niti igre v svojih rokah. Slabih sedem minut pred koncem je Sekulić ob bučni podpori v igro znova poslal Gorana Dragića, dobro minuto kasneje pa se je na parketu znova znašel še Dončić, ki je le nekaj sekund zatem po mnenju sodnikov storil nešportno napako nad centrom LA Clippers Ivico Zubcem, a tudi to ni zmotilo slovenske poezije na igrišču. Dve minuti in pol pred koncem je ob odličnem polaganju Gorana Dragića mimo kar 213 centimetrov visokega Dragana Benderja sledila nova eksplozija navdušenja s tribun (92:67). Zatem se je izjemni Gogi še zadnjič v slovenskem dresu usedel na klop dvorane v Stožicah, prvo priložnost na tekmi pa je dobil tudi Gregor Glas. Slabi dve minuti do konca sta mu sledila še Dončić in Tobey, ki sta prav tako požela bučen aplavz s tribun. Varovanci Aleksandra Sekulića so se nato ob stoječih ovacijah sprehodili do zmage.

Dončiću sta do trojnega dvojčka zmanjkala dva skoka - 21 točk, deset podaj, osem skokov -, G. Dragić je k zmagi dodal 19 točk, Mike Tobey se je izkazal s 16 točkami in 13 skoki, med strelce pa se je vpisalo še sedem drugih slovenskih košarkarjev.

Fotogalerija s tekme (Foto: Vid Ponikvar, Matic Klanšek Velej/Sportida):

Slovenci so po novembrskih zmagah nad Hrvaško in Švedsko februarja doživeli dva poraza proti finski izbrani vrsti, danes nujno potrebujejo zmago proti južnim sosedom, ki imajo na zadnjem mestu na računu zgolj eno zmago.

Pol ure pred začetkom tekme ob prihodu reprezentance @kzs_si na parket prvič eksplozija navijačev v Stožicah. Zadnjič skupaj doma @luka7doncic in @Goran_Dragic! Vsi želijo videti zvezdnika @dallasmavs. @Mavs_FFL pic.twitter.com/XaX9r3eQw2 — Matej Podgoršek (@MatejPod) June 30, 2022

Slovenska himna iz grl več kot 10.000 ljudi v Stožicah. Zdaj pa na zmago @kzs_si na čelu z @Goran_Dragic in @luka7doncic. pic.twitter.com/FMElvdJr9P — Matej Podgoršek (@MatejPod) June 30, 2022

V nedeljo v Skandinaviji

Na vrhu skupine so Finci, ki so danes za četrto zmago na petih tekmah s 85:69 premagali Švede in se utrdili na prvem mestu. Slovenci bodo v nedeljo zadnjo tekmo prvega dela kvalifikacij gostovali še na Švedskem.

Navijaški utrip pred tekmo v Stožicah:

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Navijači so se pred dvorano začeli zbirati že več kot dve uri in pol pred tekmo. 🙌 pic.twitter.com/ZjZl3rO3VM — SiolNET Sportal (@SiolSPORTAL) June 30, 2022

Kvalifikacije za SP 2023, skupina C, 5. krog Četrtek, 30. junij:

Slovenija : Hrvaška 97:69 (33.8, 53:35, 76:51)

Dvorana Stožice, gledalcev 12.500, sodniki: Rosso (Francija), Castillo (Španija), Proc (Poljska).

Slovenija: G. Dragić 19 (3:7), Nikolić 6, Murić 8, Tobey 16 (2:3), Blažič 2, Hrovat 9 (3:4), Z. Dragić 8, Glas 3, Macura 2, Čebašek 3, Dončić 21 (6:8).

Hrvaška: Filipović 5, Hezonja 22 (3:5), Zubčić 4 (1:2), Drežnjak 2, Rogić 3 (1:2), Zubac 14 (4:10), Žižić 6 (2:2), Bogdanović 13 (0:1).

Prosti meti: Slovenija 14:22, Hrvaška 11:22.

Met za dve točki: Slovenija 25:34, Hrvaška 17:38.

Met za tri točke: Slovenija 11:37 (Dončić 3, Nikolić 2, Murić 2, Z. Dragić 2, Glas, Čebašek), Hrvaška 8:28 (Hezonja 3, Bogdanović 3, Zubčić, Filipović).

Skoki: Slovenija 49 (39 + 10), Hrvaška 36 (28 + 8).

Osebne napake: Slovenija 24, Hrvaška 20.

Pet osebnih: /. Finska : Švedska 85:69

Markkanen 22 (11 sk.), Jantunen 15; Andersson 18, Hakanson 10 Lestvica:

1. Finska 5 tekem - 9 točk

2. Slovenija 5 - 8

3. Švedska 5 - 7

4. Hrvaška 5 - 6

