Dragić po velikem razočaranju: Tako je težko igrati

Slovenski košarkarji so v tretjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo doživeli boleč udarec. Na Finskem jih je s 86:76 nadigrala Finska, ta je bila skoraj vso tekmo boljši nasprotnik. "To je bil za nas res težek obračun, tega nismo pričakovali. Danes je bila Finska boljša ekipa. Izgubili smo kar 25 žog in tako je težko igrati košarko," je po tekmi dejal prvi slovenski strelec Zoran Dragić.

Bleda predstava in igra daleč od tiste, ki je slovensko košarkarsko reprezentanco krasila v preteklosti, sta na koncu botrovali prvemu porazu Slovenije v boju za svetovno prvenstvo leta 2023. Slovenci so tako po zmagi nad Hrvaško in Švedsko doživeli prvi hladen tuš. V dvorani Espoo Metro so sicer že pred tekmo ostali brez Klemna Prepeliča, ta je imel težave s hrbtom, a to ne more biti razlog za zares neprepričljivo predstavo s kar 25 izgubljenimi žogami in le 39-odstotnim izkoristkom meta iz igre.

"To je bil za nas alarm, tekma, da se prebudimo. Težek poraz. Naredili smo res ogromno napak. Danes je bilo za nas težko igrati košarko, zgrešili smo cel kup odprtih metov tako z razdalje kot iz bližine. Na koncu smo zgrešili tudi ogromno prostih metov, bili smo malce živčni, kar so Finci začutili in znali izkoristiti. Hkrati so začeli zadevati tudi mete, predvsem je blestel Sasu Salin. Res smo bili slabi v napadu, Finci pa so nekaj dodatne energije dobili tudi od glasnih navijačev, ki so jim pomagali dobiti tekmo," je po tekmi dejal selektor Slovenije Aleksander Sekulić.

Foto: Grega Valančič/Sportida

O borbenosti ni bilo dvoma

Slovenski selektor je že do začetka druge četrtine v igro poslal vseh 11 košarkarjev, ki jih je imel na razpolago, da bi vendarle našel razigrano peterko, a zaman. "V oči bodejo predvsem izgubljene žoge, mislim, da nam borbenosti danes ni manjkalo. Igralci so dali vse od sebe, kar kaže tudi število skokov v napadu, ki je povezan z našimi zgrešenimi meti. Že v ponedeljek nas čaka nova tekma, na kateri moramo pokazati povsem drugačen obraz, predvsem moramo biti bolj sproščeni v napadu in pokazati več energije v obrambi," se je proti naslednji tekmi že obrnil Sekulić.

Finci so imeli bučno podporo s tribun. Foto: FIBA

Dragić: Finci so igrali brez pritiska, mi smo bili vso tekmo nekako v krču

Časa za objokovanje tako ni, Slovenci morajo do ponedeljka strniti vrste in v Kopru dokazati, da lahko igrajo veliko boljše kot na Finskem. Slovensko barko je v Helsinkih vlekel Zoran Dragić, ta je v tretji četrtini Slovenijo potegnil iz že izgubljenega položaja. Na koncu je tekmo končal pri 25 točkah.

"To je bil za nas res težek obračun, tega res nismo pričakovali. Danes je bila Finska boljša ekipa. Izgubili smo kar 25 žog in tako je težko igrati košarko. Ko so prešli v vodstvo, so nekaj zagona dobili še s pomočjo navijačev. S tem so dobili tudi dodatno energijo in zmago. Finci so igrali brez pritiska, mi smo bili vso tekmo nekako v krču. Ves čas smo lovili rezultat, a na koncu se ni izšlo. Že čez dva dneva nas čaka še ena tekma, to bo za nas velik preizkus. Igrati moramo veliko bolje, jim pokazati, česa smo zmožni, in zmagati na tekmi v Kopru. Drugo sploh ne pride v poštev," je bil jasen prvi slovenski strelec.

"Ves čas smo lovili rezultat, a na koncu se ni izšlo." Foto: FIBA

Slovenska izbrana vrsta bo v Slovenijo dopotovala v soboto zvečer, nato pa se bo preselila nazaj na Obalo, kjer bo do ponedeljkove tekme s Finsko (17.30) opravila še tri treninge. "Finska je zasluženo zmagala. Mi preprosto nismo imeli svojega dne. Zgrešili smo kup lahkih metov, trojke nam niso šle od rok, na drugi strani pa se je razigral Sasu Salin in nas pokopal. Ni drugega, kot da v ponedeljek napolnimo dvorano Bonifika in se Fincem oddolžimo za ta boleči poraz," pa je po tekmi dejal kapetan Edo Murić.