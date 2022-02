Vojna v Ukrajini: Kaj bo storil Nato?

Evropska unija in več evropskih držav je danes obsodilo rusko invazijo na Ukrajino. Predsednika Evropske komisije Ursula von der Leyen in Evropskega sveta Charles Michel sta na Twitterju zapisala, da bo Kremelj odgovarjal za svoja dejanja.

07:15 Janša pozval k pomoči Ukrajini

Full support, @MorawieckiM. We have to do everything we can to help 🇺🇦 to defend itself. #StandWithUkraine #StopRussianAggression https://t.co/MEo7qc3rS9 — Janez Janša (@JJansaSDS) February 24, 2022

07:10 EU obsoja rusko invazijo na Ukrajino

"Ostro obsojamo ruski neupravičen napad na Ukrajino," sta na Twitterju zapisala von der Leynova in Michel. Dodala sta, da so "naše misli" z Ukrajino in nedolžnimi ženskami, moškimi in otroki, ki se bojijo za svoje življenje.

"Kremelj bo odgovarjal," sta še poudarila. Enak zapis je objavil tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

Solidarnost z Ukrajino

Michel je dodal, da je že govoril z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V pogovoru je obsodil invazijo in izrazil solidarnost z Ukrajino. Napovedal je srečanji Evropskega sveta in voditeljev skupine G7. Govorili bodo o nadaljnjih korakih proti ruskim nezakonitim dejanjem in v podporo Ukrajine.

"Predsednika Putina pozivam, naj takoj konča to vojno," je na Twitterju še zapisal Michel.

Sankcije

EU je sicer v sredo sprejela prvi sveženj sankcij proti Rusiji zaradi priznanja neodvisnosti separatistov v Lugansku in Donecku na vzhodu Ukrajine ter napotitve vojaških sil na to območje. Vključuje sankcije proti osebam ter podjetjem in bankam ter omejitev trgovine z omenjenima območjema in dostopa ruskih oblasti do evropskih finančnih trgov.

06:57 Nato se zbuja

Čalnice Nata iz Vzhodne Evrope so pozvale zavezništvo, naj se čim prej sestane in oceni dogajanje in morebitne odzive na vojno v Ukrajini, poroča The Washington Post.

Eastern European members of NATO are invoking Article 4, which means urgent consultations on military plans for the alliance. — Paul Sonne (@PaulSonne) February 24, 2022

05:24 Guterres na seji Varnostnega sveta ZN pozval Putina, naj ne napade Ukrajine

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je na drugi izredni seji Varnostnega sveta ZN v treh dneh neposredno pozval ruskega predsednika Vladimirja Putina, naj ne napade Ukrajine in da možnost miru, ker je umrlo že preveč ljudi. Večina članic Varnostnega sveta je nato kot v ponedeljek obsojala rusko početje.

Guterres je imel na zasedanju, ki ga je vodil predsedujoči veleposlanik Rusije Vasilij Nebenzija, kratko izjavo, namenjeno le Putinu. Doslej je že večkrat ponovil, da je rusko priznanje separatističnih ukrajinskih območij Doneck in Lugansk kršitev mednarodnega prava in Ustanovne listine ZN.

Nazadnje na zasedanju Generalne skupščine ZN v sredo. Zaradi svojih izjav si je prislužil kritike Rusije, vendar le Rusije. "Predsednik Putin, iz dna duše te prosim, ustavi svoje enote pred napadom na Ukrajino. Daj priložnost miru, preveč ljudi je že umrlo," je dejal Guterres.

Za Guterresom je poročilo o stanju na terenu podala njegova namestnica za politične zadeve Rosemary DiCarlo, nato pa so začele deževati kritike Rusije in pozivi Putinu, naj neha in se odloči za mir.

Veleposlanik Albanije Ferit Hoxha je dejal, da gre za spopad med Rusijo in mednarodnim pravom ter Ustanovno listino ZN. "Ne gre za ruske skrbi ampak za ruske apetite," je dejal in pozval Putina, naj se ustavi, razmisli in umakne od nesmiselne norosti.