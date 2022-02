Gari Kasparov: On je kača. Upam, da je vse, ki so mu popuščali, vsaj malo sram.

58-letni Kasparov, ki je leta 2013 zaradi strahu pred političnim pregonom moral zapustiti Rusijo, je na Twitterju izpostavil, da je ruski predsednik Vladimir Putin sprožil totalno vojno proti nedolžnemu narodu ravno v času, ko bi moral Varnostni svet Združenih narodov, ki mu trenutno predseduje prav Rusija, opraviti razpravo o Ukrajini. "Svet je dal Putinu osem let za oborožitev in pripravo, Ukrajini pa v tem času ni zagotovil nikakršne ali pa zgolj minimalno podporo," je dodal v Bakuju v Azerbajdžanu rojeni šahovski velemojster.

Every dollar in trade with Russia since he invaded Ukraine in 2014, every Euro of corrupt deals with his cronies, helped Putin build the war machine he is using to slaughter civilians in Europe today. Now you must help Ukraine fight against the monster you helped create. — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 24, 2022

"Ustvaril je vojaški stroj za pobijanje civilistov"

Kasparov, ki je po letu 2013 živel v New Yorku, zadnja leta pa na Hrvaškem v kraju Podstrana blizu Splita, je opozoril, da sta po ruski invaziji na Ukrajino leta 2014 "vsak dolar od trgovine z Rusijo in vsak evro iz koruptivnih poslov z njegovimi prijatelji" pomagala Putinu zgraditi vojaški stroj, ki ga danes v Evropi uporablja za pobijanje civilistov. "Zdaj morate Ukrajini pomagati v boju proti pošasti, ki ste jo pomagali ustvariti," je pozval zahodne države.

"V preteklost se ni mogoče vrniti, vendar upam, da tisti, ki so ga tako dolgo ignorirali, zmanjševali njegov pomen in mu popuščali, danes čutijo nekaj sramu. Vsaj toliko, da bodo zdaj storili vse, kar je mogoče, da ga ustavijo," je še zapisal.

There’s no going back in time, but I hope those who ignored, downplayed, and appeased Putin for so long feel some shame today. Enough at least to do everything possible to stop him now. https://t.co/zGNSymaNIV — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 23, 2022

Ruske sile so po navedbah ukrajinskih oblasti vdrle tudi v kijevsko regijo in napadle letališče. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola in vodje političnih skupin v parlamentu so medtem obsodili ruski napad na Ukrajino in pozvali k ustreznemu odzivu. Dogovorili so se tudi za izredno plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, ki bo prihodnji torek.



Po ruskem napadu na Ukrajino bo v petek potekal izredni virtualni vrh zveze Nato. (STA)