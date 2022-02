Slovenski nogometaš "pobegnil" iz Ukrajine: Zjutraj so me prebudile bombe #video

"Zjutraj so me prebudile bombe, rakete. Tega še nisem doživel, slišalo se je, kot da bi se vse skupaj dogajalo v moji sobi," dogajanje četrtkovega jutra opisuje slovenski nogometaš Rudi Požeg Vancaš, ki je bil ob četrtkovem napadu na Ukrajino v kraju Odesa, ki ga je prav tako napadla Rusija.

Posnetki trenutnega dogajanja v Odesi:

Dogajanje v Ukrajini se še naprej zaostruje. Med Slovenci, ki so bili v času napada v Ukrajini in ki si tam služijo kruh, je bil v četrtek tudi slovenski nogometaš Rudi Požeg Vancaš, ki je 12. januarja letos zapustil Maribor in se preselil k Černomorcu iz Odese. O zvokih eksplozij in napadih so poročali tudi iz tega pristaniškega mesta na jugozahodu države ob Črnem morju. Telefon zatem ob klicu na številko slovenskega nogometaša sploh ni zvonil, se je pa Požeg Vancaš javil sredi noči, ko je bil z avtom že na poti proti Sloveniji.

Januarja je zapustil Maribor in se preselil v Ukrajino. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

"Zdaj sem ravno blizu Bukarešte. Sem v redu, vsaj fizično. Zjutraj so me prebudile bombe, rakete, ne vem, kaj vse. Tega še nisem doživel, slišalo se je, kot da bi se vse skupaj dogajalo v moji sobi. Potem so se zadeve nekoliko umirile, a so se začele pisati zelo strašne stvari, videli smo posnetke iz drugih mest, predvsem iz Kijeva. Zatem približno štiri ali pet ur nismo smeli od doma, ker je bilo nevarno oditi na ulico," nam je zadevo orisal pretresen 27-letni Belokranjec.

V klubu so jim dali proste roke

V klubu so jim zatem dali proste roke. "Čez nekaj časa so mi vodilni rekli, da niti sami ne vedo, kaj je pametno, da naredim. V klubu so nam dali možnost, da naj se sami odločimo, ali hočemo ven iz države, čeprav je bilo po njihovem mnenju varneje, da ostanemo, kjer smo. Jaz in še štirje soigralci smo se odločili, da bomo Ukrajino zapustili. Z avtom smo se odpravili na pot in imeli res velikansko srečo, ker smo zadeli ravno mejo z Moldavijo, ki je bila še odprta. Zato se zahvaljujem ljudem, ki so nam pri tem močno pomagali in svetovali," pravi nekdanji nogometaš Maribora, za katerim so res težki trenutki.

Tudi iz Odese množično bežijo prebivalci. Foto: Guliverimage

"Za mano je res težek dan, a to, kar se je dogajalo in se še dogaja, je še stokrat hujše. Samo upam, da se vse skupaj čimprej konča in da bodo ljudje začeli razmišljati z glavo in da se v letu 2022 takšne stvari ne bi smele dogajati. Še vedno sem v šoku, čeprav sem zdaj na varnem. Komaj čakam, da pridem domov, da objamem vse najbližje. Upam, da se to za vse, ki so v Ukrajini, čim hitreje konča. Bilo je res grozljivo in ne želim se sploh veliko o tem pogovarjati. Rad bi samo povedal, da je bilo veliko tega, kar se je pisalo, res in verjamem, da se tudi zdaj še vedno dogajajo hude stvari. Samo upam, da se vse skupaj čimprej konča," je še dejal slovenski nogometaš.

Ukrajinsko nogometno prvenstvo, v katerem je naslov jesenskega prvaka osvojil Šahtar Doneck, je sicer prekinjeno vsaj za mesec dni. Spomladanski del bi se moral začeti v petek, 25. februarja, a je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zaradi napadov ruske vojske že v četrtek razglasil vojne razmere.

