Slovenski košarkarji na Finskem doživeli boleč poraz

Slovenska košarkarska reprezentanca je izgubila prvo tekmo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023. Ta je v Helsinkih igrala brez prvega strelca Klemna Prepeliča, ki je na ogrevanju začutil močno bolečino v hrbtu. Oslabljeni so nastopili tudi Finci, pri katerih sta zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus manjkala najboljši strelec na uvodnih dveh tekmah Edon Maxhuni ter prvi podajalec, izkušeni Petteri Koponen.

Slovenci imajo zdaj po treh nastopih dve zmagi in poraz, popravni izpit pa jih čaka že v ponedeljek ob 17.30 v Kopru, ko se bodo znova pomerili z izbrano vrsto Finske. Slovenska reprezentanca je tekmo na Finskem, kjer so imeli domači košarkarji v areni Metro v Espooju ves čas bučno podporo s tribun, začela v postavi Luka Rupnik, Jaka Blažič, Zoran Dragić, Edo Murić in Mike Tobey. Slovenci so zaspano odprli tekmo v Helsinkih, nikakor niso našli prave igre, kljub temu pa Fincem ni uspelo, da bi si v prvih 20 minutah priigrali višjo prednost. Največ so vodili s šestimi točkami naskoka, Slovenci pa s štirimi. Aleksander Sekulić je že do 12. minute na igrišče poslal vseh 11 varovancev, a niti to ni prineslo želenega rezultata.

Močno je šepala igra v napadu, Sekulićeva četa je v prvem polčasu iz igre metala le z 32-odstotno uspešnostjo (10/31), Finci so bili za odtenek boljši (12/35). Gostitelji so prvo četrtino dobili s 14:13, tudi v drugih desetih minutah pa so bili večino časa v vodstvu. Slovenci so pri zaostanku s 23:29 dosegli delni izid 8:0 in povedli, a je nato sekundo pred koncem trojko za 32:31 zadel Sasu Salin, ki je v prvem polčasu dosegel 12 točk. V slovenski izbrani vrsti jih je Blažič v prvem polčasu dosegel 11, Dragić pa osem.

Slovenci so bili v Helsinkih povsem nemočni. Foto: FIBA

Tudi drugi polčas brezidejen

Slovenska izbrana vrsta je tudi v tretji četrtini prikazala podobno predstavo. Neprepričljiva igra v napadu in obrambi je Fincem omogočila, da so še naprej narekovali ritem igre. Ti so v prvih nekaj minutah tretjega dela zadeli štiri poskuse za tri točke, dobre štiri minute pred koncem tretje četrtine pa so gostitelji po košu Miikaela Jantunena prvič na tekmi povedli z dvomestno razliko (52:42). A nato je Slovence med žive popeljal Dragić, do konca tretje četrtine so se slovenski košarkarji približali na točko zaostanka (57:58).

Žarek upanja je za Slovenijo posijal na začetku zadnje četrtine, ko je trojko za vodstvo s 60:58 zadel Matic Rebec. A nadaljevanje je bilo vse prej kot rožnato. Finci so s podporo nekaj več kot pet tisoč domačih navijačev zagospodarili na parketu. S trojkami so gostitelji v zadnji četrtini naredili delni izid 15:2 in od zaostanka 58:61 tri minute pred koncem prišli do vodstva 73:63, ki jim je ob katastrofalni slovenski realizaciji prostih metov (18:28) prinesel zasluženo zmago.

Najboljša strelca pri Sloveniji sta bila na koncu Dragić s 25 točkami in Blažić, ki jih je dosegel 16. Pri Finski je Salin dosegel 22 točk, ki je zadel sedem trojk iz 11 poskusov.

Slovenija je tudi prejšnje kvalifikacije za svetovno prvenstvo na Kitajskem 2019 začela z dvema zmagama in porazom. Temu je sledil črni niz sedmih porazov, ki jo je prikrajšal za četrti zaporedni nastop med svetovno elito. V prvem delu kvalifikacij se bo Slovenija konec junija in v začetku avgusta srečala še s Hrvaško doma in Švedsko na tujem, nato pa jo že konec avgusta, tik pred evropskim prvenstvom v Nemčiji, verjetno čakajo naslednji izzivi proti najboljšim trem ekipam iz skupine D - Izraelu, Nemčiji, Poljski ali Estoniji.

Na svetovno prvenstvo, ki bo naslednjo leto potekalo od 25. avgusta do 10. septembra na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji, se bo uvrstilo dvanajst evropskih reprezentanc oziroma prve tri iz vsake šestčlanske skupine drugega dela.