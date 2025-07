Skrbi Aleksandra Sekulića še ni konec

Slovenska košarkarska reprezentanca je danes, v sicer še ne popolni zasedbi, uradno začela priprave na letošnji EuroBasket, ki ga bodo od 27. avgusta do 14. septembra gostili Ciper, Finska, Poljska in Latvija. Slovenci se bodo pod vodstvom selektorja Aleksandra Sekulića uvodoma pripravljali na Rogli, tam pa zagotovo še ne bo Josha Neba in Luke Dončića. Zadnji se bo izbrani vrsti, zdaj že tradicionalno po pravilih lige NBA, pridružil v začetku avgusta. "Skrbi bodo do takrat, ko ne bodo vsi tukaj," je bil o seznamu reprezentance jasen selektor Aleksander Sekulić.

"Želimo imeti najboljšo mogočo zasedbo in ekipo, ki bo najbolje delovala skupaj ter v najboljši mogoči luči predstavljala Slovenijo," je ob zboru reprezentance, ki je zatem iz Ljubljane pot z avtobusom nadaljevala proti Rogli, kjer bo opravila prvi dela priprav, dejal selektor Aleksander Sekulić. Ta bo v sklopu uvodnega dela treningov pozdravil sedemnajst košarkarjev, Luka Dončić se bo reprezentanci pridružil v začetku avgusta, kot to velevajo pravila lige NBA, prav tako v izbrani vrsti še čakajo na Josha Neba, ki je imel v pretekli klubski sezoni ogromno težav s poškodbami, ekipi pa naj bi se pridružil v drugem ciklu priprav. Po menjavi klubskega okolja, ko opravi vse obveznosti z novim klubskim delodajalcem, Olimpio iz Milana, bo z ekipo kmalu treniral tudi Vlatko Čančar.

"Skrbi bodo do takrat, ko ne bodo vsi tukaj. Po mojih informacijah sta Čančar in Nebo kljub težkima sezonama dobro pripravljena, več bomo vedeli, ko bosta tukaj. Ekipa bo tako v celoti zbrana v tretjem ciklu, torej okoli 4. avgusta," je na sedežu Košarkarske zveze Slovenije ob velikem zanimanju predstavnikov sedme sile povedal Sekulić. Po prvem delu se bo reprezentanca nato preselila v Ljubljano, kjer bo nadaljevala priprave na začetek letošnjega vrhunca reprezentančnega obdobja.

Dončić se bo reprezentanci pridružil v začetku avgusta. Foto: Aleš Fevžer

Že danes bo ekipa opravila prvi trening. "V prvi vrsti bi rad čestital štirim mladim fantom, ki so osvojili bron na svetovnem prvenstvu. Potem pa bom fantom dejal, da se moramo zavedati, da smo v fazi priprav na veliko tekmovanje. Slovenija je vedno nastopala dobro, zato moramo s pravim načinom pristopiti k pripravam in nato prvenstvu," je glede prvih besed izbrani vrsti dejal Sekulić, ki na prvenstvu med drugim ne bo mogel računati na Žigo Samarja, ki se bo posvetil individualni pripravi na klubsko sezono, ter Jako Blažiča, ki je bolj ali manj že končal reprezentančno pot.

"Rad bi, da ekipo krasi moštveni, borbeni duh. Čaka nas izjemno kakovostno prvenstvo. Že v skupini v Katovicah nas čaka težko delo tudi skupina, s katero se križamo, je močna. Ne bo lahko. Naša pričakovanja so z Luko večja, pravo sliko pa bomo imeli v pripravljalnih tekmah," je prepričan Sekulić.

Seznam kandidatov za nastop na EP (19): Miha Cerkvenik, Vlatko Čančar, Žiga Daneu, Luka Dončić, Zoran Dragić, Vit Hrabar, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Urban Kroflič, Edo Murić, Josh Nebo, Aleksej Nikolić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka.

Foto: Aleš Fevžer

Ob pogledu na seznam glavna vrzel zeva ob pogledu na igro pod obema košema, kjer bo, če bo le nared, glavno vlogo opravljal 206 centimetrov visoki Josh Nebo, tu sta potem še mlada Žiga Daneu in Robert Jurković, ki pa (še) nista kos glavnim evropskim visokoraslim košarkarjem. Levji delež bosta verjetno tu morala dodati Vlatko Čančar in Edo Murić, hkrati pa bo morala Slovenija svojo priložnost iskati v drugačni igri. "Jaz te luknje pod košema ne bi skrival, to moramo nadomestiti z borbenostjo, če si manjši, si lahko potem tudi hitrejši in lahko več tečeš. Bolj nam manjka izkušenj kot višine," je prepričan Sekulić.

Že zdaj je jasno, da bo v reprezentanci ogromno odvisno od Luke Dončića. Svoj da reprezentanci je podal že ob prihodu v Slovenijo v začetku maja, vse od konca lige NBA in prihoda v Slovenijo je naredil velik korak naprej pri svoji telesni pripravljenosti, zdaj pa že nestrpno čaka zeleno luč, da se pridruži izbrani vrsti.

Žak Smrekar in Aleksej Nikolić ob začetku priprav Foto: Aleš Fevžer

8. avgusta v Stožicah proti Nemčiji

Slovenci bodo v pripravah na EuroBasket odigrali tudi dve domači pripravljalni tekmi, in sicer 8. avgusta bo v Stožicah gostovala Nemčija, 19. avgusta pa Velika Britanija. Skupno bodo odigrali šest tekem. Reprezentanci Slovenije in Nemčije bosta 10. avgusta v Mannheimu odigrali še povratni obračun, nato Slovence čaka še pot v Latvijo, kjer bodo 15. avgusta moči merili z Litvo in 16. avgusta v Rigi še z reprezentanco Latvije. Nekaj dni pred potjo na prvenstvo se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili 21. avgusta.

"Mogoče bi bilo boljše imeti za uvod nekoliko lažjega nasprotnika, lahko pa da tudi ne. Na koncu koncev nas tudi na prvenstvu čakajo zahtevne tekme, zato je mogoče boljše tako, ker bo to tudi neki realen pokazatelj, kam lahko posežemo na prvenstvu," je prepričan slovenski selektor.

Foto: FIBA

Katovice, nato Riga?

Na 42. evropskem prvenstvu bo Slovenija prvi del igrala v poljskih Katovicah. Prvo tekmo bo 28. avgusta (20.30) igrala proti gostiteljici Poljski, nato jo 30. avgusta čaka srečanje s Francijo, dan zatem z Belgijo, 2. septembra se bo pomerila z Islandijo, za konec prvega dela pa 4. septembra še z Izraelom. Poleg Katovic bodo skupinski del gostili še Ciper (Limassol), Finska (Tampere) in Latvija (Riga). Skupinski del se bo končal 4. septembra, v nadaljevanje se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe, izločilni boji bodo v Rigi, kjer bo 14. septembra tudi finale.

"Jaz ne morem dajati obljub, ker ni vse odvisno samo od mene, lahko pa rečem, da bomo dali vse od sebe, da bo Slovenija šla na to prvenstvo v najboljši mogoči pripravljenosti. Izstopati moramo po telesni pripravljenosti in borbenosti, preostalo pa bo v veliki meri odvisno od zdravstvenega kartona in poškodb. Želimo imeti najboljšo mogočo zasedbo in ekipo, ki bo najbolje delovala skupaj ter v najboljši mogoči luči predstavljala Slovenijo," je pred odhodom proti Rogli še zatrdil Sekulić.

Tekme Slovenije na EuroBasketu, prvi del: Četrtek, 28. avgust:

20.30 Slovenija - Poljska Sobota, 30. avgust:

17.00 Francija - Slovenija Nedelja, 31. avgust:

14.00 Slovenija - Belgija Torek, 2. september:

17.00 Islandija - Slovenija Četrtek, 4. september:

17.00 Izrael - Slovenija

Preberite še: