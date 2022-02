Ukrajinski košarkarji so včeraj v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2023 s 74:88 izgubili proti reprezentanci Španije. Čeprav so zaradi vojnega stanja v domovini in psihične pretresenosti zaprosili za prestavitev tekme v španski Cordobi, so jo na koncu vseeno morali odigrati. Tekma se je začela in končala z minuto molka.

To je bila ena najtežjih tekem za ukrajinske košarkarje. Na dan, ko je Rusija začela ofenzivo na njihovo domovino in z vojnim posegom okupirala del njenega ozemlja, so morali odigrati zahtevno kvalifikacijsko tekmo za uvrstitev na svetovno košarkarsko prvenstvo leta 2023. Še posebej pretresljive so bile uvodne minute v obračun, ko so košarkarji poslušali ukrajinsko himno, pred tekmo in po njej pa so se na težek položaj v Ukrajini spomnili z minuto molka.

#FIBA aquí fue el minuto de silencio antes del partido de hoy entre España 🇪🇸 y Ucrania 🇺🇦 en Córdoba 👏🏻🙏🏻 #MGLD pic.twitter.com/oQrc4MkVuP — MeGustanLosDeportes (@Palillito_33) February 25, 2022

"Za nami je izredno težka tekma," je po porazu ukrajinske izbrane vrste priznal njihov kapetan Artem Pustovyi, ki je na obrazu imel izpisane besede No war (Brez vojne), s čimer je še dodatno opozoril na svoje stališče do alarmantnega dogajanja v domovini.

"Zelo težko je igrati v taki situaciji, še posebej, ko vemo, kaj se dogaja doma. Poskušali smo dati vse od sebe, čeprav v resnici ni nihče mislil na igro. Mislili smo samo na naše družine, naše žene in otroke, ki so v Ukrajini. Za nami je res težek dan," je povedal Pustovyi.

Pred dvorano v Cordobi, kjer so Ukrajinci odigrali tekmo s Španci, se je zbralo nekaj protestnikov, ki so protestirali v znak podpore Ukrajini. Foto: Guliverimage

"To je zagotovo najtežji dan v mojem življenju. Že od petih zjutraj smo pokonci. Nismo mogli spati, dobivali smo ogromno sporočil, prebirali smo novice," je dejal. "Nihče kar ne more verjeti, kaj se dogaja v naši domovini. Zelo smo žalostni, saj ne gre za sanje, ampak realnost. Kako se v takem položaju sploh lahko pripraviš na tekmo? Naše družine so še vedno v Ukrajini," je opozoril kapetan ukrajinske košarkarske reprezentance.

Nad držo in pogumom svojih igralcev je bil izredno ponosen njihov trener Ainars Bagatskis. "Verjemite mi, nihče se v takšnih okoliščinah ne more psihično pripraviti na tekmo. Ponosen sem na svoje igralce, ki jim je uspelo najti energijo in zbrati čustva in so vseeno prišili na igrišče. Upam, da nikomur več ne bo treba skozi to, kar smo mi doživeli danes," je povedal v pogovoru za Reuters.

Navijači v dvorani Palacio Vista Alegre so Ukrajince pozdravili in podprli s stoječimi ovacijami. Med njimi so bili tudi ukrajinski navijači.

Kaj sledi, ne ve nihče. Ukrajinski košarkarji, strokovni štab in novinarji za zdaj ostajajo v Španiji.

Kot poroča Reuters, je bil čarterski polet, s katerim naj bi danes iz Madrida poleteli v Kijev, odpovedan. Glede na to, da je ukrajinski zračni prostor do nadaljnjega zaprt, se bodo ukrajinski košarkarji zdaj preselili v Madrid, kjer bodo skupaj z ukrajinsko ambasado skušali poiskati rešitev.

