Oster napad na Rusa v F1, njegov oče v tesnem stiku s Putinom

"Nočem mešati športa in politike. Rad bi le dobro izkoristil te dni v Barceloni," je včeraj na katalonskem dirkališču, kjer moštva formule ena opravljajo uradno predsezonsko testiranje, dejal Nikita Mazepin. 22-letni dirkač je bil lani novinec v formuli ena, kjer pa je bil z nekonkurenčnim dirkalnikom ekipe Haas obsojen na zadnja mesta. Ob tem je naredil še veliko napak in bil v senci moštvenega kolega Micka Schumacherja.

Kaj bo z dirko F1 v Rusiji?

Aktualni dogodki v Ukrajini so pričakovano odmevali tudi v Barceloni. Septembra je v koledarju formule ena tudi Velika nagrada Rusije v Sočiju. Sebastien Vettel, nekdanji svetovni prvak in danes voznik Aston Martina, je ob nespremenjenih razmerah že napovedal bojkot dirke.

Nikita Mazepin. You fucking retard. Go and race in Russia on your own. You’d still lose. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) February 24, 2022

Čeprav je bil hiter v formuli 2, brez očetovega denarja ne bi prišel do formule ena. Foto: Reuters Mazepin včeraj ni videl razlogov za odpoved dirke, dodatnim komentarjem pa se je izognil. Medtem ko se je na družbenih omrežjih nanj pričakovano usulo veliko kritik, med najostrejšimi je bil prav gotovo nekdanji topgearovec Jeremy Clarkson, bo Mazepin v Barceloni danes testiral. To so potrdili tudi pri moštvu Haas, ki ima sicer ameriškega lastnika (Gene Haas in podjetje Haas Automation).

Dmitry Mazepin se je kot predsednik Uralchema in Uralkalija januarja srečal s Putinom, tudi včeraj je bil med oligarhi, ki jih je ruski predsednik zbral v Kremlju.

Haasov dirkalnik bo danes brez napisov Uralkali

Na Mazepinovi formuli pa danes ne bo napisov ruskega Uralkali, ki je bil ob Haasu lani glavni pokrovitelj moštva. Predsednik družbe Uralkali je Nikitov oče Dmitry Mazepin, eden najbogatejših Rusov, ki je tudi v tesnih stikih z ruskim predsednikom Putinom in ob tem vodi tudi družbo Uralchem. Rodil se je v Belorusiji, danes pa njegovo premoženje ocenjujejo na več kot milijardo dolarjev.

Če bi prekinili sodelovanje med moštvom Haas in Uralkalijem, bi v Mazepinov dirkalnik sedel rezervni voznik Pietro Fittipaldi iz Brazilije.