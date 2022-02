Nogometaši v Ukrajini obupani: Pomagajte nam

Brazilski nogometaši, ki si kruh služijo v Ukrajini, so s skupnimi močmi svojo vlado pozvali k takojšnji evakuaciji. V videoposnetku, v katerem so se združili nogometaši Šahtarja iz Donetska in Dinama iz Kijeva, v enem od hotelov v Kijevu prosijo svojo vlado za pomoč. "Situacija je res obupna," pravijo.

Novinar Arthur Quezada je danes na Twitterju objavil videoposnetek, na katerem je prikazanih več brazilskih igralcev, ki so se zbrali, da bi pozvali oblasti v svoji matični državi, naj jih spravijo iz Ukrajine. Na posnetku so skupaj s svojimi družinami. Napadalec Šahtarja, 34-letni Junior Moraes, je poslal sporočilo. "Pomagajte nam, obupani smo. Prosim vas, da delite ta videoposnetek, da bo dosegel brazilsko vlado," je dejal Junior Moraes.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2 — Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 24, 2022

"Meje so zaprte, banke tudi, ni goriva, primanjkovalo bo hrane, ni denarja," je na Instagramu še zapisal nogometaš Šahtarja iz Donecka. "Vsi prijatelji in družina, vsi smo ujeti, situacija je resna in obtičali smo v Kijevu. Čakamo na rešitev v hotelu. Molite za nas," je še zapisal Junior Moraes.

Ukrajinsko nogometno prvenstvo, v katerem je naslov jesenskega prvaka osvojil Šahtar Doneck, je zaradi vojnih razmer prekinjeno vsaj za mesec dni. V ukrajinskem prvenstvu sicer nastopajo štirje slovenski legionarji Benjamin Verbič, Rudi Požeg Vancaš, Lovro Grajfoner in Matija Rom.

