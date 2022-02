Slovencem zmanjkalo časa, Finci zmagali tudi v Bonifiki

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je danes v četrtem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 padla na popravnem izpitu. V Kopru se je namreč še drugič v štirih dneh pomerila s Finsko in še drugič izgubila. Tokrat z 79:83. Na drugi tekmi v skupini C se bosta pomerili Švedska in Hrvaška, ki je po treh tekmah še brez zmage.

Cilj Slovencev, ki so v petek na Finskem izgubili s 76:86, je bila danes zmaga z več kot desetimi točkami razlike, a so doživeli še en poraz. Obupno so vstopili v tekmo, prvi polčas končali s kar 21 točkami zaostanka, v drugem pa se le prebudili, se razpoloženim gostom v končnici tekme približali na tri točke zaostanka, a jim je zmanjkalo časa za popoln preobrat. Finci so se veselili zmage s 83:79. Najboljši strelec tekme je bil Klemen Prepelič, ki je petkovo tekmo izpustil. Danes je dosegel 20 točk.

Fotogalerija s tekme v Bonifiki (Vid Ponikvar):

1 / 59 2 / 59 3 / 59 4 / 59 5 / 59 6 / 59 7 / 59 8 / 59 9 / 59 10 / 59 11 / 59 12 / 59 13 / 59 14 / 59 15 / 59 16 / 59 17 / 59 18 / 59 19 / 59 20 / 59 21 / 59 22 / 59 23 / 59 24 / 59 25 / 59 26 / 59 27 / 59 28 / 59 29 / 59 30 / 59 31 / 59 32 / 59 33 / 59 34 / 59 35 / 59 36 / 59 37 / 59 38 / 59 39 / 59 40 / 59 41 / 59 42 / 59 43 / 59 44 / 59 45 / 59 46 / 59 47 / 59 48 / 59 49 / 59 50 / 59 51 / 59 52 / 59 53 / 59 54 / 59 55 / 59 56 / 59 57 / 59 58 / 59 59 / 59

Slovenija ima po štirih tekmah oziroma dveh tretjinah prvega dela kvalifikacij dve zmagi in dva poraza. V prvem delu kvalifikacij se bo konec junija in v začetku avgusta srečala še s Hrvaško doma in Švedsko na tujem, nato pa jo že konec avgusta, tik pred evropskim prvenstvom v Nemčiji, verjetno čakajo naslednji izzivi proti najboljšim trem ekipam iz skupine D - Izraelu, Nemčiji, Poljski ali Estoniji. V drugi del kvalifikacij bodo reprezentance prenesle točke iz prvega dela.

Na svetovno prvenstvo, ki bo naslednjo leto potekalo od 25. avgusta do 10. septembra na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji, se bo uvrstilo dvanajst evropskih reprezentanc oziroma prve tri iz vsake šestčlanske skupine drugega dela.