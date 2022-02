Velik vprašaj, ki Slovencem povzroča sive lase

Pred slovenskimi košarkarji je izredno pomembna tekma v boju za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Indoneziji, Japonski in na Filipinih. Slovenci so se v petek opekli na Finskem, tokrat pa bodo imeli v Areni Bonifiki (ob 17.30) priložnost, da se Fincem maščujejo za prvi poraz v kvalifikacijah. Še vedno je v zraku nastop prvega slovenskega strelca Klemna Prepeliča, ki se je poškodoval pred obračunom s Finsko.

Slovenska košarkarska reprezentanca je v petek doživela hladen tuš. Na tretji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo je bila prvič neuspešna, v Helsinkih jo je na kolena spravila Finska (86:76). Slovenci so bili povsem neprepoznavni, močno je šepala igra v napadu, izgubili so kar 21 žog. Slovencem je pred srečanjem zagodla še poškodba Klemna Prepeliča, ki je začutil bolečino v hrbtu in je pod vprašajem tudi za današnjo tekmo.

Bo Klemen Prepelič lahko pomagal slovenski izbrani vrsti? Foto: Vid Ponikvar

"Veliko odličnega dela v teh dneh opravlja zdravniška služba reprezentance, ki se s terapijami in z masažami trudi izboljšati stanje bolečega hrbta Klemna Prepeliča. Počutje slovenskega ostrostrelca, ki si neizmerno želi pomagati soigralcem, je iz dneva v dan boljše, in dokončna odločitev o njegovem nastopu bo znana na dan tekme," so v zvezi s stanjem slovenskega košarkarja, ki je na prvih dveh tekmah dosegel 16 in 30 točk, sporočili s Košarkarske zveze Slovenije. Slovenski selektor Aleksander Sekulić bo tako dvanajsterico za tekmo s Finsko določil do večernega sestanka, ki ga opravita ekipi z delegatom tekme.

Sekulić presenečen nad slovensko igro Sasu Salin je proti Sloveniji dosegel kar 25 točk. Zadel je sedem trojk iz enajstih poskusov. Foto: Vid Ponikvar

A tudi poškodbe in preostale težave ne smejo več zmesti slovenskih košarkarjev, ki so odločeni, da se jim spodrsljaji ne smejo več pripetiti. "Finci nas na prvi tekmi niso presenetili, saj smo vedeli, kakšen stil igre gojijo in kako igrajo. Prej sem bil presenečen nad našo igro. Nismo bili dovolj zbrani, imeli ogromno izgubljenih žog, nato pa se nam je prikradlo še več nervoze. Želeli smo se vrniti v igro, a v napadu nismo bili dovolj natančni, tudi sama izvedba akcij je bila slabša," je pred tekmo povedal selektor Sekulić, ki je hkrati opozoril tudi na prvega strelca petkove tekme, nekdanjega člana Olimpije Sasuja Salina, ki je rešetal slovenski koš. Dosegel je 25 točk.

"To se stvari, ki jih moramo v ponedeljek izboljšati ter hkrati Salinu ne dopustiti, da se razigra. Kemija v ekipi je kljub porazu dobra. Upam, da je bil ta poraz dobra šola. Ne smemo namreč spati na dobrih rezultatih, ki smo jih naredili v zadnjem času. Na vsaki tekmi se moramo dokazovati in zdaj imamo lepo priložnost, da to pokažemo," je še sklenil Sekulić.

"Manjkala je predvsem energija v naši igri, ki so jo Finci imeli veliko več." Foto: Grega Valančič/Sportida

Po podrobni analizi petkove tekme je na podobne pomanjkljivosti opozoril tudi slovenski kapetan Edo Murić. "S strokovnim štabom smo naredili analizo tekme na Finskem. Manjkala je predvsem energija v naši igri, ki so jo Finci imeli veliko več. Igrali smo povsem drugačno košarko, kot jo znamo. Na parketu je bilo videti, kot da igramo v počasnem posnetku. To moramo popraviti. Opekli smo se in nimamo več prostora za spodrsljaje," je bil jasen Murić.

"Zdaj moramo stopiti skupaj in pokazati pravi željo in energijo. Ustaviti moramo njihov met, jih preteči in tudi s pomočjo navijačev priti do pomembne zmage. Na Finskem nas je pričakala polna dvorana, navijači so naredili odlično vzdušje in s tem so imeli gostitelji veliko prednost. Srčno upamo, da bo polna tudi Bonifika. Da nas bodo navijači prišli podpret in da bomo skupaj pripravili lep košarkarski večer," je še vse slovenske privržence v Koper povabil Murić.

Kvalifikacije za SP, moški, 4. krog: Ponedeljek, 28. februar:

17.30 Slovenija - Finska Seznam slovenske izbrane vrste:

Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Jakob Čebašek (Leuven, Belgija), Žiga Dimec (Anwil Wloclavek, Poljska), Zoran Dragić (Cedevita Olimpija), Gregor Glas (Partizan NIS, Srbija), Gregor Hrovat (Élan Béarnais, Francija), Jurij Macura (Krka), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Matic Rebec (Agribertocchi Orzinuovi, Italija), Klemen Prepelič (Valencia, Španija), Luka Rupnik (Yalovaspor BK, Turčija), Žiga Samar (Urbas Fuenlabrada/Špa), Luka Ščuka (Cedevita Olimpija) in Mike Tobey (Valencia, Španija).

