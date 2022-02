Panika v Kijevu, ljudje množično bežijo iz mesta #foto

Ruska vojska je napadla Ukrajino. Zgodaj zjutraj so prebivalce Kijeva prebudile prve eksplozije in evakuacijske sirene. Ljudje bežijo na zahod države, na cestah nastajajo kolone. Šole so zaprte, na bencinskih črpalkah, v trgovinah, bankah in bankomatih je velika gneča, poročajo tuji mediji. Umrlo je več kot 40 ukrajinskih vojakov in deset civilistov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.